Wohnkomplex A Star Serenity

In der gefragtesten Touristenzone der Gemeinde Herceg Novi entsteht eine moderne Wohnanlage – ideal für komfortables Wohnen und eine sichere Investition.

🏊‍♂️ Auf dem Gelände:

• großes Schwimmbad von ca. 200 m²

• abgeschlossene, landschaftlich gestaltete Anlage

• moderner Kinderspielplatz

• ruhige Lage – perfekt für Familien und Erholung

🌊 Lagevorteile:

• nur 300 Meter vom Meer entfernt

• 5 Autominuten bis Portonovi – einem der exklusivsten Resorts an der Adria

• 5 Minuten bis zum größten SPA-Zentrum in Herceg Novi

• 5 Minuten zu zwei modernen Marinas für Yachtbesitzer

• atemberaubender Panoramablick auf die Bucht von Kotor

🗓 Geplantes Bauende — September 2026.

💼 Investitionsvorteile:

• hohes Vermietungspotenzial dank einzigartiger Lage

• attraktive Konditionen in der Bauphase – garantierter Wertzuwachs bis zur Fertigstellung

• flexible Ratenzahlungspläne

• bereits das 3. erfolgreiche Projekt des Bauträgers – Qualität und Zuverlässigkeit garantiert

• über die Hälfte der Wohnungen bereits verkauft – Bestätigung der hohen Nachfrage

✨ Dieses Projekt vereint das Leben am Meer, Familienkomfort und eine sichere Investition.