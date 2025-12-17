  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Risan, Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Gemeinde Budva
42
Gemeinde Tivat
39
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$450,110
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 53–459 m²
9 Immobilienobjekte 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
481,752
Wohnung 2 zimmer
93.0 – 131.0
838,954 – 1,33M
Wohnung 3 zimmer
288.0 – 459.0
2,96M – 4,32M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$183,174
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 54 m²
1 Immobilienobjekt 1
Moderne Wohnanlage in Risan, Bucht von Kotor.Eine neue Wohnanlage in der Stadt Risan – eine der ältesten Städte in Montenegro, mit einem reichen historischen Erbe. Es befindet sich im malerischen nordwestlichen Teil der Bucht von Kotor. Die friedliche Atmosphäre, die Nähe zum Meer und die un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.3
191,303
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Auf der Karte
