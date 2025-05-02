Wohnkomplex Residential complex with sea view in Orahovac

Wohnanlage mit Meerblick in Orahovac

Ein einzigartiger Wohnkomplex mit niedriger Dichte in einem ruhigen Küstengebiet von Montenegro, nur 200 Meter vom azurblauen Meer entfernt. Das Projekt ist идеально geeignet sowohl für Investitionen und Mieterträge, als auch für diejenigen, die Frieden, Privatsphäre und den Komfort des Lebens im Resort schätzen.

Die wichtigsten Merkmale des Komplexes:

• Anzahl der Wohnungen: 9

• Böden: 3

• Anzahl der Garagen: 6.

Vorteile:

• Geräumige Terrassen mit atemberaubendem Blick auf die Bucht und die Berge

• Gepflegtes Gebiet mit Garagen und Parkplätzen

• Landschaftliche Grünflächen

• Nur 200 Meter zum kristallklaren Meer

• Schwimmbad für Bewohner

• Möglichkeit, an Mietprogrammen teilzunehmen.

Orahovac ist ein Ort, an dem die Berge das Meer treffen, wo die Morgen mit Vogelsong beginnen und jeden Abend mit einem Sonnenuntergang über der Bucht von Kotor endet. Eine der malerischsten und ruhigsten Ecken Montenegros bietet es eine seltene Gelegenheit, am Meer zu leben, umgeben von jahrhundertealten Natur, unberührter Luft und vollkommener Ruhe.