Wohnkomplex Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Fünf-Sterne-Hotel Meliá Private Residences in Budva.

Verkaufsstart von Apartments im Fünf-Sterne-Hotel Meliá – direkt am Wasser in Rafailovići!

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, eine Residenz am Strand zu besitzen, die von der internationalen Hotelmarke Meliá verwaltet wird!

Sea-view Apartments befinden sich in einem Komplex mit fünf Sterne Hoteldienstleistungen: Concierge-Hilfe und Mietmanagement durch einen internationalen Betreiber.

Meliá Budva Private Residences ist eine einzigartige Möglichkeit, Immobilien am Adriatischen Strand in Bečići zu besitzen, nur 10 Meter vom Blue Flag Strand entfernt. Das Projekt kombiniert moderne Apartments mit vollen Eigentumsrechte und einem profitablen Managed Mietmodell.

Gewinnbeteiligung: 70% an den Eigentümer – 30% an das Managementunternehmen.

Dank der internationalen Marke und der ganzjährig touristischen Nachfrage bieten diese Apartments ein stabiles Einkommen, was die Investition nicht nur bequem, sondern auch sehr profitabel macht.

Infrastruktur der Weltklasse:

• Zwei Panorama-Pools mit Blick auf die Adria

• Wellness & SPA-Center mit ganzjähriger Entspannung

• Fitnesscenter mit moderner Herz- und Kraftausrüstung

• Kids’ Club – ein engagiertes Spiel und Freizeitraum für Kinder

• Vier charakteristische Restaurants und drei Bars mit mediterraner Küche und Ambiente

• Zweistufiges Casino – Nachtleben auf der Ebene der europäischen Top-Resorts

• Privater 3.000 m2 Strand – exklusiv für Bewohner und Gäste.

Standort und Vorteile:

• Bečići Strand – 10 m

• Budva Altstadt – 4 km (45 Gehminuten)

• Flughäfen: Tivat – 20 km, Podgorica – 60 km, Dubrovnik – 70 km

• Budva – das meistbesuchte Resort in der Region

• 26 Restaurants zu Fuß erreichbar.

Projekt Highlights:

• 5-Sterne internationale Marke – Meliá Hotels International in Budva

154 Hotelzimmer

• Über 100 Parkplätze

• Geplante Öffnung: Juni 2027.

Investment & Returns:

Meliá Hotels International betreibt weltweit über 400 Hotels und verfügt über ein Treueprogramm mit 15 Millionen Mitgliedern.

Dies garantiert eine hohe Belegung und eine ganzjährige Nachfrage. Professionelle verwaltete Mieten sorgen dafür, dass die Eigentümer ein stabiles Einkommen ohne Aufwand genießen.

Meliá Private Residences Budva ist nicht nur ein Zuhause an der Adriaküste – es ist die perfekte Mischung aus einem Resort-Lifestyle und einer intelligenten Investition.

Hier erfüllt die mediterrane Harmonie die Zuverlässigkeit eines erstklassigen Hotelbetreibers.