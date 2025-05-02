  1. Realting.com
Wohnkomplex ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE

Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
11
ID: 32953
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 538689
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 28.11.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Die Dienste der Agentur für die Konfrontation des Deals "unter dem Schlüssel" ist für den Käufer frei!!!

Ausstattung: Der neue Wohnkomplex mit einem einzigartigen architektonischen Design, entwickelt durch das berühmte internationale Büro Businessart, hat das Konzept eines modernen, komfortablen und zugleich ästhetisch attraktiven Raum, der das Prestige und den hohen Status seiner Bewohner betont. Geräumige Terrassen mit grünen Gärten, Jacuzzi und privaten Pools ergänzen das Gefühl der Leichtigkeit und des Fluges, das Originalbild des Clubhauses. Die Fassaden sind mit natürlichen Kalkstein von hoher Qualität verziert, die in Deutschland abgebaut wird. Die Textur von Naturstein wird durch kontrastierende Akzente von glattem hochwertigem Aluminium eines harmonischen Schattens ergänzt. Jede Wohnung hat eine Panoramaverglasung im Boden mit zweikammerigen Fenstern. Die Innendekoration der Apartments im Grundpaket besteht aus Materialien führender europäischer Hersteller. Premium Sanitär. Exklusive Möbel und Türen.
Ökofreundliches Naturholzparkett ist perfekt mit hochwertigen Keramiken italienischer und spanischer Marken kombiniert. Die Apartments verfügen über ein funktionelles konfigurierbares Beleuchtungssystem, ein Smart Home-System, Warmböden, Split-Systeme, Elektrokessel, Auspuffentlüftung von Bädern, Feuer, Bewegung und Rauchmelder, ein Sicherheitssystem.
Auf dem Gebiet des Komplexes: Fitnesshallen mit Wellnessservice, ein Saal für kulturelle Veranstaltungen (Konzerte, Festivals, Ausstellungen). Boutiquen berühmter Weltmarken. Tiefgarage.

Apartments stehen in diesem Komplex zum Verkauf. Für weitere Informationen über Verfügbarkeit und Preise, kontaktieren Sie uns!!!

Ort:

  • In Gehdistanz internationale englischsprachige Schule;
  • In der Nähe ist der größte Yachthafen Porto Montenegro;
  • In Fußnähe Boutiquen von teuren Marken, Premium-Restaurants;
  • Tivat Flughafen und Porto Montenegro - 5 Autominuten;
  • Die Hauptstadt von Montenegro Podgorica und der Flughafen Podgorica - 90 Minuten mit dem Auto;
  • Dubovnik - 110 Minuten mit dem Auto.

Wir helfen Ihnen, eine Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien zu erhalten!!!
Lassen Sie uns Ihnen helfen und mieten!!

Mit unserer Hilfe erhalten Sie ein flüssiges Objekt, das Ihnen Einkommen bringt!
KOSTENLOSE KONSULTATION!!!

Wir machen Angebote online!!

Registrierte Immobilienagentur in Montenegro GATE Realty!
Wir sind in Kontakt mit unseren Kunden!

Tivat, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

