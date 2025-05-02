  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Radanovici
  4. Wohnkomplex Residential complex in Radanovići

Wohnkomplex Residential complex in Radanovići

Radanovici, Montenegro
von
$98,112
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27530
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2663
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 01.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Kotor
  • Dorf
    Radanovici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Wohnanlage in Radanovići.

Die Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und sicheren Grünzone und besteht aus 72 Wohnungen verschiedener Art: Studios, Ein-Zimmer und Zwei-Zimmer-Wohnungen.

Die Lage verbindet die Nähe zu den wichtigsten Annehmlichkeiten (Schulen, Geschäfte) und dem regionalen Verkehrsnetz mit der Ruhe von der Stadtbüste entfernt. Niedrige Gebäude, umgeben von Grün und Natur, schaffen eine Atmosphäre von Harmonie und Gelassenheit.

Die komplexe Infrastruktur umfasst:
• Tiefgarage
• Schwimmbad
• Kinderspielplatz
• Fenced Bereich.

Jede Wohnung ist mit Ihrem Komfort im Verstand entworfen: helle Zimmer, hochwertige Materialien und hochwertige Oberflächen. Die Apartments werden in jedem Zimmer mit LG-Klimaanlage, Flurmöbeln und einem Siemens-Elektroofen und einem Backofen in der Küche ausgestattet.

Zahlungsplan:
Ein Installationsplan ist verfügbar. 20 % werden bei Vertragsunterzeichnung bezahlt und der Restbetrag kann über 18 Monate bezahlt werden, wobei ein flexibler Zahlungsplan individuell vereinbart wird.

Die ideale Wahl für Familien, die eine Kombination aus Stil, Komfort und Harmonie mit der Natur suchen.

Standort auf der Karte

Radanovici, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
von
$158,982
Aparthotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
von
$108,820
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$130,866
Aparthotel Kolasin Valleys
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$463,891
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
von
$1,90M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
von
$98,112
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage in Muo by the sea with a mooring
Wohnanlage in Muo by the sea with a mooring
Wohnanlage in Muo by the sea with a mooring
Wohnanlage in Muo by the sea with a mooring
Wohnanlage in Muo by the sea with a mooring
Alle anzeigen Wohnanlage in Muo by the sea with a mooring
Wohnanlage in Muo by the sea with a mooring
Muo, Montenegro
von
$236,828
Etagenzahl 2
Fläche 55–106 m²
3 Immobilienobjekte 3
Exklusive Wohnanlage am Meer mit einem Pier in der Bucht von Kotor.Erleben Sie die einzigartige Harmonie von Natur und Architektur im Herzen einer der schönsten Buchten der Welt.Diese Wohnanlage bietet einen Lebensstil, der modernen Komfort, Panoramablick auf das Meer, stilvolle mediterrane …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
303,862
Wohnung 2 zimmer
72.0
351,616
Wohnung 3 zimmer
106.0
520,669
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Alle anzeigen Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Wohnanlage with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Montenegro
von
$159,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 78–82 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue moderne Wohnanlage mit einem Pool und einer eigenen Infrastruktur in Igalo, 300 Meter vom Meer entfernt.Die Anlage liegt günstig in ruhiger Lage, nur 5 Gehminuten vom Sandstrand und 7 km entfernt. lange Promenade, eine der malerischsten in Montenegro, die das Zentrum des touristischen L…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
274,386
Wohnung 2 zimmer
82.0
306,939
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Alle anzeigen Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
von
$151,304
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
🌊 Exklusive Investition in Prchan - nur 80 Meter vom Meer entfernt!Der Bau eines einzigartigen Wohnkomplexes wird in einem der renommiertesten Orte in Montenegro - in der Stadt Prchan, direkt am Ufer der Boko-Kotor Bucht abgeschlossen.📈 Dies ist nicht nur Immobilien – es ist eine fertige Inv…
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen