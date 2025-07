Wohnkomplex

Ausstattung:

Premium-Klasse Wohnanlage besteht aus 18 Häusern mit Tiefgarage. 94 Stellplätze auf einem unterirdischen Parkplatz, 1 Etage von Geschäftsräumen. Geschlossenes Gebiet, Sicherheit, Videoüberwachung, Aufzüge. Es gibt eine Privatklinik im Komplex. Ruhige Lage. Wohnungen werden mit Renovierung gemietet: Keramikfliesen, natürliche Böden, warme Böden in Bädern, Aluminiumprofile, Rollen auf Fenstern, Spaltsystem und Kessel. In dieser Wohnung verbesserte Layout mit einem Ankleideraum. Es gibt ein integriertes Möbelprojekt. Parkplatz in der Tiefgarage gegen eine zusätzliche Gebühr!





Ort:

400m vom Meer!!!

Resort Lage mit allen notwendigen Infrastruktur zu Fuß erreichbar;

Waikiki Strand zu Fuß erreichbar;

Tivat Flughafen und Porto Montenegro - 5 Autominuten;

Saubere Luft und schöne Natur;

Die Hauptstadt von Montenegro Podgorica und Podgorica Flughafen - 1 Stunde 20 Minuten mit dem Auto.



