Neubauwohnungen in Budva, Montenegro

Wohnanlage POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Wohnanlage POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Wohnanlage POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Wohnanlage POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Wohnanlage POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Wohnanlage POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
GATE Realty
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$160,440
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Apartments in einem neuen Komplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und grünen Babin Do Gegend von Budva, bietet malerische Berglandschaften und Meerblick. Seine einzigartige Lage im oberen Teil der Stadt gewährleistet sowohl Privatsphäre und Ruhe, zusammen mit Panoramablick au…
VALUE.ONE
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
von
$100,475
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 46–168 m²
3 Immobilienobjekte 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 168.0
173,186 – 634,954
Wohnung 2 zimmer
93.0
349,682
VALUE.ONE
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
von
$230,447
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 67–129 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der neue Wohnkomplex "ROYAL CENTRAL RESIDENCE" befindet sich im Herzen von Budva, entwickelt vom führenden Entwickler der Budva Riviera. Das Projekt zeichnet sich durch seine hervorragende Lage und sein elegantes Architekturdesign aus. Es verfügt über einen modernen Stil, geräumige Zimmer un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0
439,990
Wohnung 3 zimmer
129.0
847,672
VALUE.ONE
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$260,560
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 4
Fläche 45–108 m²
5 Immobilienobjekte 5
Apartments in a low-rise residential building in Budva. Modern low-rise building near the sea. This residential building is a low-rise development with only 12 apartments, located in one of the most prestigious areas of Budva — Komoševina, just a 5-minute walk from the beach. Cozy, well-…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 50.0
167,374 – 264,376
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 108.0
279,745 – 433,300
VALUE.ONE
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
von
$506,240
Etagenzahl 15
Fläche 61–119 m²
2 Immobilienobjekte 2
Riviera residential complex and five-star hotel — luxury living on the shores of the Adriatic sea.   Riviera is the embodiment of premium lifestyle in the very heart of the Budva Riviera. A unique location right on the seafront, contemporary architecture by “İki Design Group,” and meticu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
515,710
Wohnung 3 zimmer
119.0
1,01M
VALUE.ONE
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
von
$864,386
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Fläche 87–172 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues luxuriöses 5-Sterne-Hotel befindet sich in Budva, Montenegro 10 Meter vom Meer entfernt. Das Wahrzeichen des Komplexes ist seine exklusive Lage auf der ersten Linie, Panoramafenster mit Blick auf das Meer und die Anwesenheit einer eigenen Infrastruktur.Insgesamt verfügt das Hotel ü…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
87.0
1,19M
Wohnung 3 zimmer
172.0
2,40M
VALUE.ONE
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Budva, Montenegro
von
$89,990
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
In Budva, in der Gegend von Dubovica Luxury, wurde ein neues Wohnprojekt gestartet, das ein hohes Maß an Komfort und ausgezeichnete Lage kombiniert - nur wenige Gehminuten entfernt sind die Universität und das moderne Einkaufszentrum Mega Mall.Der Komplex ist für 38 Wohnungen verschiedener A…
MD Realty
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 51–78 m²
5 Immobilienobjekte 5
DELUXE ESTATE BUDVA-KomplexDELUXE ESTATE stellt das wichtigste Format des europäischen Marktes dar – gemütlicheAppartements ab 34 m² mit funktionalen Planungslösungen.LageEine der spektakulärsten und bequemsten Lagen in der Stadt Budva.BUDVA gilt zu Recht als eine der schönsten Städte an der…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0 – 55.6
191,124 – 220,118
Wohnung 2 zimmer
78.2
292,964
Deluxe estate Montenegro
Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$136,130
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
VALUE.ONE
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 83–225 m²
4 Immobilienobjekte 4
Lieferdatum: 01.05.2027Ausstattung:Für eine vollständige Preisliste kontaktieren Sie unsere Manager.5-Sterne-Hotel im Epizentrum von Montenegrin Tourismus - Budva. Dies ist ein Hotel, das zwei Eingänge zum Gebiet hat: einer befindet sich günstig an der Promenade, und das andere ist von der B…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
83.0 – 87.0
923,554 – 1,14M
Wohnung 2 zimmer
154.0
2,55M
Wohnung 3 zimmer
225.0
3,70M
GATE Realty
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
GATE Realty
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$154,823
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in einem neuen Wohnkomplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und umweltfreundlichen Gegend von Budva — Dubovica. Diese Lage bietet eine ruhige natürliche Umgebung mit malerischen Blick auf die Berge und das Meer, während nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Mega Ma…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
156,304
Wohnung 2 zimmer
63.0
234,476
VALUE.ONE
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$265,857
Etagenzahl 10
Fläche 41 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse in Budva. Der Komplex befindet sich in der Stadt, auf einem malerischen Hügel. Diese Lage bietet Bewohnern bequemen und einfachen Zugang zu Budva umfangreiche Infrastruktur (innerhalb eines 200 Meter Radius finden Sie Geschäfte, Restaurants, Cafés, Sch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
288,558
VALUE.ONE
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Budva, Montenegro
von
$216,750
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Eine 1+1, 2+1, 3+1 Wohnung mit einer Fläche von  52 bis 112 Quadratmeter stehen zum Verkauf in einem im Bau befindlichen modernen Wohnkomplex der Business Plus-Klasse mit einem Swimmingpool und einem geschlossenen Bereich im neuen malerischen Viertel Tivat Donja Lastva. Die Apartments befind…
Montenegro Intel city
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Montenegro
von
$1,03M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus-Wohnungen in Dukley Gardens — erste Linie zum Meer!Appartements von 133 m2 mit direktem Blick auf die Adria.Layout: zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer (Badewanne und Dusche), Wohnzimmer mit einem großen Esstisch, Küche mit Geräten und einem Weinschrank ausgestattet.Infrastruktur der We…
DOO MNG Built
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
von
$176,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 64 m²
1 Immobilienobjekt 1
Zum Verkauf steht in einem im Bau befindlichen Haus eine Wohnung von 65 m2 im 1. Stock und verfügt über eine eigene riesige Terrasse von 20 Metern, die nicht im Preis inbegriffen ist 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer Preis qm 2500 m Haus soll 2024 fertiggestellt werden Beim Kauf zahlen Sie ke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
64.0
276,126
Montenegro Intel city
