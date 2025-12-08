  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Gemeinde Tivat, Montenegro

Tivat
28
Donja Lastva
3
Gornja Lastva
2
TOP TOP
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
von
$118,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Montenegro
von
$236,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Tivat Apartments for Sale in an Exclusive Complex, just a few minutes’ walk from Porto Montenegro and the center of Tivat. Features: Views of the green Župa Park Modern architecture seamlessly integrated into nature Spacious, bright apartments with terraces …
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Wohnanlage Kub
Wohnanlage Kub
Wohnanlage Kub
Wohnanlage Kub
Wohnanlage Kub
Wohnanlage Kub
Krasici, Montenegro
von
$577,514
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Moderne Wohnanlage an der AdriaküsteEin Wohnkomplex der neuen Generation. Die Architektur des Projektes ist harmonisch in die Naturlandschaft eingeschrieben und schafft eine Atmosphäre von Ruhe und Gemütlichkeit. Der Morgen hier beginnt mit den hellen Farben der Morgendämmerung über das Meer…
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$709,482
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 246–286 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sonderangebot: Kaufen Sie Immobilien in der Anlage vor Ende Dezember und erhalten Sie 5% Rabatt!Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einem neuen Stadtteil von Tivat. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Erhebung umgeben von Grün, in der Nähe aller städtischen Infra…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$394,765
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
New Gated Cottage Community mit 30 Häusern, 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac.Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 23.000 m2. Alle Häuser bieten einen Panoramablick auf die Tivat Bay.Folgende Häuser stehen zum Verkauf zur Verfügung:• Zweistöckiges Stadthaus (Typ A) – 120 m2 mit ein…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$754,199
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Ein neues exklusives Projekt moderner Luxusvillen in einem der vielversprechendsten Küstengebiete – nur 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac. Dies ist ein Ort, wo durchdachtes Design, hohe Baustandards und atemberaubende Panoramablick einen einzigartigen Raum für Leben und Entspannung s…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Montenegro
von
$451,638
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 52–99 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vero&Versa residences — premium apartments in the heart of Porto-Montenegro.   Vero&Versa Residences is a new premium residential project located in the very heart of Porto Montenegro, just steps from the sea, the yacht marina, shops, wellness center, cultural and entertainment venues, a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.0
624,507
Wohnung 2 zimmer
99.0
968,219
Wohnung
52.0
489,353
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
von
$716,352
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 288 m²
1 Immobilienobjekt 1
LASTVA PARK ist eine ideale Wahl als primäre Wohn-, Ferienhaus- oder Mietinvestition. Das Hotel liegt in der charmanten Donja Lastva, der renommiertesten Gegend von Tivat in Montenegro.Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Ufer mit herrlichem Meerblick und einem einzigartigen Yachthafe…
Bauherr
Lastva Park Residential Complex
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
von
$577,514
Fläche 130–328 m²
3 Immobilienobjekte 3
Eine neue hochmoderne Wohnanlage der Premiumklasse im Jugendstil auf der Halbinsel Lustica im Dorf Krasici. Sie können zwischen zweigeschossigen Duplex-Wohnungen oder eingeschossigen Lofts mit Zugang zum Pool wählen. Auf dem Gebiet der Anlage gibt es einen privaten Innenhof mit einem Ruheber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
157.0
616,583
Wohnung 2 zimmer
129.6
590,368
Villa
328.0
1,51M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Montenegro
von
$295,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Zum Verkauf steht eine Zweizimmerwohnung mit einer Fläche von 67 Quadratmetern in einem modernen Wohnkomplex der Business-Plus-Klasse mit Swimmingpool und umzäuntem Bereich im neuen malerischen Viertel Tivat Donja Lastva. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 5-stöckigen Gebäudes. Die …
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Tivat, Montenegro
von
$146,926
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Ich biete Wohnungen in einem im Bau befindlichen Komplex zum Kauf an ? Тиват Die Wohnungen befinden sich in ruhiger Lage, umgeben von einem Pinienwald. В отеле Nähe gibt es Geschäfte, Рестораны, Saubere Strände и престижные Viertel Porto Черногория. Durch die günstige Lage des Hauses und den…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
von
$184,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Das Gebäude Eva Residence befindet sich in der schönsten und ruhigsten Gegend der Stadt Tivat (Montenegro), umgeben von luxuriösen Villen und Wohnkomplexen. Das Gebäude besteht aus 10 Wohnungen, davon 6 mit einem Schlafzimmer, 3 Maisonette-Wohnungen mit zwei Schlafzimmern und 1 Penthouse m…
Bauherr
Kraft Construction
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Donja Lastva, Montenegro
von
$159,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive Mini-Stadt bestehend aus sechzehn Häusern zu bauen. Dieser Komplex zeichnet sich durch seine hervorragende Lage aus, einschließlich seiner Nähe zu Porto Montenegro, sowie Schulen und Kindergärten, wod…
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Donja Lastva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GATE Realty
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
von
$1,70M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einführung von Synchro Yards - das lang erwartete neue Wohnviertel von Porto Montenegro, entworfen für diejenigen, die Luxus, Komfort und Inspiration schätzen.Direkt am Wasser gelegen, ist dieser Bereich die Nummer eins in der Popularität in Porto Montenegro. Im neuen Viertel erwarten Sie ei…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Montenegro
von
$138,626
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
von
$141,339
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 48–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
213,139
Wohnung 2 zimmer
60.0 – 70.0
266,029 – 275,638
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
von
$405,029
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wir freuen uns, Ihnen einen exklusiven Wohnkomplex im malerischen Vorort Tivat in Donja Lastva zu präsentieren. Nur 7 Wohnungen in einem geschlossenen geschützten Bereich garantieren ein hohes Maß an Privatsphäre und Komfort.Die Vorteile des Komplexes:Lage: erste Küste, Panoramablick auf das…
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$165,401
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Ein neuer Wohnkomplex im Herzen des malerischen Vororts von Tivat, nur wenige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt.Der Komplex besteht aus sechs einzigartigen Gebäuden mit 54 Wohnungen von 42 bis 76 m2, bietet eine Vielzahl von Layouts, die sowohl für individuelles Wohnen als auch für größe…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$130,960
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
GATE Realty
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
GATE Realty
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Dienste der Agentur für die Konfrontation des Deals "unter dem Schlüssel" ist für den Käufer frei!!!Ausstattung: Der neue Wohnkomplex mit einem einzigartigen architektonischen Design, entwickelt durch das berühmte internationale Büro Businessart, hat das Konzept eines modernen, komfortab…
Immobilienagentur
GATE Realty
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$744,493
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 99–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat. These unique apartments, designed for the most discerning buyers, feature private pools and are part of an exclusive project in a new district of Tivat. This is the second phase of a complex consisting of three sect…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.0 – 134.0
739,854 – 1,22M
Wohnung 3 zimmer
140.0
781,566
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Montenegro
von
$491,351
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Etagenzahl 2
Fläche 65–338 m²
8 Immobilienobjekte 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.0
460,807
Wohnung 2 zimmer
98.0 – 118.0
695,580 – 1,58M
Villa
184.0 – 338.0
2,56M – 4,01M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$181,370
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 42–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.3 – 50.0
158,846 – 220,209
Wohnung 2 zimmer
76.0
320,409
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GATE Realty
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Montenegro
von
$393,066
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 47–81 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
390,870
Wohnung 2 zimmer
81.0
678,243
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Montenegro
von
$370,797
Etagenzahl 3
Einführung von Heights – eine exklusive Sammlung von Studios, Apartments und Penthäusern auf den Pisten zwischen Centrale und Montenegros erster Golfplatz.Hier verschmelzen elegante Architektur, Panoramablick und ein warmes mediterranes Ambiente zu einem einzigen Premium-Lifestyle.Die wichti…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$602,420
Fläche 42–281 m²
3 Immobilienobjekte 3
New exclusive residential complex - the Dreams by Dukley is located in the immediate vicinity of Porto Montenegro.   It includes three apartment blocks and a rooftop swimming pool. Each building boasts luxurious apartments and spacious penthouses, designed perfectly with the highest qual…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.0
599,457
Wohnung 2 zimmer
98.0
1,28M
Wohnung 3 zimmer
281.0
4,08M
Gewerbefläche
81.0 – 164.0
3,29M – 3,44M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Tivat, Montenegro
von
$138,453
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–69 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ausstattung:Für eine vollständige Preisliste kontaktieren Sie unsere Manager.Premium-Klasse Wohnanlage besteht aus 18 Häusern mit Tiefgarage. 94 Stellplätze auf einem unterirdischen Parkplatz, 1 Etage von Geschäftsräumen. Geschlossenes Gebiet, Sicherheit, Videoüberwachung, Aufzüge. Es gibt e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
51.0 – 69.0
196,475 – 266,029
Immobilienagentur
GATE Realty
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GATE Realty
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Montenegro
von
$490,207
Etagenzahl 3
Fläche 109–135 m²
2 Immobilienobjekte 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
109.0
1,40M
Wohnung 3 zimmer
135.0
1,69M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$179,516
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 48 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ferienwohnungen in einem neuen Boutique-Gebäude unter Bau in Tivat Eine exklusive Wohnanlage mit nur 5 Wohnungen befindet sich in einer ruhigen, grünen Gegend von Tivat — Mrčevac, nur wenige Schritte von der renommierten Porto Montenegro, Strände und allen wichtigen Stadtinfrastruktur entfer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
179,709
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$236,130
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 52–216 m²
5 Immobilienobjekte 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0 – 67.0
238,105 – 271,444
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 216.0
333,165 – 762,600
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$127,227
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 41–124 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 88.0
236,870 – 437,213
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 124.0
384,083 – 677,404
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$129,525
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 68–94 m²
3 Immobilienobjekte 3
Residential complex by the sea in Tivat. Special Offer! Reserve an apartment in Building 2 or 3 for just €10,000! The remaining amount is paid interest-free after the apartment is registered in the cadastre! A modern premium-class residential complex with sea views and direct beach a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
68.0 – 85.0
348,873 – 371,200
Wohnung 2 zimmer
94.0
418,441
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Montenegro
von
$360,758
Etagenzahl 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$117,908
Etagenzahl 6
Fläche 44–181 m²
4 Immobilienobjekte 4
A new project in Tivat, located just 2,5 km from the city center and Porto-Montenegro, surrounded by greenery and beautiful landscapes. The distance to the sea is only 800 m. The complex is situated on a small elevation, allowing residents to enjoy panoramic views of the sea and greenery. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0
179,080
Wohnung 2 zimmer
57.0 – 109.0
228,481 – 617,516
Wohnung 3 zimmer
181.0
1,17M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$161,681
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 43–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues Wohnhaus in den Vororten von Tivat, in der Kava, nur wenige Autominuten vom Zentrum von Tivat entfernt.Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner genießen Blick auf das Meer und die Stadt. Panoramafenster bieten viel Licht in den Zimmern, dank der sonnigen S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
175,570
Wohnung 2 zimmer
87.0
353,004
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
von
$1,00M
Etagenzahl 2
Willkommen im ersten Golf Resort mit einem 18-Loch-Golfplatz in Montenegro - The Peaks Lustica Bay!Dieser einzigartige Ort bietet perfekte Bedingungen für Golfer aller Ebenen. Der in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designer Gary Player entworfene Golfplatz The Peaks besticht durch seine …
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
