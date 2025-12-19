  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Podgorica
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gemeinde Podgorica, Montenegro

Podgorica
2
Wohnanlage Brick House by Concord
Ludvika Kube, Montenegro
von
$2,851
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
The perfect combination of elegance, comfort, and functionality — ideal for a modern lifestyle — are just some of the features of our new project, “BRICK HOUSE.” It consists of 12 apartments designed according to the highest standards of modern living. The project offers exclusivity a…
CONCORD NEKRETNINE
Wohnanlage Rosa by Concord
Podgorica, Montenegro
von
$3,457
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Rosa von Concord – Ein neuer Wohnkomplex im Herzen von MomišićiRosa von Concord liegt in einem ruhigen Teil von Podgorica, umgeben von Grün und urbanen Annehmlichkeiten, ist ein moderner Wohnkomplex, der anspruchsvolles Design, Funktionalität und hochwertige Konstruktion verbindet.Die Archit…
CONCORD NEKRETNINE
