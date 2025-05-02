  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Wohnkomplex High-end villa community in the best location of the Kotor Bay

Wohnkomplex High-end villa community in the best location of the Kotor Bay

Dobrota, Montenegro
von
$1,90M
;
18
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27492
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2488
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Kotor
  • Stadt
    Dobrota

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Eine High-End Villa Gemeinschaft im Bau in der Bucht von Kotor, bestehend aus 6 Villen mit Panoramablick auf die Bucht.

Jede Villa bietet eine Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und traditionellen Montenegrin-Architektur, die sich gegen eine Kulisse der Adria und der Berge, mit atemberaubendem Blick auf die herrliche Kotor Bay und umgebende natürliche Schönheit.

Alle Villen verfügen über:

· weitläufige Wohnräume, die mit einer modernen Ästhetik gestaltet sind und Elemente der traditionellen Montenegrin-Architektur beibehalten.

· High-End-Finishs mit hochwertigen Materialien

· Italienische Designküchen mit Premium-Geräten

· elektrische Fußbodenheizung

· Garagen / überdachte Parkplätze

· große Infinity-Pools & Terrassen

· extra Zimmer (Fitness Zimmer/Wein Keller/Wäsche/Verstorben)

Der Entwickler bietet flexible zinsfreie Zahlungsoptionen von bis zu 4 Jahren, mit der Anzahlung von nur 20%.

Das Projekt bietet ein exklusives Lifestyle-Erlebnis, das den modernen Luxus harmonisch mit dem reichen kulturellen Erbe und der natürlichen Schönheit Montenegros verbindet.

Mit der charmanten Altstadt von Kotor in der Nähe haben die Bewohner der Gemeinde die Möglichkeit, sich in die pulsierende Geschichte und Kultur Montenegros einzutauchen.

Der Besitz einer Villa in ist nicht nur eine Lifestyle-Auswahl, sondern auch eine lohnende Investition, dank der Popularität von Kotor Bay und dem Potenzial der Region für hohe Miete Einkommen und Immobilien-Aufwertung.

Erleben Sie einen Lebensstil, der das kulturelle Erbe Montenegros und die natürliche Schönheit mit modernem Luxusleben harmonisch verbindet!

Standort auf der Karte

Dobrota, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$477,189
Aparthotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
von
$108,820
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
von
$1,16M
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
von
$2,63M
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,784
Sie sehen gerade
Wohnkomplex High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
von
$1,90M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Alle anzeigen Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Bar, Montenegro
von
$166,752
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 62 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung:Der neue Wohnkomplex erfüllt die höchsten Baustandards, was seine langlebige Qualität und seinen einwandfreien Komfort gewährleistet.Dank der Verwendung von natürlichen Materialien, besondere Aufmerksamkeit auf große Glasoberflächen, die eine Fülle von Licht bieten, sowie die Ver…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
62.0
166,100 – 180,543
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
TOP TOP
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Alle anzeigen Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
von
$134,418
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 11
Fläche 33–211 m²
199 Immobilienobjekte 199
Die Wohnanlage in Becicici ist ein einzigartiges Projekt, das harmonisch in die malerischen Berglandschaften, mit herrlichem Meerblick und umgeben von Grünflächen eingebunden ist. Der Komplex befindet sich in einem der attraktivsten Gegenden der Küste von Montenegro, nur wenige Gehminuten vo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.5 – 64.6
125,435 – 248,276
Wohnung 2 zimmer
56.5 – 94.6
213,734 – 315,421
Wohnung 3 zimmer
112.2 – 135.4
365,998 – 599,355
Wohnung 4 zimmer
122.2 – 211.3
398,384 – 851,960
Wohnung
65.2
212,515
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
von
$89,541
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 32–60 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen