  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Rafailovici
  4. Wohnkomplex Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Wohnkomplex Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Rafailovici, Montenegro
von
$306,332
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27474
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2655
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Rafailovici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Fünf-Sterne-Hotel Meliá Private Residences in Budva.

Verkaufsstart von Apartments im Fünf-Sterne-Hotel Meliá – direkt am Wasser in Rafailovići!

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, eine Residenz am Strand zu besitzen, die von der internationalen Hotelmarke Meliá verwaltet wird!

Sea-view Apartments befinden sich in einem Komplex mit fünf Sterne Hoteldienstleistungen: Concierge-Hilfe und Mietmanagement durch einen internationalen Betreiber.

Meliá Budva Private Residences ist eine einzigartige Möglichkeit, Immobilien am Adriatischen Strand in Bečići zu besitzen, nur 10 Meter vom Blue Flag Strand entfernt. Das Projekt kombiniert moderne Apartments mit vollen Eigentumsrechte und einem profitablen Managed Mietmodell.
Gewinnbeteiligung: 70% an den Eigentümer – 30% an das Managementunternehmen.
Dank der internationalen Marke und der ganzjährig touristischen Nachfrage bieten diese Apartments ein stabiles Einkommen, was die Investition nicht nur bequem, sondern auch sehr profitabel macht.

Infrastruktur der Weltklasse:
• Zwei Panorama-Pools mit Blick auf die Adria
• Wellness & SPA-Center mit ganzjähriger Entspannung
• Fitnesscenter mit moderner Herz- und Kraftausrüstung
• Kids’ Club – ein engagiertes Spiel und Freizeitraum für Kinder
• Vier charakteristische Restaurants und drei Bars mit mediterraner Küche und Ambiente
• Zweistufiges Casino – Nachtleben auf der Ebene der europäischen Top-Resorts
• Privater 3.000 m2 Strand – exklusiv für Bewohner und Gäste.

Standort und Vorteile:
• Bečići Strand – 10 m
• Budva Altstadt – 4 km (45 Gehminuten)
• Flughäfen: Tivat – 20 km, Podgorica – 60 km, Dubrovnik – 70 km
• Budva – das meistbesuchte Resort in der Region
• 26 Restaurants zu Fuß erreichbar.

Projekt Highlights:
• 5-Sterne internationale Marke – Meliá Hotels International in Budva
154 Hotelzimmer
• Über 100 Parkplätze
• Geplante Öffnung: Juni 2027.

Investment & Returns:
Meliá Hotels International betreibt weltweit über 400 Hotels und verfügt über ein Treueprogramm mit 15 Millionen Mitgliedern.

Dies garantiert eine hohe Belegung und eine ganzjährige Nachfrage. Professionelle verwaltete Mieten sorgen dafür, dass die Eigentümer ein stabiles Einkommen ohne Aufwand genießen.

Meliá Private Residences Budva ist nicht nur ein Zuhause an der Adriaküste – es ist die perfekte Mischung aus einem Resort-Lifestyle und einer intelligenten Investition.

Hier erfüllt die mediterrane Harmonie die Zuverlässigkeit eines erstklassigen Hotelbetreibers.

Standort auf der Karte

Rafailovici, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Montenegro
von
$364,293
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
von
$858,941
Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Wohnanlage by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$131,246
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
von
$176,767
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva
Rafailovici, Montenegro
von
$306,332
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Alle anzeigen Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Boreti, Montenegro
von
$166,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 53–67 m²
4 Immobilienobjekte 4
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8 – 67.0
178,348 – 266,476
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Bratesici, Montenegro
von
$89,691
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 22–89 m²
6 Immobilienobjekte 6
Ausstattung: Der neue Komplex ist Teil eines exklusiven Dorfes im ruhigen Dorf Lastva Grbalsk, umgeben von Naturschönheit und Grün, das die perfekte Balance zwischen Luxus und Natur bietet. Der Komplex besteht aus zwei einzigartigen Gebäuden aus architektonischer Sicht, die perfekt in diese …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
52.0 – 89.0
158,294 – 268,262
Wohnung
22.0 – 32.0
61,453 – 97,500
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$119,414
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen