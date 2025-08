Wohnkomplex New residential complex with sea view in Becici

Der Komplex befindet sich am Hang der Budva Riviera, in Bečići, in einem malerischen ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Entfernung von Stadtgeräuschen, sowie eine Fülle von Vegetation schaffen eine Atmosphäre für Entspannung und Ruhe. Die Bergluft erzeugt nicht nur im Sommer eine angenehme Kühle, sondern wirkt auch regenerierend auf den gesamten Körper, der schnell stärker, besser und dauerhaft wird. Es wird ein Stromstoß, eine Freude und Energie auftreten. Unsere Architekten haben das Gebäude so gestaltet, dass fast jede Wohnung Meerblick, Berg- und Stadtblick hat. Hier können Sie schöne Aussicht genießen, echte ästhetische Freude zu bekommen.

Ein Dachpool wird zur Verfügung der Bewohner gebaut, wo sie Sonnenbaden und genießen Sie hervorragende Meerblick, eine überdachte Tiefgarage für 69 Räume mit einzelnen Abstellräumen und einen gemütlichen Innenhof mit einem Pavillon und einen Platz für einen Rostil

Die Besonderheit des Komplexes ist, dass es 10 Minuten vom Strand Bečići entfernt, in der Nähe der wichtigsten Infrastruktur und Unterhaltung. Für Spaziergänge und Entspannung ist die Promenade 7 km lang, 3 große Strände sind zu Fuß erreichbar. Zur Altstadt von Budva am Strand ist es nur 20 Gehminuten entfernt. Der Flughafen Tivat ist 30 Autominuten entfernt, der Flughafen Podgorica ist 1 Stunde entfernt.

Ein Beispiel für eine Einzimmerwohnung finden Sie hier.