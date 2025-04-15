Wohnkomplex Ziloj kompleks v Budve

In Budva, in der Gegend von Dubovica Luxury, wurde ein neues Wohnprojekt gestartet, das ein hohes Maß an Komfort und ausgezeichnete Lage kombiniert - nur wenige Gehminuten entfernt sind die Universität und das moderne Einkaufszentrum Mega Mall.

Der Komplex ist für 38 Wohnungen verschiedener Art entworfen: von gemütlichen Studios bis zu geräumigen Wohnungen mit ein, zwei oder drei Schlafzimmern. Jede Wohnung hat einen herrlichen Blick auf das Meer, was das Leben besonders attraktiv für dauerhafte Residenz und Erholung macht.

Bewohner des Komplexes werden gut ausgebaute Infrastrukturen zur Verfügung stehen:

stilvolle Eingangsgruppe mit Rezeption und Rund-um-die-Uhr-Sicherheit,

Wellnesscenter mit Sauna, Jacuzzi und modernem Fitnessraum,

einen beheizten Außenpool, der das ganze Jahr über arbeitet,

Restaurant und Poolbar,

Spielplatz und Freizeitpark in der Nähe,

eigener Shuttleservice zum Strand.

Es gibt 40 Garagenplätze im unterirdischen Teil, die Kosten von je 35.000 Euro.

Das Projekt ist in einem klassischen architektonischen Stil. Die Fassade ist mit Naturstein ausgekleidet, die Böden sind mit Granit und Parkett dekoriert, das Sanitär ist Italienisch, und die großen Panoramafenster bieten eine schöne natürliche Beleuchtung und bieten einen atemberaubenden Blick.

Für die Bequemlichkeit der Käufer werden bei der Bezahlung von 50% flexible Raten angeboten.

Die Fertigstellung des Baus ist für den Juni 2027 vorgesehen.

Dieser Wohnkomplex in Dubovica Lux vereint die Harmonie der Natur und der städtischen Infrastruktur und bietet stilvolle Apartments am Meer mit hohem Investitionspotenzial.