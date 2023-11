Tivat, Montenegro

von €340,000

Willkommen in diesem atemberaubenden Apartment mit 4 Schlafzimmern in Tivat. Diese Wohnung befindet sich in einem brandneuen Komplex “ Kalimanj Residence ”, der mit einer perfekten Mischung aus modernem Stil und Funktionalität gestaltet ist. Die Wohnung verfügt über 122,5 Quadratmeter Wohnfläche. Es gibt zwei Badezimmer und eine geräumige Terrasse. Der Komplex selbst basiert auf Qualität und Funktionalität. Es gibt eine Tiefgarage, die einen sicheren Parkplatz für Ihr Fahrzeug bietet. Die Lage dieser Wohnung ist unschlagbar. Es befindet sich in einer guten Gegend, in der Nähe von Geschäften, Stränden und Porto Montenegro, einem luxuriösen Yachthafen mit zahlreichen Annehmlichkeiten. Sie haben alles, was Sie brauchen, direkt vor Ihrer Haustür. Es ist auch zum Verkauf angeboten 3-Zimmer-Wohnung innerhalb des gleichen Komplexes. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, ein luxuriöses Apartment an einem der begehrtesten Orte in Tivat zu besitzen. Es ist eine Investitionsmöglichkeit, die Sie nicht verpassen sollten.