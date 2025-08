Wohnkomplex The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort

Willkommen im ersten Golf Resort mit einem 18-Loch-Golfplatz in Montenegro - The Peaks Lustica Bay!

Dieser einzigartige Ort bietet perfekte Bedingungen für Golfer aller Ebenen. Der in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designer Gary Player entworfene Golfplatz The Peaks besticht durch seine Schönheit, die Aussicht auf das Meer und die harmonische Integration in die umliegende Natur. In dieser Ecke der Ruhe und Gelassenheit werden Sie sich in die unberührte Natur von Montenegro eintauchen.

SONDER ZAHLUNGSPLAN - LIMITED-TIME OFFER!



Diejenigen, die uns als Bewohner in Luštica Bay beitreten oder in den Ausbau ihres Portfolios investieren möchten, können bis zum 30. Juni eine begrenzte Gelegenheit nutzen, um sich auf folgendes spezielles Zahlungsangebot einzulassen:



• Sicher mit nur 25% Anzahlung

• Zinsfreier fünfjähriger Zahlungsplan mit vierteljährlichen Raten

• Mietereinkommen bei der Lieferung von Immobilien ein- oder zu verdienen

• Verwalten Sie den Zahlungsplan, indem Sie Mieteinkommen generieren, drei Jahre vor der endgültigen Rate.

Das architektonische Projekt ist ein brillantes Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der lokalen Architekturfirma NRA Atelier und renommierten Architekten aus Block 722, die das Konzept des Luxus verkörpern.



In der Nähe des neuen Viertels finden Sie auch fünf malerische Strände, Lounges am Meer und einen Yachthafen an der Promenade mit lebhaften Restaurants, Bars und Geschäften.



Die Peaks Lustica Bay ist nicht nur ein schöner Golfplatz, sondern auch ein einzigartiger Ort, an dem Abgeschiedenheit mit der Nähe der gesamten Infrastruktur der Luštica Bay Resort Stadt verbindet. Hier finden Sie die perfekte Balance zwischen Ruhe und Stadtleben. Lassen Sie sich verlangsamen, erleben Sie eine Atmosphäre, die für eine lange Zeit in Ihrem Gedächtnis bleiben wird.

Jedes Detail wird in den Residenzen von The Peaks gedacht, und nur natürliche Materialien wie Stein und Holz werden in der Ausrüstung verwendet, was ihnen einen besonderen Charme verleiht.



Hier finden Sie elegante Bögen, die mit lokalem Stein geschmückt sind, sowie überdachte Terrassen, die Privatsphäre, Ruhe und gewünschte Kühle an einem heißen Tag bieten.



Das Resort bietet Apartments, Stadthäuser und Villen in verschiedenen Größen zum Verkauf.

Für Wohnungen gibt es einen gemeinsamen Bereich mit einem Schwimmbad, Grillplatz und Kinderspielplatz. 20% des Platzes sind Terrassen zugeordnet und bieten einen atemberaubenden Blick.



Alle Stadthäuser haben Blick auf das Meer, einen Pool, einen Garten und eine Steinterrasse.



Villas bietet einen herrlichen Blick auf das Meer, einen Pool, eine Feuerstelle, einen Garten und einen Grillplatz. Das raffinierte Interieur in natürlichen Tönen, offenes Layout und Panoramafenster füllen den Raum mit viel Licht und schaffen eine einzigartige Atmosphäre.



Durch den Kauf von Immobilien in Luštica Bay werden Sie nicht nur Eigentümer eines Wohnraums, sondern auch Mitglied der Luštica Bay Gemeinde. Hier erwarten Sie eine herzliche Begrüßung, Komfort und Unterstützung des Kundendienstteams:

• Immobilienmanagement und Wartung

• Landschaftsbau

• Zugang zu Stränden und Pools

• Mietdienstleistungen

• Wellness Dienstleistungen

• 24/7 Sicherheit und Überwachung

• Transferleistungen.