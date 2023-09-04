Wohnkomplex A Star Serenity

In der gefragtesten Touristenzone der Gemeinde Herceg Novi entsteht eine moderne Wohnanlage – ideal für komfortables Wohnen und eine sichere Investition.
🏊♂️ Auf dem Gelände:
• großes Schwimmbad von ca. 200 m²
• abgeschlossene, landschaftlich gestaltete Anlage
• moderner Kinderspielplatz
• ruhige Lage – perfekt für Familien und Erholung
🌊 Lagevorteile:
• nur 300 Meter vom Meer entfernt
• 5 Autominuten bis Portonovi – einem der exklusivsten Resorts an der Adria
• 5 Minuten bis zum größten SPA-Zentrum in Herceg Novi
• 5 Minuten zu zwei modernen Marinas für Yachtbesitzer
• atemberaubender Panoramablick auf die Bucht von Kotor
🗓 Geplantes Bauende — September 2026.
💼 Investitionsvorteile:
• hohes Vermietungspotenzial dank einzigartiger Lage
• attraktive Konditionen in der Bauphase – garantierter Wertzuwachs bis zur Fertigstellung
• flexible Ratenzahlungspläne
• bereits das 3. erfolgreiche Projekt des Bauträgers – Qualität und Zuverlässigkeit garantiert
• über die Hälfte der Wohnungen bereits verkauft – Bestätigung der hohen Nachfrage
✨ Dieses Projekt vereint das Leben am Meer, Familienkomfort und eine sichere Investition.