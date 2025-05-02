  1. Realting.com
Wohnkomplex Sea view apartments in Budva

Budva, Montenegro
von
$217,976
;
10
ID: 33232
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2717
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 30.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Budva

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Ferienwohnungen mit Meerblick in Budva.

Eine exklusive Wohnanlage in der renommiertesten Gegend von Budva, nur 550 Meter vom Strand entfernt. Der Komplex kombiniert modernes mediterranes Design, fortschrittliche Bautechnologien und maximalen Komfort für Leben und Entspannung.

Schlüsselmerkmale:
• Premium-Design und hochwertige Konstruktion: moderne Architektur, Panoramafenster und sorgfältig geplante Layouts.
• Atemberaubender Meerblick: 90% der Apartments bieten Blick auf die Adria.
• Konvenience und Komfort: “Smart Home” Systeme, einschließlich Beleuchtung, Fußbodenheizung und Klimaanlage.
• Sicherheit: Videoüberwachung und Zugangskontrolle.
• Parkplatz: Tiefgarage für 50 Fahrzeuge und 2 Aufzüge für die Bequemlichkeit der Bewohner.
• Apartments: 1- und 2-Zimmer-Einheiten.
• Moderne Landschaftsgestaltung.

Zahlungsplan:
• 30% erste Einzahlung
• 0% Installationsplan
• 3-jähriger Zahlungsplan.

Dieses Angebot ist die perfekte Kombination aus Komfort, Gemütlichkeit und Sicherheit, entworfen für diejenigen, die Qualität des Lebens schätzen und die Schönheit Montenegros jeden Tag genießen möchten.

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex Sea view apartments in Budva
Budva, Montenegro
von
$217,976
