  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Herceg Novi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

Herceg Novi
4
Lustica
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Alle anzeigen Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Montenegro
von
$863,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Kaufen Sie mit Kryptowährung — Wohnungen in Porto MontenegroDie Marke Dukley befindet sich im Herzen von Tivat in einem luxuriösen Yachthafen, der ein neues Niveau von Luxus und Lifestyle verkörpert.Das Synchro Distrikt wird zum Zentrum von Tivat mit einem neuen Fünf-Sterne-Hotel, Beach Club…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Alle anzeigen Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Meljine, Montenegro
von
$299,691
A7-040. Luxus-Wohnung auf zwei Ebenen auf der Vorderseite, Meljine, Herceg NoviZum Verkauf!Zwei luxuriöse Zwei-Ebenen-Wohnungen, 44,3 m2 mit perfektem Meerblick in einem Boutique-Projekt auf der ersten Linie zum Meer in Meljin, Herceg Novi.Die Apartments bestehen aus einer offenen Küche, ein…
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Alle anzeigen Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Provodina, Montenegro
von
$107,441
Etagenzahl 4
Fläche 43–116 m²
44 Immobilienobjekte 44
< p > Live Apartment Complex „ River Side ”in Igalo. Der Komplex befindet sich in der internen Endbearbeitungsphase. Der Start ist für 2022 geplant. < p > Wohnungsvarianten zum Verkauf: < ul > li < Ein > Zimmerwohnungen mit einer Fläche von 39 - 93 m2 ab 87.500 Euro. < li > Zwei - Schlafzimm…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
146,009
Wohnung 2 zimmer
48.0 – 92.0
166,539 – 355,881
Wohnung 3 zimmer
66.0 – 116.0
172,235 – 424,981
Wohnung 4 zimmer
87.0
256,095
Immobilienagentur
eNovogradnja
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Alle anzeigen Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Montenegro
von
$524,055
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Etagenzahl 5
Newbuilt Premium-Gated Wohnanlage mit einem Pool.Ein brandneuer Premium-Wohnungskomplex in der malerischen Stadt Djenovici auf der Riviera von Herceg Novi. Panoramafenster bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer, die Berge und das exklusive Portonovi-Projekt.Auf dem gepflegten Gebiet…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a tennis court
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a tennis court
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a tennis court
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a tennis court
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a tennis court
Alle anzeigen Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a tennis court
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Montenegro
von
$1,74M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 232–313 m²
2 Immobilienobjekte 2
Introducing a new residential complex of villas with swimming pools and a tennis court in the suburbs of Herceg Novi. The complex comprises 11 villas, each with spacious open terraces and panoramic sea views, a green area, and a tennis court. The plots are generous, ranging from 700 to 1000 …
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Alle anzeigen Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
von
$2,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Spektakuläres Duplex Penthouse mit Panoramablick auf die Adria – Porto MontenegroGesamtfläche: 179 m2 (110 m2 Innenraum + 69 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 2 (erweiterbar bis 4)Badezimmer: 2.Preis pro m2: €10,027/m2Erleben Sie erhöhte Küstenleben in der renommierten Thea Building am Boka Place, …
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Alle anzeigen Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
von
$145,920
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 32–197 m²
3 Immobilienobjekte 3
In der gefragtesten Touristenzone der Gemeinde Herceg Novi entsteht eine moderne Wohnanlage – ideal für komfortables Wohnen und eine sichere Investition. 🏊‍♂️ Auf dem Gelände: • großes Schwimmbad von ca. 200 m² • abgeschlossene, landschaftlich gestaltete Anlage • moderner Kinderspielpl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.7
213,943
Wohnung 2 zimmer
197.1
386,439
Studio
31.7
146,828
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnanlage Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Wohnanlage Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Wohnanlage Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Wohnanlage Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Wohnanlage Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Wohnanlage Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Denovici, Montenegro
von
$523,744
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 161 m²
1 Immobilienobjekt 1
Designervillen umgeben von Grün, nur 1,5 km von Portonovi und One&Only in Đenovići.Eine perfekte Mischung aus Privatsphäre, atemberaubender Aussicht und Architektur, die in die Natur eintaucht.- Villa Größe: 160–190m2- 2–3 Schlafzimmer- Panoramablick auf das Meer, die Bucht und die Berge- La…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
von
$289,030
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Alle anzeigen Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
von
$1,16M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 207 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der verzierte Villakomplex oberhalb des Projekts Portonovi in Kumbor ist ein moderner und luxuriöser Wohnkomplex mit Panoramablick auf die Bucht und eine große Auswahl an eigenen Annehmlichkeiten.Der Komplex besteht aus 3 Bauphasen, die 200+ Luxusvillen umfassen, die jeweils in 2 Stadthäuser…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Alle anzeigen Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
von
$407,160
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Komplex in der besten Lage der Herceg Novi Riviera, 150 Meter vom Meer und dem Projekt Portonovi. Ein herrlicher Blick auf das Meer, umgeben von unberührter Natur, rund um die Uhr Sicherheit und komplexe Infrastruktur machen Ihren Aufenthalt komfortabel u…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Alle anzeigen Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Montenegro
von
$681,723
Etagenzahl 2
Fläche 165 m²
1 Immobilienobjekt 1
A new villa complex in a modern style surrounded by an olive grove in the suburbs of the city of Herceg Novi. A total of 8 3-bedroom villas are available for sale, ranging from 165 m2 of internal space. The complex is situated in a quiet and green area, just three kilometers from the c…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
von
$2,63M
Etagenzahl 2
Smaller apart hotel for sale in Djenovici. In addition to the hotel there is a plot behind with possibility to build additional units. Excellent location, beach is under lease from local authorities for next 2 years. Family bussines.
Immobilienagentur
Property.solution.mne
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen