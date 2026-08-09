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Neubauten in Tivat, Montenegro

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Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
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Tivat, Montenegro
von
$406,695
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 47–81 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in einem Premium Wohnkomplex in einem neuen Bezirk von Tivat unter Radisson Blu Management!Der Komplex ist nach internationalen 5-Sterne-Hotelstandards konzipiert. Es besteht aus zwei separaten Gebäuden und umfasst 33 Markenhäuser.Jedes Gebäude ist mit einer Dachlounge und einem P…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
411,390
Wohnung 2 zimmer
81.0
713,850
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Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
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Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$115,160
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 53–124 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0 – 88.0
280,017 – 410,691
Wohnung 2 zimmer
71.0 – 124.0
370,061 – 569,916
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Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
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Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Tivat, Montenegro
von
$205,984
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 50–81 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der neue multifunktionale Komplex befindet sich im renommierten Donja Lastva Gebiet von Tivat, auf flachem Boden. Die Entfernung zum Meer und zur Promenade ist nur 550m, und zu Porto-Montenegro ist es 1,5 km. Der Komplex ist von allen notwendigen Infrastruktur für ein komfortables Leben und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
229,112
Wohnung 2 zimmer
65.0 – 81.0
283,970 – 416,490
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Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$881,695
Fläche 69–281 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neue exklusive Wohnanlage - die Dreams von Dukley befindet sich in unmittelbarer Nähe von Porto Montenegro.Es umfasst drei Wohnungsblöcke und einen Dachpool. Jedes Gebäude verfügt über luxuriöse Apartments und geräumige Penthouses, die perfekt mit hochwertigen Möbeln, Armaturen und Armaturen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
865,769
Wohnung 2 zimmer
116.0
1,94M
Wohnung 3 zimmer
281.0
4,05M
Gewerbefläche
81.0 – 164.0
3,26M – 3,42M
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Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$312,902
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 56–102 m²
3 Immobilienobjekte 3
Dies ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Tivat, direkt gegenüber von einem grünen Park mit schattigen Gassen und Stränden. Das Projekt kombiniert den Komfort des urbanen Lebens mit der Nähe der Natur und schafft einen einzigartigen Raum für Leben, Entspannung und Harmonie.Architektur u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0
317,923
Wohnung 2 zimmer
101.0 – 102.0
461,567 – 479,412
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Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$754,199
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 180 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues exklusives Projekt moderner Luxusvillen in einem der vielversprechendsten Küstengebiete – nur 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac. Dies ist ein Ort, wo durchdachtes Design, hohe Baustandards und atemberaubende Panoramablick einen einzigartigen Raum für Leben und Entspannung s…
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Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
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Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$593,292
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 47–243 m²
5 Immobilienobjekte 5
Premium-Komplex im Zentrum von Tivat.Ein moderner Premium-Wohn- und Geschäftskomplex im Herzen von Tivat, nur wenige Minuten vom berühmten Hafen von Porto Montenegro entfernt. Das Projekt richtet sich an diejenigen, die einen hohen Lebensstandard, moderne Architektur, entwickelte Infrastrukt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0 – 73.0
601,068 – 866,925
Wohnung 2 zimmer
110.0
1,32M
Wohnung 3 zimmer
171.0
2,20M
Wohnung 5 zimmer
243.0
4,57M
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Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
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Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
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Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$340,175
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 70–131 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnkomplex am Meer in Tivat.Eine moderne Premium-Klasse Wohnanlage mit Meerblick und direktem Zugang zum Strand. Dies ist ein Elite-Angebot in einer der malerischsten Gegenden von Tivat. Stilvolle Architektur, atemberaubende Ausblicke auf die Adria, hochwertige Oberflächen und eine hervorra…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0 – 83.0
340,990 – 396,705
Wohnung 2 zimmer
131.0
647,304
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Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
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Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
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Tivat, Montenegro
von
$1,70M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einführung von Synchro Yards - das lang erwartete neue Wohnviertel von Porto Montenegro, entworfen für diejenigen, die Luxus, Komfort und Inspiration schätzen.Direkt am Wasser gelegen, ist dieser Bereich die Nummer eins in der Popularität in Porto Montenegro. Im neuen Viertel erwarten Sie ei…
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Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
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Wohnanlage Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
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$118,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Apartments in Raten mit einer ersten Zahlung von 50%.Zum Verkauf 2-Zimmer-Wohnungen, 51.19m2 mit Bergblick oder Meerblick, NEXUS in Kavache (Tivat) in Raten oder für eine volle Menge.Neue Wohnanlage in Kavache (Tivat) modernes Haus für 43 Wohnungen, mit einem geschlossenen Bereich.Zusätzlich…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage Tivat Gardens
Wohnanlage Tivat Gardens
Wohnanlage Tivat Gardens
Wohnanlage Tivat Gardens
Wohnanlage Tivat Gardens
Alle anzeigen Wohnanlage Tivat Gardens
Wohnanlage Tivat Gardens
Tivat, Montenegro
von
$124,885
Jahr der Inbetriebnahme 2026
1 Immobilienobjekt 1
Der Komplex «Tivat Gardens» ist eine exklusive, geschlossene Wohnanlage im modernen Architekturstil. Sie liegt in einem ruhigen Gebiet in der Nähe des Stadtparks von Tivat und des prestigeträchtigen Yachthafens Porto Montenegro, sodass die Bewohner Zugang zu Spazierwegen sowie zu gehobenen R…
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Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
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Tivat, Montenegro
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$449,786
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 67–99 m²
2 Immobilienobjekte 2
Vero&Versa Residenzen — Premium Wohnungen im Herzen von Porto-Montenegro.Vero&Versa Residences ist ein neues Premium-Wohnungsprojekt im Herzen von Porto Montenegro, nur wenige Schritte vom Meer, dem Yachthafen, Geschäften, Wellness-Center, Kultur- und Unterhaltungsmöglichkeiten und dem volle…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.0
619,562
Wohnung 2 zimmer
99.0
960,553
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Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
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Tivat, Montenegro
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$138,626
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
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DOO MNG Built
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Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Tivat, Montenegro
von
$146,926
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Ich biete Wohnungen in einem im Bau befindlichen Komplex zum Kauf an ? Тиват Die Wohnungen befinden sich in ruhiger Lage, umgeben von einem Pinienwald. В отеле Nähe gibt es Geschäfte, Рестораны, Saubere Strände и престижные Viertel Porto Черногория. Durch die günstige Lage des Hauses und den…
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Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$163,012
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Ein neuer Wohnkomplex im Herzen des malerischen Vororts von Tivat, nur wenige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt.Der Komplex besteht aus sechs einzigartigen Gebäuden mit 54 Wohnungen von 37 bis 76 m2, bietet eine Vielzahl von Layouts, die sowohl für individuelles Wohnen als auch für größe…
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Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
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Tivat, Montenegro
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$659,461
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 236–286 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sommer Sonderangebot!Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einem neuen Stadtteil von Tivat. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Erhebung umgeben von Grün, in der Nähe aller städtischen Infrastruktur. Die Entfernung zum Meer beträgt 400 Meter. Panoramafenster bieten…
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Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$398,638
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
New Gated Cottage Community mit 30 Häusern, 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac.Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 23.000 m2. Alle Häuser bieten einen Panoramablick auf die Tivat Bay.Folgende Häuser stehen zum Verkauf zur Verfügung:• Zweistöckiges Stadthaus (Typ A) – 120 m2 mit ein…
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Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$787,883
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 99–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxus-Wohnungen mit privaten Pools in einer exklusiven Entwicklung in Tivat.Diese einzigartigen Apartments, die für die anspruchsvollsten Käufer konzipiert sind, verfügen über private Pools und sind Teil eines exklusiven Projekts in einem neuen Stadtteil von Tivat. Dies ist die zweite Phase …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.0 – 134.0
787,168 – 1,10M
Wohnung 3 zimmer
140.0
894,204
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Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$195,870
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 42–76 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wohnanlage in einer malerischen und komfortablen Gegend von Tivat.Ein moderner Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einer der schönsten und komfortablen Gegenden von Tivat. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die eine Kombination aus Komfort, Qualität und erstkla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.3
157,588
Wohnung 2 zimmer
76.0
317,872
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Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$114,562
Etagenzahl 6
Fläche 44–109 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein neues Projekt in Tivat, nur 2,5 km vom Stadtzentrum und Porto-Montenegro entfernt, umgeben von viel Grün und wunderschönen Landschaften. Die Entfernung zum Meer beträgt nur 800 m. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner einen Panoramablick auf das Meer und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0
177,662
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 109.0
361,450 – 612,627
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Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
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Tivat, Montenegro
von
$236,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
TivatWohnungen zum Verkauf in einem exklusiven Komplex, nur wenige Gehminuten von Porto Montenegro und dem Zentrum von Tivat.Eigenschaften:Blick auf den grünen Župa ParkModerne Architektur nahtlos in die Natur integriertGeräumige, helle Apartments mit TerrassenGated Komplex mit Landschaftsge…
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Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$183,045
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 44–72 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues Wohnhaus in den Vororten von Tivat, in der Kava, nur wenige Autominuten vom Zentrum von Tivat entfernt.Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner genießen Blick auf das Meer und die Stadt. Panoramafenster bieten viel Licht in den Zimmern, dank der sonnigen S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0
183,306
Wohnung 2 zimmer
72.0
298,026
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Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Tivat, Montenegro
von
$276,667
Jahr der Inbetriebnahme 2028
1 Immobilienobjekt 1
Boka Verde — ein moderner Wohnkomplex in Tivat Boka Verde ist ein neuer Premium-Wohnkomplex in einer der begehrtesten Lagen von Tivat, gegenüber dem Župa-Park und nur wenige Minuten vom Meer, dem Stadtzentrum und dem Yachthafen Porto Montenegro entfernt. Das Projekt basiert auf dem „Stadt-Pa…
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Hüttendorf
Hüttendorf
Tivat, Montenegro
von
$6,42M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser zum Verkauf in der Premium-Wohnanlage Lastva Park, Tivat.   Elite-Gebiet von Donja Lastva, umgeben von viel Grün und mit Blick auf das Meer und die Berge   ?Fläche 154 bis 204 m² 3 Etagen ?2,3 Schlafzimmer ?4 Badezimmer ?Küche ?Terrasse mit Panoramablick ?Garage fü…
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Montenegro Intel city
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Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
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Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$145,776
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Я знаю, что такое Кауф от Apartments im Rahmen eines komplexen Projekts vorgenommen. ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в ценовом сосновом лесу. В современном Geschäftsregion есть рестораны, рестораны, öffentliche Verkehrsmittel und ein öffentlicher Bereich в der Nähe von Montreal be…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
279,728
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Montenegro Intel city
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Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Montenegro
von
$295,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Zum Verkauf steht eine Zweizimmerwohnung mit einer Fläche von 67 Quadratmetern in einem modernen Wohnkomplex der Business-Plus-Klasse mit Swimmingpool und umzäuntem Bereich im neuen malerischen Viertel Tivat Donja Lastva. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 5-stöckigen Gebäudes. Die …
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