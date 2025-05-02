  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Wohnkomplex New Residential Complex in Dubovica Budva

Wohnkomplex New Residential Complex in Dubovica Budva

Budva, Montenegro
von
$100,657
;
10
ID: 28035
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2672
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Budva

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Neuer Wohnkomplex in Dubovica Budva

Der Komplex befindet sich im renommierten Viertel Dubovica. In der Nähe finden Sie das Stadtzentrum, Slovenska und Mogren Strände, Bečići und das Rozino Bezirk.

Über den Komplex:
• Moderne Entwicklung bestehend aus 5 Wohngebäuden
• Nur 34 Wohnungen in jedem Gebäude
• Gut gestaltete Layouts und schlüsselfertige Ausführungen
• Geräumige Terrassen mit Meerblick und Stadtblick
• Hohe Bauqualität nach europäischen Standards.

Komplexe Infrastruktur:
• Freibad
• Moderner Fitness- und Yogabereich
• Geräumiges SPA-Zentrum
• Tiefgarage
• Landschaftliches und gesichertes Gebiet.

Abschlussdatum: Juni 2027.

Zahlungsbedingungen:
• 50% — Erster Teil
• 25% — nach Fertigstellung der Strukturarbeiten
• 10% — nach Fassadenarbeiten
• 10% — nach der Flieseninstallation
• 5% — bei der Übergabe der Schlüssel.

Vorteile:
• 2-jähriger zinsfreier Installationsplan
• Voraussichtliches Preiswachstum von 30–40 % nach Fertigstellung
• Das Land ist Eigentum des Investors — Gewährleistung der Rechts- und Finanzsicherheit.

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
