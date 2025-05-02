Wohnkomplex New Residential Complex in Dubovica Budva

Neuer Wohnkomplex in Dubovica Budva

Der Komplex befindet sich im renommierten Viertel Dubovica. In der Nähe finden Sie das Stadtzentrum, Slovenska und Mogren Strände, Bečići und das Rozino Bezirk.

Über den Komplex:

• Moderne Entwicklung bestehend aus 5 Wohngebäuden

• Nur 34 Wohnungen in jedem Gebäude

• Gut gestaltete Layouts und schlüsselfertige Ausführungen

• Geräumige Terrassen mit Meerblick und Stadtblick

• Hohe Bauqualität nach europäischen Standards.

Komplexe Infrastruktur:

• Freibad

• Moderner Fitness- und Yogabereich

• Geräumiges SPA-Zentrum

• Tiefgarage

• Landschaftliches und gesichertes Gebiet.

Abschlussdatum: Juni 2027.

Zahlungsbedingungen:

• 50% — Erster Teil

• 25% — nach Fertigstellung der Strukturarbeiten

• 10% — nach Fassadenarbeiten

• 10% — nach der Flieseninstallation

• 5% — bei der Übergabe der Schlüssel.

Vorteile:

• 2-jähriger zinsfreier Installationsplan

• Voraussichtliches Preiswachstum von 30–40 % nach Fertigstellung

• Das Land ist Eigentum des Investors — Gewährleistung der Rechts- und Finanzsicherheit.