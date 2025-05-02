Wohnkomplex KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM

  1. Realting.com
Preis auf Anfrage
;
4
ID: 32848
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 538021
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.11.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
