Wohnung in einem Neubau

Ausstattung: In der besten und attraktivsten Stelle der Bar wird ein Gebäude gebaut, das eine Kombination aus traditionellen Gehäuse und natürliche Schönheit sein wird. Es ist einer der attraktivsten Orte, um in der Gegend zu leben, mit einem Luxus-Gebäude mit über Erdgeschoss P+S+8, 45 Wohneinheiten und 158 Parkplätze auf zwei Ebenen der Tiefgaragen.



Die Apartments sind mit der neuesten Ausstattung ausgestattet:

- intelligente Heimsysteme;

- Multisplit-Klimaanlagen;

italienische Keramik von bekannten Herstellern;

- Eichenparkett der ersten Klasse;

- Schlosser kombiniertes Schloss aus Holz und Aluminium;

- Plumbing Villeroy & Boch

- HANSGROHE Mischer, Duschmischer;

- Ja. 2 Otis-Aufzüge;

Solarkollektoren, die den Stromverbrauch deutlich reduzieren werden;

- Die Fassade im mediterranen Stil (Kombination aus Holz und Stein).



Standort: In unmittelbarer Nähe zum Sportzentrum "TOPOLIKA" und dem zukünftigen National Water Center mit Innen- und Außenpools ist die Lage der Immobilie exklusiv und unübertroffen. Diese Lage bietet eine Balance zwischen dynamischem Stadtleben und beruhigendem Grün, dem Fluss Zheleznica und der Nähe zum Meer.



Je nach Lage der Wohneinheiten bietet Blick auf das Meer, den magischen Berg Rumia, den Tempel von St. Jovan Vladimir, den Yachthafen von Bar.



Wir helfen Ihnen, eine Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien zu erhalten!!!

Lassen Sie uns Ihnen helfen und mieten!!



Mit unserer Hilfe erhalten Sie ein flüssiges Objekt, das Ihnen Einkommen bringt!

KOSTENLOSE KONSULTATION!!!



Wir machen Angebote online!!



Registrierte Immobilienagentur in Montenegro GATE Realty!!!