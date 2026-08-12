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Studio-Wohnungen in Montenegro

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Podgorica
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Budva
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Tivat
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Becici
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223 immobilienobjekte total found
Studio in Becici, Montenegro
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Studio
Becici, Montenegro
Fläche 42 m²
Stockwerk 9/11
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$152,717
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio 1 zimmer in 8, Montenegro
Studio 1 zimmer
8, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Meer Ansichten. Move-In Ready. Hohes Mietpotenzial. Willkommen in diesem außergewöhnlichen 3…
$113,298
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Studio 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Entdecken Sie eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein funktionales Studio-Apartment im Herzen v…
$51,837
MwSt.
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TekceTekce
Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Entdecken Sie eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein renoviertes und komplett eingerichtetes S…
$89,850
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Entde…
$472,770
MwSt.
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Studio 1 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$130,804
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio in Montenegro
Studio
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 252 m²
Zum Verkauf, neue, möblierte Studiowohnung, 25m2, im 6. Stock eines 9-stöckigen Gebäudes, im…
$112,963
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Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$436,152
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio 1 Schlafzimmer in 36 a, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
36 a, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Willkommen in einem gemütlichen Studio in der Stadt Tivat! Heißes Angebot!Diese Perle von 20…
$95,302
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MONTBEL D.O.O.
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Studio 1 zimmer in Bar, Montenegro
Studio 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 1/6
Fertige Studiowohnung zum Verkauf in einem neuen Wohnkomplex. All inklusive - kommen und leb…
$95,215
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Studio in Montenegro
Studio
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
📍 Ort: Blok 9📐 Größe: 28 m2💶 Preis: 350 €/Monat🛋️ Voll ausgestattetEin modernes und funktion…
$408
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Studio in Rafailovici, Montenegro
Studio
Rafailovici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf Studiowohnung in der Frontlinie in Rafailovici.Fläche der Wohnung 28m2 und befin…
$195,888
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Immobilienagentur
A+RealEstate Montenegro
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Studio in Becici, Montenegro
Studio
Becici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 3
🏡 Studio mit Balkon in Casa di Sofia, BecchiID-602📍 Bechichichi, Chernogoriya📐 Platz: 21 m2🏢…
$97,236
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Studio 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
MwSt.
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Studio in Montenegro
Studio
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Studio für Miete, 35m2, Stadt Kvart, Podgorica
$467
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Studio 2 zimmer in Mrcevac, Montenegro
Studio 2 zimmer
Mrcevac, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 2/4
Verpassen Sie nicht! Dieses 22qm Studio mit einer 10qm Mezzanine kommt selten wieder auf den…
$130,960
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Immobilienagentur
Mini Condos
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Studio in Montenegro
Studio
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 302 m²
Ein modernes und komfortables Studio in der Siedlung City Kej. Voll ausgestattet: Internet, …
$699
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Studio in Montenegro
Studio
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Status: Voll genehmigt/legalisiert • Zustand: Einmal verwendet (wie neu) • Extras: Meerblick…
$151,773
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Studio in Montenegro
Studio
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 252 m²
Ein komplett eingerichtetes Studio-Apartment von 25m2 steht zur Miete zur Verfügung. Die Woh…
$409
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5
Dieses geräumige und komfortable Studio-Apartment befindet sich im begehrten Stadtteil Rozin…
$104,636
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Studio 1 zimmer in Becici, Montenegro
Studio 1 zimmer
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 1
☀️ СтуID-618📐 📍 🏖 ❗️ == sync, berichtigt von elderman ==
$96,589
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Studio 1 zimmer in 7, Montenegro
Studio 1 zimmer
7, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Einziehfertiges Studio im 7. Stock (von 10) in einem hochwertigen Neubau im Stadtteil Stadt …
$98,494
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Studio 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
For sale: A brand-new, unused studio apartment in the prestigious Luštica Bay development, T…
$359,212
MwSt.
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Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 49 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$390,954
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Eine brandneue, nie besetzte Luxus-Studio-Wohnung von 19 m2 ist zur Miete oder zum Verkauf, …
$86,906
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Studio in Kotor, Montenegro
Studio
Kotor, Montenegro
Fläche 29 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$142,464
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio in Radovici, Montenegro
Studio
Radovici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
LAGEDieses Apartment befindet sich auf der Halbinsel Lustica in Boka Bay, in einem luxuriöse…
$452,867
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Studio 1 zimmer in 11 Vrtic Sunce, Montenegro
Studio 1 zimmer
11 Vrtic Sunce, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Zum Verkauf: Eine voll möblierte, hochwertige Studio-Wohnung in einem der begehrtesten Wohnv…
$87,215
MwSt.
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Studio in Montenegro
Studio
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 252 m²
Ein komplett eingerichtetes Studio-Apartment von 25m2 steht zur Miete zur Verfügung. Die Woh…
$408
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Immobilienangaben in Montenegro

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