Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Wohnimmobilien
  4. Kondominium

Eigentumswohnungen in Montenegro

;
Herceg Novi
3
Budva
41
Tivat
54
Becici
44
Zeig mehr
Kondominium Löschen
Alles löschen
345 immobilienobjekte total found
Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
UP UP
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys - Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Mon…
$210,575
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Kolasin Valleys
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Condo in , Montenegro
UP UP
Condo
, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys - Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Mon…
$173,753
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Kolasin Valleys
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Condo in Dr Ljubomira Rasovica, Montenegro
Condo
Dr Ljubomira Rasovica, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 7
Komfortables Wohnen mit Stil ist das, was Lumen Homes Residential Complex Ihnen in einem ruh…
$234,087
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Condo in Gemeinde Kolašin, Montenegro
Condo
Gemeinde Kolašin, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 11
Wohnung Wohnanlage in der Stadt Bar, 150 Meter vom Meer entfernt. In Gehdistanz der Hafen de…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 2 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 4
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in der Centrale Zone, Lustica Bay Komplex • 1 Schlafz…
$498,155
Eine Anfrage stellen
Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 29 m²
$177,737
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Mereha Developments
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo 1 zimmer in Boreti, Montenegro
Condo 1 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/11
Wir bieten zum Verkauf ein Studio im Komplex Belvedere Residence, in einer der beliebtesten …
$111,854
Eine Anfrage stellen
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Stockwerk 2/4
Eine Wohnung wird zum Verkauf in der Luxus-Wohnung Dukley Gardens an der Adria angeboten. Di…
$1,44M
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 2 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen mit 1 Schlafzimmer in Marina Village, Luštica Bay - ein Woh…
$980,166
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Rafailovici, Montenegro
Condo 1 zimmer
Rafailovici, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/9
Wir bieten zum Verkauf ein Studio mit Meerblick im Komplex Casa al Mare in Becici - 50 Meter…
$176,026
Eine Anfrage stellen
Condo in Bogisici, Montenegro
Condo
Bogisici, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 558 m²
Ein außergewöhnlicher moderner Komplex von Villen, im traditionellen montenegrinischen Stil,…
$3,46M
Eine Anfrage stellen
Condo in Przno, Montenegro
Condo
Przno, Montenegro
Fläche 73 m²
$556,409
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Mereha Developments
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Rafailovici, Montenegro
Condo
Rafailovici, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/11
Premium Wohnanlage auf der ersten Linie in Rafailovichi – Investitionen in Qualität und Stab…
$357,896
Eine Anfrage stellen
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 5
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen in einer modernen Wohnanlage in einer ruhigen grünen Gegend…
$147,435
Eine Anfrage stellen
Condo 5 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 5 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Etagenzahl 6
Eckwerte: Standort: Porto Montenegro, Tivat. Platz: 135 m2 Struktur: 2 Schlafzimmer, 3 Badez…
$1,56M
Eine Anfrage stellen
Condo in , Montenegro
Condo
, Montenegro
The Peaks - Wohnungen Die Peaks Apartments sind eine Sammlung von Premium-Residenzen in der …
$990,544
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Health trail, Montenegro
Condo 2 zimmer
Health trail, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten zum Verkauf eine gemütliche Wohnung in der Adria Wohnanlage in Herceg Novi - eine…
$171,817
Eine Anfrage stellen
Condo in , Montenegro
Condo
, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys - Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Mon…
$528,855
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Kolasin Valleys
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Condo 2 zimmer in 43 b, Montenegro
Condo 2 zimmer
43 b, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einer modernen Wohnanlage in Becic…
$212,754
Eine Anfrage stellen
Condo in Montenegro
Condo
Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 3
Wohnkomplex in Risan - Komfort und Stil am Meer Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit,…
$220,925
Eine Anfrage stellen
Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 33 m²
$216,939
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Mereha Developments
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo 3 zimmer in Boreti, Montenegro
Condo 3 zimmer
Boreti, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 5/8
Wir bieten zum Verkauf eine sonnige Wohnung mit 2 Schlafzimmern und eine Terrasse mit Meerbl…
$387,454
Eine Anfrage stellen
Condo 3 zimmer in Budva, Montenegro
Condo 3 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern in einer modernen Wohnanlage in der …
$247,002
Eine Anfrage stellen
Condo in Kumbor, Montenegro
Condo
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Wir bieten Ihnen exklusive Apartments in einem modernen Wohnkomplex in der malerischen Gegen…
$301,933
Eine Anfrage stellen
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 3
Ein exklusives Projekt einer großen Baufirma über Budva, nur 350 Meter vom alten Teil der St…
$547,740
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Wohnung mit einem Schlafzimmer und Panoramablick auf das Meer in Porto Montenegro - Versa Ge…
$799,124
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Condo 2 zimmer
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 4/8
Zum Verkauf steht ein Fünf-Sterne-Hotel SIRO, die erste Hotelmarke SIRO von Kerzner Internat…
$576,174
Eine Anfrage stellen
Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 29 m²
$186,365
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Mereha Developments
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Dukley Gardens, auf der Halbinsel Zavala, im Herzen der geschäftigen Budva Riviera in Monten…
$945,572
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Radovici, Montenegro
Condo 2 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer in der Heights Bereich der Luštica Ba…
$608,856
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Montenegro

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen