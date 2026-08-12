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Podgorica
74
Herceg Novi
150
Risan
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Zabljak
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3 336 immobilienobjekte total found
Chalet 3 zimmer in Kolasin, Montenegro
Premium Premium
Chalet 3 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Huis te koop naast een skiresort! Slechts 199.000€ voor een huis van 100 m² met een perceel…
$232,763
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Mini Condos
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Villa in Lustica, Montenegro
TOP TOP
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 184 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,53M
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Reihenhaus in Rijeka Rezevici, Montenegro
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Reihenhaus
Rijeka Rezevici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$840,496
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Dobrota, Montenegro
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Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 819 m²
Gesamtbaufläche: 819 m2Fläche: 534 m2Schlafzimmer: 6Badezimmer: 7 + 1Garagen: 2Steinvilla au…
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 5 zimmer in Provodina, Montenegro
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Villa 5 zimmer
Provodina, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 530 m²
Etagenzahl 4
!!! Dies ist die einzige Auflistung für diese Immobilie, die direkt vom Eigentümer kommt !!!…
$907,532
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Träumen Sie von einem Haus am Meer in Montenegro? Diese stilvollen Stadthäuser sind die perf…
$296,014
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Monteonline
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Haus 4 zimmer in Budva, Montenegro
Haus 4 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine seltene Gelegenheit, ein privates Haus am Meer in Budva zu besitzen, das einen atembera…
$5,19M
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Privatverkäufer
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Villa in , Montenegro
Villa
, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf stehen moderne Villen in einer gepflegten Wohnanlage in Danilovgrad, ca. 15 Fahr…
$772,601
MwSt.
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Privatverkäufer
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$4,85M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$5,86M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 185 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,05M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Haus 5 Schlafzimmer in Pecurice, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Pecurice, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
| 273 m2 | Grundstück 590 m2 | 5 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | Pool 10×5 m | 800 m zum Meer …
$432,426
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MONTBEL D.O.O.
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Haus in Montenegro
Haus
Montenegro
Fläche 450 m²
Exklusive Villa von 450 m2 auf einem Grundstück von 580m2, mit einem Wohnzimmer (42 m2) als …
$1,73M
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Haus in Budva, Montenegro
Haus
Budva, Montenegro
Zum Verkauf steht ein urbanisiertes Grundstück mit einer Fläche von 364 m2, das sich in eine…
$334,841
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Villa 6 zimmer in Herceg Novi, Montenegro
Villa 6 zimmer
Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Fläche: 250 m2Fläche: 819 m2Schlafzimmer: 4Badezimmer: 2Authentische Villa in zweiter Linie …
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Haus 3 Schlafzimmer in Kunje, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Kunje, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 156 m²
| 156 m2 | Abschnitt 234 m2 | 3 Schlafzimmer | 1 Badezimmer + 2 Gäste WC | 300 m zum Meer | …
$345,941
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MONTBEL D.O.O.
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Villa 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Kalimanj, Tivat, einem der be…
$1
MwSt.
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Haus 2 Schlafzimmer in 8, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
8, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
| 90 m2 | Grundstück von 1458 m2 | 2 Schlafzimmer | altes Steinhaus | großer Garten |Zum Ver…
$222,555
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Haus 5 Schlafzimmer in Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Exquisite Komplex von Villen in Krimovica, Budva Riviera Area: 450 m2 Grundstück: 650-700 m2…
$1,84M
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Haus in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Haus
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Fläche 70 m²
Waterfront Land mit Steinhaus zum Verkauf - Erste Linie zum Meer in Dobrota, Kotor Eine auße…
$1,62M
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Villa 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Moderne Eleganz. Nahtloses Leben. Unübertroffener Küstenzauber. Eingebettet in die exklusive…
$3,06M
MwSt.
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Haus 5 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Geräumige Villa am Wasser mit Liegeplatz in Krasici, Lustica. Die Villa besteht aus 5 Schlaf…
$2,19M
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Haus 3 Schlafzimmer in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Schöne Immobilie zum Verkauf in Kotor, Montenegro. Dobrota Palazzo Villas ist ein Touristeno…
$2,43M
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Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Zum Verkauf steht ein authentisches Steinhaus von 107 m2, auf einem Grundstück von 305 m2 in…
$208,035
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Monteonline
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Villa in Katun Rezevici, Montenegro
Villa
Katun Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Einführung eines Meisterwerks von Design und Handwerk – ein architektonisch elegantes Anwese…
$7,86M
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Haus in Herceg Novi, Montenegro
Haus
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 232 m²
Schöne Gated Community von insgesamt elf Villen, bietet das ganze Jahr über Komfort und Serv…
$1,50M
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Haus 3 Schlafzimmer in Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Die Villa liegt auf einem Grundstück von 715 m2 und erstreckt sich über drei Ebenen. Grundst…
Preis auf Anfrage
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Villa in Kamenovo, Montenegro
Villa
Kamenovo, Montenegro
Schlafräume 3
Luxusvilla zum Verkauf in Kamenovo - eine perfekte Mischung aus Eleganz, Qualität und Privat…
$1,50M
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Haus 4 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Moderne Villa mit einem Landschaftsgarten befindet sich im ruhigen Dorf Djenovici, umgeben v…
$1,50M
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Haus 4 Schlafzimmer in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Hausfläche: 146 m2 Landfläche: 136 m2 Charme und Gelassenheit garantiert für dieses renovier…
$1,39M
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Eigenschaftstypen in Montenegro

villen
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