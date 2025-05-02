Wohnkomplex Residential complex in Radanovići

Wohnanlage in Radanovići.

Die Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und sicheren Grünzone und besteht aus 72 Wohnungen verschiedener Art: Studios, Ein-Zimmer und Zwei-Zimmer-Wohnungen.

Die Lage verbindet die Nähe zu den wichtigsten Annehmlichkeiten (Schulen, Geschäfte) und dem regionalen Verkehrsnetz mit der Ruhe von der Stadtbüste entfernt. Niedrige Gebäude, umgeben von Grün und Natur, schaffen eine Atmosphäre von Harmonie und Gelassenheit.

Die komplexe Infrastruktur umfasst:

• Tiefgarage

• Schwimmbad

• Kinderspielplatz

• Fenced Bereich.

Jede Wohnung ist mit Ihrem Komfort im Verstand entworfen: helle Zimmer, hochwertige Materialien und hochwertige Oberflächen. Die Apartments werden in jedem Zimmer mit LG-Klimaanlage, Flurmöbeln und einem Siemens-Elektroofen und einem Backofen in der Küche ausgestattet.

Zahlungsplan:

Ein Installationsplan ist verfügbar. 20 % werden bei Vertragsunterzeichnung bezahlt und der Restbetrag kann über 18 Monate bezahlt werden, wobei ein flexibler Zahlungsplan individuell vereinbart wird.

Die ideale Wahl für Familien, die eine Kombination aus Stil, Komfort und Harmonie mit der Natur suchen.