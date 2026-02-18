  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Kotor
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gemeinde Kotor, Montenegro

Risan
2
Dobrota
4
Prcanj
1
Kotor
1
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Das Leben, von dem du träumstWir präsentieren Ihnen eine exklusive Wohnanlage, die Ausführung von Eleganz und exquisiten Komfort im Herzen von Boki Kotorskaya - die Perle der Adria. Hier, nur 150 Meter vom Ufer entfernt, inspirierende Aussicht, Meeresbrise und Architektur mit Tradition und S…
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
von
$204,870
Etagenzahl 3
Fläche 83 m²
1 Immobilienobjekt 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
83.0
402,191
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Montenegro
von
$303,775
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 55–69 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eine exklusive Wohnanlage am Meer mit privaten Bootsplätzen in der Bucht von Kotor.Erleben Sie eine einzigartige Harmonie von Natur und Architektur in einer der schönsten Buchten der Welt.Diese Wohnanlage bietet einen Lebensstil, der modernen Komfort, Panoramablick auf das Meer, stilvolle me…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
307,668
Wohnung 2 zimmer
69.0
326,418
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Alle anzeigen Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
von
$1,89M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Eine High-End Villa Gemeinschaft im Bau in der Bucht von Kotor, bestehend aus 6 Villen mit Panoramablick auf die Bucht.Jede Villa bietet eine Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und traditionellen Montenegrin-Architektur, die sich gegen eine Kulisse der Adria und der Berge, mit atemberaub…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Sisici, Montenegro
von
$106,146
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Moderne Wohnanlage mit Schwimmbad an der Küste von MontenegroIn einer der malerischsten Ecken der Adria wird ein neuer Wohnkomplex für 54 Wohnungen gebaut. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, komfortable Infrastruktur und eine gute Lage – alles für ein komfortables Leben und eine pro…
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Montenegro
von
$104,144
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Wohnkomplex Minder Nexus - ein moderner Lebensstil im malerischen KavacheWir präsentieren Ihnen ein neues Wohnprojekt der Premiumklasse Minder Nexus in einem der vielversprechendsten Gegenden von Montenegro - Kavache. Diese gemütliche Ecke der Natur ist nur wenige Autominuten vom Zentrum von…
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 53–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
Exklusive Wohnanlage in Dobrota.Eine moderne Wohnanlage befindet sich nur 150 Meter vom Meer entfernt im malerischen Dorf Dobrota, in der Bucht von Kotor.Der Komplex besteht aus zwei unabhängigen Gebäuden mit Namen, die ihren einzigartigen Charakter widerspiegeln: Le Soleil und La Lune.Beide…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
302,730 – 368,632
Wohnung 2 zimmer
70.0
480,127
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
von
$151,304
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
🌊 Exklusive Investition in Prchan - nur 80 Meter vom Meer entfernt!Der Bau eines einzigartigen Wohnkomplexes wird in einem der renommiertesten Orte in Montenegro - in der Stadt Prchan, direkt am Ufer der Boko-Kotor Bucht abgeschlossen.📈 Dies ist nicht nur Immobilien – es ist eine fertige Inv…
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
von
$89,541
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 32–60 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
von
$98,171
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 48–66 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage in Radanovići.Die Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und sicheren Grünzone und besteht aus 72 Wohnungen verschiedener Art: Studios, Ein-Zimmer und Zwei-Zimmer-Wohnungen.Die Lage verbindet die Nähe zu den wichtigsten Annehmlichkeiten (Schulen, Geschäfte) und dem regionalen V…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0 – 51.0
167,739 – 173,353
Wohnung 2 zimmer
66.0
223,864
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$224,587
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 54 m²
1 Immobilienobjekt 1
Moderne Wohnanlage in Risan, Bucht von Kotor.Eine neue Wohnanlage in der Stadt Risan – eine der ältesten Städte in Montenegro, mit einem reichen historischen Erbe. Es befindet sich im malerischen nordwestlichen Teil der Bucht von Kotor. Die friedliche Atmosphäre, die Nähe zum Meer und die un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.3
192,830
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$450,110
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 53–131 m²
3 Immobilienobjekte 3
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY ist eine einzigartige Gelegenheit, nicht nur eine Luxusimmobilie zu besitzen, sondern ein Teil der legendären Hotelmarke Mövenpick, die Teil der weltweit renommierten Accor-Gruppe ist.Sie erhalten Zugang zu einem unvergleichlichen Service, erstklassigen A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
485,600
Wohnung 2 zimmer
93.0 – 131.0
845,654 – 1,34M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Muo, Montenegro
von
$164,714
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 44–75 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einführung einer neuen Wohnanlage in der Nähe des Meeres in Kotor.Wir freuen uns, einen neuen Wohnkomplex in der Bucht von Kotor zu präsentieren.Diese Region ist bekannt für ihr mildes Klima, jahrhundertealte Olivenhaine und das kristallklare Wasser der Bucht. Der Komplex liegt nur 50 Meter …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.5
190,687
Wohnung 2 zimmer
75.0
354,014
Wohnung 3 zimmer
75.0
393,099
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Donji Orahovac, Montenegro
von
$167,657
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 43–56 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wohnanlage mit Meerblick in OrahovacEin einzigartiger Wohnkomplex mit niedriger Dichte in einem ruhigen Küstengebiet von Montenegro, nur 200 Meter vom azurblauen Meer entfernt. Das Projekt ist идеально geeignet sowohl für Investitionen und Mieterträge, als auch für diejenigen, die Frieden, P…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
229,772
Wohnung 2 zimmer
56.0
272,410
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
