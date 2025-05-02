Stadthaus Palace Florio by Concord

Die Lage des Florio Palace liegt entlang einer lokalen Küstenstraße, nur 5 Meter vom Meer entfernt. Die unmittelbare Umgebung des Palastes zeichnet sich durch den historischen Kern der Siedlung Prčanj, die Naturlandschaft und die Anwesenheit mehrerer individueller kultureller und historischer Denkmäler aus. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße gibt es ponte-mandraći (authentische Stein-Baudocks) mit Liegeplätzen für kleine Boote, von denen einer zum Palast gehört.

Der Palast wurde Mitte des 17. Jahrhunderts von der sehr einflussreichen und wohlhabenden Familie Florio erbaut. Es verfügt über breite Korridore, massive Holztüren mit Verkleidung, und eine luxuriös behandelte Teil des ersten Stock, die sehr repräsentativ ist. Im ersten Stock befindet sich ein Empfangsbereich mit einem repräsentativen Salon. Es wurde um 1800 im Empire-Stil geschaffen. Der ursprünglich erhaltene Salon (von der Etage bis zur Decke) stellt eines der besten Beispiele für diesen Stil in der Bucht von Kotor dar.

Durch eine umfassende Rekonstruktion behält der Palast seine vorhandenen Abmessungen und Anzahl der Stockwerke. Im Erdgeschoss gibt es eine große Küche, einen Weinkellerbereich und eine Taverne – ein idealer Raum für Versammlungen, mit Wänden, die von erhaltenen historischen Dokumenten über den Palast und die Familie Florio dekoriert sind. Von der ersten Etage, über die erhaltene monumentale Steintreppe aus Brač Stein, erreicht man den grünen Salon und Kaminraum, der zu einem Balkon führt, der einen Blick auf die Bucht von Kotor bietet. Auf dieser Etage gibt es auch den Palast Esszimmer und Küche. Die zweite Etage verfügt über Hauptschlafzimmer, während ein zusätzlicher Platz im Dachgeschoss ein Zimmer mit einem Badezimmer umfasst.

Der Palasthof ist reich an Annehmlichkeiten, darunter eine Sommerküche mit einem zentralen Kamin, sowie einen Ruhebereich mit einem Spa und Fitnessraum. Ein großer Pool befindet sich im zentralen Teil des Hofes. Neben dem Palast gibt es auch eine Kapelle aus dem Jahre 1798, ein altes Brunnen, und eine Garage für sechs Fahrzeuge, auf deren Oberseite ein Terrassenbereich für Sozialisation und Entspannung, bietet einen Blick auf die Bucht von Kotor.