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Gewerbeimmobilien in Montenegro

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Podgorica
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Herceg Novi
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Risan
5
Zabljak
5
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560 immobilienobjekte total found
Hotel 575 m² in Budva, Montenegro
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 575 m²
Etagenzahl 5
Wir präsentieren Ihnen vorgefertigte Geschäfte in Budva. Betriebswohnung Hotel 950m vom slow…
$1,49M
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Hotel 1 530 m² in Seoca, Montenegro
Hotel 1 530 m²
Seoca, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 530 m²
Eine außergewöhnliche schlüsselfertige Hotel-Investitionsmöglichkeit in Seoce, Budva, bietet…
$1
MwSt.
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Gewerbefläche 70 m² in Montenegro
Gewerbefläche 70 m²
Montenegro
Fläche 70 m²
Hochklassige Gewerbeflächen zum Verkauf im gemischt genutzten Premium-Komplex TQ Plaza im Ze…
$363,706
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TekceTekce
Gewerbefläche 450 m² in Montenegro
Gewerbefläche 450 m²
Montenegro
Fläche 450 m²
Exklusive Villa mit Swimmingpools und atemberaubendem Meerblick mit Blick auf die Sveti Stef…
$1,85M
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Residenz 7 200 m² in Kotor, Montenegro
Residenz 7 200 m²
Kotor, Montenegro
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 7 200 m²
Etagenzahl 3
Im ruhigen Dorf Ukropci gelegen, verbindet dieses einzigartige Retreat-Anwesen authentische …
$2,25M
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Gewerbefläche 300 m² in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche 300 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 300 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Meljine, Herceg Novi Das Anwesen ist nur 150 m vom Meer ent…
$750,505
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Gewerbefläche 400 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 400 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 400 m²
Grundstück 348m2 * 3 Etagen, jeweils 156 m2, alle Wohnungen sind komplett eingerichtet. * Je…
$1,46M
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Gewerbefläche 1 470 m² in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche 1 470 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 47
Anzahl der Badezimmer 47
Fläche 1 470 m²
Luxus 4-Sterne-Hotel zum Verkauf in Kumbor, Herceg Novi Size: 3.500m2 (1.470 m2 Innenbereich…
$5,20M
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Hotel 242 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 242 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Wir bieten zum Verkauf ein eingetragenes zweistöckiges Wohngebäude mit einem Gewerbegelände …
$1,68M
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Monteonline
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Büro 18 m² in Budva, Montenegro
Büro 18 m²
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Eine Bürofläche von 18 m2 befindet sich im Zentrum von Budva, im renommierten Centar-Viertel…
$85,532
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Hotel 735 m² in 5, Montenegro
Hotel 735 m²
5, Montenegro
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 735 m²
| 735 m2 | 20 Zimmer | 18 Badezimmer | Abschnitt 425 m2 | Pool | Restaurant | 50 m zum Meer …
$1,78M
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MONTBEL D.O.O.
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Gewerbefläche 85 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 85 m²
Budva, Montenegro
Fläche 85 m²
Eine 85 m2 große Gewerbefläche steht im Hotel Diplomat an der Budva-Umfahrung in einer gesch…
$3,002
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Gewerbefläche 85 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 85 m²
Budva, Montenegro
Fläche 85 m²
Die Gewerbefläche von 85 m2 steht zum Verkauf im Hotel Diplomat, das sich entlang der Budva-…
$415,665
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Gewerbefläche 300 m² in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Gewerbefläche 300 m²
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Luxusvilla am Meer, Lustica Prime Lage Villa in Bjelila, Lustica penisnular, komplett renovi…
$2,31M
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Gewerbefläche 100 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 100 m²
Budva, Montenegro
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
K4-164. Gewerberäume in BudvaGewerbeimmobilien in Budva zu verkaufenFläche des Raumes 100m2 …
$297,266
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Red Feniks Montenegro
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Gewerbefläche 67 m² in Podgorica, Montenegro
Gewerbefläche 67 m²
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Gewerbefläche zum Verkauf – Zabjelo, 67 m2. Der Raum besteht aus einem offenen Bereich, eine…
$198,146
MwSt.
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Gewerbefläche 626 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 626 m²
Budva, Montenegro
Fläche 626 m²
Stockwerk 1
Auf Verkauf eine gemütliche Wohnung im ruhigen Feriendorf Boko - Kotor Bay Prchan. Die Gesam…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 105 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 105 m²
Budva, Montenegro
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Der kommerzielle Raum im Handelszentrum TQ-Plaza.  TQ-Plaza Ist im Stadtzentrum erfolgreic…
$521,383
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VALUE.ONE
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Gewerbefläche 77 m² in Tivat, Montenegro
Gewerbefläche 77 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 77 m²
Direkter Verkauf vom Entwickler! Fläche: 77.03 m2 Terrasse — 35,41 m2 Preis: 265.000 € Sonde…
$305,434
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Mbroker
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Hotel 200 m² in Becici, Montenegro
Hotel 200 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 9
Fläche 200 m²
$244,373
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Investition in Tivat, Montenegro
Investition
Tivat, Montenegro
Wir präsentieren ein attraktives Investitionsprojekt - ein Grundstück mit einem fertigen Pla…
$190,007
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Monteonline
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Gewerbefläche 187 m² in Montenegro
Gewerbefläche 187 m²
Montenegro
Fläche 187 m²
Stockwerk 1/1
K4-112. Tolles Restaurant in der Nähe des MeeresRestaurant zum Verkauf in Becici, Montenegro…
$514,498
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Red Feniks Montenegro
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Produktion 170 m² in Herceg Novi, Montenegro
Produktion 170 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 170 m²
Die Lounge ist nach den neuesten europäischen professionellen Standards ausgestattet. Alle …
$69,579
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Fertiges Geschäft 823 m² in Becici, Montenegro
Fertiges Geschäft 823 m²
Becici, Montenegro
Zimmer 17
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 823 m²
Etagenzahl 5
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung von 72 m2 mit zwei Schlafzimmern, befindet sich in einem…
$2,42M
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Gewerbefläche in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche
Herceg Novi, Montenegro
D11-086. Grundstück mit atemberaubendem Meerblick – ideal für ein Ethno VillageEine seltene …
$880,363
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Red Feniks Montenegro
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Gewerbefläche 55 m² in Donja Lastva, Montenegro
Gewerbefläche 55 m²
Donja Lastva, Montenegro
Fläche 55 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Donja Lastva, Tivat – 55 m2Ein Gewerberaum mit Premium-Desi…
$256,575
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Gewerbefläche in Montenegro
Gewerbefläche
Montenegro
P9-62. Grundstück in BeciciZu verkaufen Grundstück in BeciciciFläche - 765m2Grundstück mit B…
$857,497
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Red Feniks Montenegro
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Gewerbefläche in Montenegro
Gewerbefläche
Montenegro
U4-299. Geräumiges Grundstück in Bigovo mit Bergblick.Zu verkaufen geräumiges Grundstück in …
$312,798
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Red Feniks Montenegro
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Gewerbefläche 25 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 25 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht eine Gewerbefläche mit einer Gesamtfläche von 25 m2, die sich im renommier…
$150,101
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Hotel in Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Dieses charmante Minihotel bietet eine tolle Investitionsmöglichkeit. Das Hotel umfasst eine…
$1,27M
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Аталанта
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