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Neubauten in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
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Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
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Herceg Novi, Montenegro
von
$863,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Kaufen Sie mit Kryptowährung — Wohnungen in Porto MontenegroDie Marke Dukley befindet sich im Herzen von Tivat in einem luxuriösen Yachthafen, der ein neues Niveau von Luxus und Lifestyle verkörpert.Das Synchro Distrikt wird zum Zentrum von Tivat mit einem neuen Fünf-Sterne-Hotel, Beach Club…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
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Wohnanlage A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
von
$152,267
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 32–135 m²
3 Immobilienobjekte 3
In der gefragtesten Touristenzone der Gemeinde Herceg Novi entsteht eine moderne Wohnanlage – ideal für komfortables Wohnen und eine sichere Investition. 🏊‍♂️ Auf dem Gelände: • großes Schwimmbad von ca. 200 m² • abgeschlossene, landschaftlich gestaltete Anlage • moderner Kinderspielpl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.5
167,028
Wohnung 2 zimmer
134.7
334,055
Studio
31.8
150,198
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Red Feniks Montenegro
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Red Feniks Montenegro
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Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a padel court
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Herceg Novi, Montenegro
von
$1,65M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Fläche 195–235 m²
2 Immobilienobjekte 2
Einführung einer neuen Wohnanlage von Villen mit Schwimmbädern und einem Padelplatz in den Vororten von Herceg Novi. Der Komplex umfasst 12 Villen mit jeweils geräumigen offenen Terrassen und Panoramablick auf das Meer, eine Grünfläche und einen Tennisplatz. Die Grundstücke sind großzügig.Di…
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Wohnanlage Portofino Village
Wohnanlage Portofino Village
Wohnanlage Portofino Village
Wohnanlage Portofino Village
Wohnanlage Portofino Village
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Wohnanlage Portofino Village
Denovici, Montenegro
von
$730,166
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 158–226 m²
4 Immobilienobjekte 4
Portofino Village — ein erstklassiger Wohnkomplex in Herceg Novi Portofino Village ist eine geschlossene Wohnanlage in Herceg Novi, gelegen in der Region der Bucht von Kotor, etwa 300 Meter vom Meer entfernt und in unmittelbarer Nähe zu Porto Novi. Das Projekt vereint moderne Villen, Apartme…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
158.3 – 225.5
731,916 – 1,17M
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MD Realty
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Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
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Kumbor, Montenegro
von
$1,16M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 207 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Wohnanlage über dem Portonovi-Projekt in Kumbor ist eine moderne und luxuriöse Wohnanlage mit Panoramablick auf die Bucht und umfangreichen eigenen Annehmlichkeiten.Der Komplex besteht aus 3 Bauphasen, darunter 200 Luxusvillen, die jeweils in 2 Stadthäuser unterteilt sind. Die Projektflä…
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Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
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Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
von
$407,160
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Komplex in der besten Lage der Herceg Novi Riviera, 150 Meter vom Meer und dem Projekt Portonovi. Ein herrlicher Blick auf das Meer, umgeben von unberührter Natur, rund um die Uhr Sicherheit und komplexe Infrastruktur machen Ihren Aufenthalt komfortabel u…
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Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
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Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Montenegro
von
$734,932
Etagenzahl 2
Fläche 165 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein neuer Villakomplex im modernen Stil umgeben von einem Olivenhain in den Vororten der Stadt Herceg Novi.Insgesamt stehen 8 3-Zimmer-Villen zum Verkauf zur Verfügung, von 165 m2 Innenraum.Der Komplex befindet sich in einer ruhigen und grünen Gegend, nur drei Kilometer vom Stadtzentrum entf…
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Wohnanlage Adria Montenegro
Wohnanlage Adria Montenegro
Wohnanlage Adria Montenegro
Wohnanlage Adria Montenegro
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Wohnanlage Adria Montenegro
Trebesin, Montenegro
von
$132,611
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 43–53 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0 – 53.0
137,552 – 172,229
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
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Wohnanlage Astar Marina
Meljine, Montenegro
von
$299,691
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Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
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Denovici, Montenegro
von
$750,771
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Etagenzahl 5
Newbuilt Premium-Gated Wohnanlage mit einem Pool.Ein brandneuer Premium-Wohnungskomplex in der malerischen Stadt Djenovici auf der Riviera von Herceg Novi. Panoramafenster bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer, die Berge und das exklusive Portonovi-Projekt.Auf dem gepflegten Gebiet…
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Wohnanlage Riverside
Wohnanlage Riverside
Wohnanlage Riverside
Wohnanlage Riverside
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Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
von
$280,226
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Fläche 100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Riverside ist ein Wohnkomplex im Stadtteil Igalo, nahe der Küste von Herceg Novi und der Promenade der Adria. Das Projekt befindet sich in Meeresnähe und direkt neben dem Institute Dr. Simo Milošević, einem der bekanntesten medizinischen und Rehabilitationszentren Montenegros. Dank der Lage …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
100.0
418,888
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
von
$2,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Spektakuläres Duplex Penthouse mit Panorama-Ansichten an der Adria – Porto MontenegroGesamtfläche: 179 m2 (110 m2 Innenausstattung + 69 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 2 (erweiterbar auf 4)Badezimmer: 2Preis pro m2: 10.027 €/m2Erleben Sie erhöhte Küstenleben in der prestigeträchtigen Thea Gebäude…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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