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Neubauwohnungen in Gornja Lastva, Montenegro

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Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
von
$716,352
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 288 m²
1 Immobilienobjekt 1
LASTVA PARK ist eine ideale Wahl als primäre Wohn-, Ferienhaus- oder Mietinvestition. Das Hotel liegt in der charmanten Donja Lastva, der renommiertesten Gegend von Tivat in Montenegro.Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Ufer mit herrlichem Meerblick und einem einzigartigen Yachthafe…
Bauherr
Lastva Park Residential Complex
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Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
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Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
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Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
von
$184,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Das Gebäude Eva Residence befindet sich in der schönsten und ruhigsten Gegend der Stadt Tivat (Montenegro), umgeben von luxuriösen Villen und Wohnkomplexen. Das Gebäude besteht aus 10 Wohnungen, davon 6 mit einem Schlafzimmer, 3 Maisonette-Wohnungen mit zwei Schlafzimmern und 1 Penthouse m…
Bauherr
Kraft Construction
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