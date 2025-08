Wohnkomplex Lustica Bay: new district Centrale

Centrale ist eine neue Ergänzung zum Luštica Bay Resort, die einen ruhigen Rückzug mit allen Atmosphären des kosmopolitischen Lebens kombiniert.

Dieses neue Viertel soll das Stadtzentrum der Luštica Bay und ein blühendes Wohnviertel werden. Mit dem aufmerksamkeitsgetreuen, intelligenten Design und der Umweltpflege charakteristisch für die Bucht von Luštica wird es etwas ganz Neues in die Stadt bringen. Ein kosmopolitischer Ort, der ein neues Reiseziel in Montenegrin sein wird, wird Centrale alle Bedürfnisse eines Stadtzentrums mit den erstklassigen Einrichtungen der Luštica Bay zusammenbringen.

Das zentral gelegene Viertel verfügt über mehr als 20.000 Quadratmeter öffentliche Räume und Freizeitzonen für etwa 95.000 Quadratmeter Wohnfläche.

Das Layout der Website fördert fahrzeugfreie Transporte, geschnitzt mit vernetzten Gehwegen, Trail-Systemen und Fahrradwegen, komplett mit Lagerregalen.

Das Layout von Centrale wurde sorgfältig geplant, um einfache Verbindungen zum Rest der Bucht von Luštica zu ermöglichen, einschließlich seines Golfplatzes, Marinas und Strände, sowie umliegende Städte in der Umgebung.

Nur 10 Minuten mit dem Auto vom internationalen Flughafen Tivat, Centrale ist schnell von Zielen in ganz Europa erreichbar.

Centrale bietet eine Reihe von Geschäften, Boutiquen, Restaurants, Bars, Galerien, Unterhaltung und öffentlichen Einrichtungen. Diese Annehmlichkeiten und Dienstleistungen werden Bewohner und Besucher aus der Bucht von Luštica und umliegenden Städten anziehen.

Centrale wird eine Reihe von öffentlichen Räumen umfassen, die zum Fundament des Gemeinschaftslebens werden. Das meiste Wohnen im Freien und nur Fußgänger vorbehalten, werden sie als informelle Treffpunkte und Veranstaltungsräume in der ganzen Stadt fungieren. Im Herzen von Centrale wird die atemberaubende Esplanade sein - ein Treffpunkt und Fokus für den Alltag in der Bucht von Luštica. Es wird von einer Arkade mit kleinen Geschäften, Bars und Restaurants im Norden, einem Gemeinschaftszentrum und einem Supermarkt auf beiden Seiten umrahmt, und am südlichen Ende, einem Galerieraum in einem historischen renovierten Gebäude. Über das Dorf Boulevard wird die südliche Centrale Gegend zu einem Festival Piazza. Als Mehrzweck-Stadtplatz ist es perfekt für Outdoor-Events und Events, besonders in den warmen Sommermonaten. Westlich des Festivals Piazza wird eine Y-förmige Einkaufsstraße.

Ein Bein ist als Designer-Outlet-Dorf gedacht und wird sich auch mit einer neu gebauten architektonischen Treppe verbinden, die bis zum Marina Village führt. Das zweite Bein wird sich dem Haupt Boulevard anschließen und mit einem dreieckigen Gartenplatz verbinden. Die historischen Überreste der österreichisch-ungarischen Küstenbefestigung werden zu einem öffentlichen Raum und Aussichtsplattform. Sein Gateway wird eine atemberaubende Fußgängerzone machen, während seine unterirdischen Räume für Souvenirgeschäfte und Bars genutzt werden.

In der ersten Entwicklungsphase wird der Bau einer Schule für bis zu 180 Studenten, Gemeinschaftsraum, Supermarkt, Gesundheitszentrum und lokale Notdienststellen, die sowohl Polizei- als auch Feuerwehrdienste umfassen. Die letztgenannten Entwicklungsstadien, obwohl noch abzuschließen, erwarten eine Krankenhaus- oder Gesundheitseinrichtung und eine Hochschule. An der südöstlichen Ecke des Geländes, verbunden mit der Hauptstraße in die Stadt, wird eine Nebendienstleistungen und Einrichtungen Zone. Dies beinhaltet einen Sportclub, eine Tankstelle, ein Hauptwasserreservoir, eine Gewerbelagerstätte und eine Abwasserbehandlungsanlage.

In Centrale werden Wohnungen verschiedener Arten vorgestellt, und aus allen Wohnungen wird es erstaunliche Aussicht auf die umliegende Natur:

Größere 1-Zimmer-Wohnung in Centrale

2-Zimmer-Wohnung in Centrale

3-Zimmer-Wohnung in Centrale

Verpassen Sie nicht ein besonderes begrenztes Zeitangebot des Entwicklers – Zinsfreier Zahlungsplan von bis zu 3 Jahren für den Wohnungskauf in Centrale!

Lustica Bay ist das bisher größte Luxus-Resort und Wohnprojekt mit einem Golfplatz, Yachthafen und vielem mehr. Diese Entwicklung befindet sich auf der schönen Halbinsel Lustica in der wunderschönen Traste Bay. Komplexes Gebiet ist über 6 Millionen Quadratmeter. Es ist das erste echte umweltfreundliche Projekt in Montenegro, das sich strikt an die LEED Silver Certificate Standards hält.



Der Komplex stellt 35 km fesselnde Küste dar, zwei geschäftige Marinas, die bis zu 170 Yachten, einen 18-Loch-Golfplatz, Wellnesszentren, schicke Cafés, Geschäfte und Restaurants, 7 High-Class-Hotels, eine unglaubliche Reihe von Wohnungen (1200 Einheiten), Villen und Stadthäuser (500 Einheiten), Schulen, medizinische Zentren, Thalasso-Therapieeinrichtungen, Konferenzzentrum und andere Einrichtungen. Dies bietet eine einzigartige Gelegenheit, ein maßgeschneidertes Anwesen in der Heimat von gesunden, aktiven Leben an der Montenegrin Küste rund um das Jahr zu besitzen.

Der zukünftige Komplex ist als eine Gemeinschaft geplant, die die internationale Menge aus der ganzen Welt vereinen soll, die von Golf, Yachting, Reiten, Wassersport, oder einfach auf der Suche nach Flucht in elegantes Leben in der unberührten natürlichen Umgebung am Meer.



Die Architektur und das Design der zukünftigen Entwicklung, die von den weltweit führenden Architekten angeboten wird, werden traditionelle und moderne Elemente kombinieren, um Umwelt zu schaffen, die im Einklang mit der umgebenden Natur und dem traditionellen mediterranen Stil ist.



Alle Einheiten sind aus umweltfreundlichen Materialien, einschließlich Naturstein und Holz, mit den neuesten Entwicklungen in der Energieeinsparung und Naturschutz gebaut. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier