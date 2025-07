Touristenkomplex

Aura Complex – Moderne Wohnanlage in Budva, umgeben von Natur und nahe dem Strand von Yaz

Aura Complex ist ein neues Wohnprojekt in Budva, am Fuße des Hügels von Budvansk Lastva, in einem der attraktivsten Gegenden der Küste. Der Komplex besteht aus sechs Gebäuden (C-H), harmonisch in die natürliche Umgebung integriert, die eine seltene Kombination aus Stille, Gemütlichkeit und Nähe zu den wichtigsten Objekten der städtischen und touristischen Infrastruktur schafft.

Die Lage des Komplexes ist einzigartig: umgeben von Grün und gleichzeitig nur wenige Autominuten vom Zentrum von Budva, der Altstadt, Yachthafen, Restaurants und Geschäften entfernt. Der berühmte Strand von Yaz, einer der schönsten an der ganzen Küste von Montenegro, ist nur 7 Minuten entfernt. Dies macht Aura Complex ideal für dauerhafte Wohn- und Miet- oder Investitionszwecke.

Das Projekt ist Teil des großen Wohnkomplexes Aura Vittalis, der auch Villen, Sport- und Erholungsgebiete sowie andere Wohn- und Gewerbegebäude umfasst. Aura Komplex ist das Herzstück dieses Projekts, umgeben von exklusiven Villen und anderen Wohngebäuden, was seinen Status und seinen Appell weiter verbessert.

Die Gebäude des Komplexes sind in risikoarmen Gebäuden mit Tiefgaragen, einem Kellerboden und zwei überirdischen Ebenen hergestellt. Die Architektur vereint moderne Gebäudestandards und Elemente des mediterranen Stils, mit Naturstein, Holz und Qualität Baumit Fassadenmaterialien, die Haltbarkeit, Ästhetik und Energieeffizienz gewährleisten.

Die Apartments sind mit einem Schwerpunkt auf Komfort, Funktionalität und Privatsphäre entworfen. Nachdenkliche Layouts, geräumige Terrassen, eine große Menge an natürlichem Licht und hochwertigem Lärm und Wärmedämmung schaffen Bedingungen für ein angenehmes Leben zu jeder Jahreszeit. Jedes Apartment verfügt über moderne Heizungs- und Kühlsysteme.

Der Komplex bietet landschaftlich angelegte Parkplätze, Grünflächen sowie die Nähe zu allen Annehmlichkeiten von Aura Vittalis: Sportzonen, Wander- und Erholungsorte.

Aura Complex ist ein idealer Ort für diejenigen, die in Ruhe und Grün am Meer leben wollen, ohne den Komfort des städtischen Lebens aufzugeben.

Derzeit bietet Aura Complex Apartments verschiedener Formate, die sowohl für persönliche als auch für Investitionszwecke geeignet sind. Zum Verkauf gibt es Studiowohnungen von 29 m2, 34 m2 und 39 m2, ideal zur Miete oder Erholung. Für diejenigen, die mehr Platz bevorzugen, werden Ein-Zimmer-Wohnungen von 52 m2 angeboten, sowie Zwei-Zimmer-Wohnungen von 88 m2, die komfortable Unterkunft für Familien oder lange Aufenthalte.

Alle Wohnungen sind mit modernen Baumaterialien, mit einem durchdachten Layout und hochwertigem Finish, und haben auch Zugang zu geräumigen Terrassen, die einen malerischen Blick auf die grünen Hügel von Budva Lastva und die umliegende Natur bieten.

Die Fertigstellung des Aura-Komplexes ist für den 1. Juli 2027 vorgesehen. Bis zu dieser Zeit werden alle Bau- und Finisharbeiten vollständig abgeschlossen sein, und Mieter werden in der Lage sein, die fertigen Wohnungen mit einem hohen Maß an Komfort, durchdachte Architektur und moderne Engineering-Lösungen.