5-Sterne-Hotel im Epizentrum von Montenegrin Tourismus - Budva. Dies ist ein Hotel, das zwei Eingänge zum Gebiet hat: einer befindet sich günstig an der Promenade, und das andere ist von der Boulevard. Der Haupteingang befindet sich im Erdgeschoss des Konferenzzentrums, um einen einfachen Zugang zu verschiedenen Veranstaltungen und Konferenzen zu ermöglichen.

Im ersten Stock des Hotels gibt es mehrere Geschäfte sowie einen seitlichen Eingang zum Hotel. Das Café mit herrlichem Meerblick befindet sich in der zentralen Lobby des Hotels mit Blick auf die Promenade. Das Hotel verfügt über zwei Restaurants. Die erste Etage ist für ein Wellnesscenter, Außenpools, ein Fitnesscenter und ein Spa-Center reserviert. Die Apartments mit Meerblick verfügen über luxuriöse Terrassen mit privaten Pools und Grün. Eine große Auswahl an komfortablen und stilvoll gestalteten Hotelzimmern. Die zehnte Etage ist ausschließlich für Penthouses mit luxuriösen Annehmlichkeiten wie Jacuzzi und geräumige Terrassen reserviert. Alle Zimmer, darunter Suiten und Penthäuser, erfüllen die höchsten Standards eines Fünf-Sterne-Hotels.





Erste Linie am Meer.

Zu Fuß alle notwendigen Infrastruktur;

In der Nähe des Zentrums von Budva;

Flughafen Tivat und Porto Montenegro - 40 Autominuten;

Die Hauptstadt von Montenegro Podgorica und Podgorica Flughafen - 1 Stunde 10 Minuten mit dem Auto.



