Neubauwohnungen in Donja Lastva, Montenegro

Residenz Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
von
$405,029
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wir freuen uns, Ihnen einen exklusiven Wohnkomplex im malerischen Vorort Tivat in Donja Lastva zu präsentieren. Nur 7 Wohnungen in einem geschlossenen geschützten Bereich garantieren ein hohes Maß an Privatsphäre und Komfort.Die Vorteile des Komplexes:Lage: erste Küste, Panoramablick auf das…
Wohnanlage
Donja Lastva, Montenegro
von
$159,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive Mini-Stadt bestehend aus sechzehn Häusern zu bauen. Dieser Komplex zeichnet sich durch seine hervorragende Lage aus, einschließlich seiner Nähe zu Porto Montenegro, sowie Schulen und Kindergärten, wod…
