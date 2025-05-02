Wohnkomplex Sea view apartments in Budva

Ferienwohnungen mit Meerblick in Budva.

Eine exklusive Wohnanlage in der renommiertesten Gegend von Budva, nur 550 Meter vom Strand entfernt. Der Komplex kombiniert modernes mediterranes Design, fortschrittliche Bautechnologien und maximalen Komfort für Leben und Entspannung.

Schlüsselmerkmale:

• Premium-Design und hochwertige Konstruktion: moderne Architektur, Panoramafenster und sorgfältig geplante Layouts.

• Atemberaubender Meerblick: 90% der Apartments bieten Blick auf die Adria.

• Konvenience und Komfort: “Smart Home” Systeme, einschließlich Beleuchtung, Fußbodenheizung und Klimaanlage.

• Sicherheit: Videoüberwachung und Zugangskontrolle.

• Parkplatz: Tiefgarage für 50 Fahrzeuge und 2 Aufzüge für die Bequemlichkeit der Bewohner.

• Apartments: 1- und 2-Zimmer-Einheiten.

• Moderne Landschaftsgestaltung.

Zahlungsplan:

• 30% erste Einzahlung

• 0% Installationsplan

• 3-jähriger Zahlungsplan.

Dieses Angebot ist die perfekte Kombination aus Komfort, Gemütlichkeit und Sicherheit, entworfen für diejenigen, die Qualität des Lebens schätzen und die Schönheit Montenegros jeden Tag genießen möchten.