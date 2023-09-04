  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kumbor
  4. Wohnkomplex A Star Serenity

Wohnkomplex A Star Serenity

Kumbor, Montenegro
von
$145,920
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27439
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Herceg Novi
  • Dorf
    Kumbor

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Über den Komplex

In der gefragtesten Touristenzone der Gemeinde Herceg Novi entsteht eine moderne Wohnanlage – ideal für komfortables Wohnen und eine sichere Investition.

🏊‍♂️ Auf dem Gelände:
• großes Schwimmbad von ca. 200 m²
• abgeschlossene, landschaftlich gestaltete Anlage
• moderner Kinderspielplatz
• ruhige Lage – perfekt für Familien und Erholung

🌊 Lagevorteile:
• nur 300 Meter vom Meer entfernt
• 5 Autominuten bis Portonovi – einem der exklusivsten Resorts an der Adria
• 5 Minuten bis zum größten SPA-Zentrum in Herceg Novi
• 5 Minuten zu zwei modernen Marinas für Yachtbesitzer
• atemberaubender Panoramablick auf die Bucht von Kotor

🗓 Geplantes Bauende — September 2026.

💼 Investitionsvorteile:
• hohes Vermietungspotenzial dank einzigartiger Lage
attraktive Konditionen in der Bauphase – garantierter Wertzuwachs bis zur Fertigstellung
• flexible Ratenzahlungspläne
• bereits das 3. erfolgreiche Projekt des Bauträgers – Qualität und Zuverlässigkeit garantiert
über die Hälfte der Wohnungen bereits verkauft – Bestätigung der hohen Nachfrage

✨ Dieses Projekt vereint das Leben am Meer, Familienkomfort und eine sichere Investition.

Standort auf der Karte

Kumbor, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$160,204
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
von
$176,767
Wohnanlage ParkSide Tivat
Tivat, Montenegro
von
$115,727
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
von
$125,815
Wohnanlage Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Denovici, Montenegro
von
$524,360
Sie sehen gerade
Wohnkomplex A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
von
$145,920
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$160,204
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 36–239 m²
9 Immobilienobjekte 9
Ausstattung:Ein neuer Wohnkomplex umgeben von der bezaubernden Schönheit Montenegros und den schimmernden Gewässern des Mittelmeers verbindet Luxus, Komfort und eine einzigartige Investitionsmöglichkeit!!! Die Wohnung, die Sie im Projekt kaufen, ist ein Konzept.5-Sterne-Hotelkomplex, hergest…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 43.0
162,509 – 192,528
Wohnung 2 zimmer
71.0 – 74.0
192,364 – 354,924
Wohnung 3 zimmer
239.0
1,52M
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Provodina, Montenegro
von
$107,441
Etagenzahl 4
Fläche 43–116 m²
44 Immobilienobjekte 44
< p > Live Apartment Complex „ River Side ”in Igalo. Der Komplex befindet sich in der internen Endbearbeitungsphase. Der Start ist für 2022 geplant. < p > Wohnungsvarianten zum Verkauf: < ul > li < Ein > Zimmerwohnungen mit einer Fläche von 39 - 93 m2 ab 87.500 Euro. < li > Zwei - Schlafzimm…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
144,569
Wohnung 2 zimmer
48.0 – 92.0
164,897 – 352,372
Wohnung 3 zimmer
66.0 – 116.0
170,537 – 420,790
Wohnung 4 zimmer
87.0
253,570
Immobilienagentur
eNovogradnja
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$182,422
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 52–82 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung:Diese exklusiven Apartments setzen einen neuen Luxus-Standard in der wünschenswertsten Lage der Stadt. Die Apartments sind eine perfekte Synthese von ausgezeichnetem Stil und Funktionalität. Der Wohnkomplex befindet sich nur 450 Meter vom Strand entfernt, der Ihnen eine unüberwin…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
181,871
Wohnung 2 zimmer
82.0
277,470
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen