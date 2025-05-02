Wohnkomplex High-end villa community in the best location of the Kotor Bay

Eine High-End Villa Gemeinschaft im Bau in der Bucht von Kotor, bestehend aus 6 Villen mit Panoramablick auf die Bucht.

Jede Villa bietet eine Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und traditionellen Montenegrin-Architektur, die sich gegen eine Kulisse der Adria und der Berge, mit atemberaubendem Blick auf die herrliche Kotor Bay und umgebende natürliche Schönheit.

Alle Villen verfügen über:

· weitläufige Wohnräume, die mit einer modernen Ästhetik gestaltet sind und Elemente der traditionellen Montenegrin-Architektur beibehalten.

· High-End-Finishs mit hochwertigen Materialien

· Italienische Designküchen mit Premium-Geräten

· elektrische Fußbodenheizung

· Garagen / überdachte Parkplätze

· große Infinity-Pools & Terrassen

· extra Zimmer (Fitness Zimmer/Wein Keller/Wäsche/Verstorben)

Der Entwickler bietet flexible zinsfreie Zahlungsoptionen von bis zu 4 Jahren, mit der Anzahlung von nur 20%.

Das Projekt bietet ein exklusives Lifestyle-Erlebnis, das den modernen Luxus harmonisch mit dem reichen kulturellen Erbe und der natürlichen Schönheit Montenegros verbindet.

Mit der charmanten Altstadt von Kotor in der Nähe haben die Bewohner der Gemeinde die Möglichkeit, sich in die pulsierende Geschichte und Kultur Montenegros einzutauchen.

Der Besitz einer Villa in ist nicht nur eine Lifestyle-Auswahl, sondern auch eine lohnende Investition, dank der Popularität von Kotor Bay und dem Potenzial der Region für hohe Miete Einkommen und Immobilien-Aufwertung.

Erleben Sie einen Lebensstil, der das kulturelle Erbe Montenegros und die natürliche Schönheit mit modernem Luxusleben harmonisch verbindet!