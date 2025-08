Wohnkomplex New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards

Einführung von Synchro Yards - das lang erwartete neue Wohnviertel von Porto Montenegro, entworfen für diejenigen, die Luxus, Komfort und Inspiration schätzen.



Direkt am Wasser gelegen, ist dieser Bereich die Nummer eins in der Popularität in Porto Montenegro. Im neuen Viertel erwarten Sie ein aktives Leben, voller unvergesslicher Erlebnisse. Die Synchro Yards ist das Zentrum von Veranstaltungen, Aktivitäten und verschiedenen Programmen, von Konferenzen zu modernsten Technologien und interaktiven Ausstellungen zu Yoga-Retreats, Kunstklassen, Live-Musik und Theater.



Synchro Yards wird auf dem Gelände eines ehemaligen Aufzugs und Werft Hangars gebaut, direkt am Wasserrand. Das Leben hier pulsiert auf den Rhythmus der internationalen Gemeinschaft von Porto Montenegro. Es ist ein Raum, in dem die Phantasie herrscht, und jede Minute zählt.

Hier wird ein 5-Sterne-Hotel mit Boutiquen, einem privaten Strand, Residenzen für das Leben am Wasser, erstklassige Restaurants, Raum für Arbeit und Kreativität, ein adaptives Unterhaltungszentrum, ein Strandclub und ein maritimes Museum sein.

Die Synchro Yards Residences sind der Inbegriff von Luxus und Freiheit. Alle Apartments beeindrucken mit ihrem Design, geräumigen Terrassen und Panoramablick auf das Meer und den Yachthafen. Zu Beginn des Verkaufs präsentiert Synchro Yards zwei Wohngebäude: AERIS und IVO Residences. Die Fertigstellung der Konstruktion ist für 2027 vorhergesehen.

AERIS ist das exklusivste aller Residenzen in Porto Montenegro. Inspiriert vom Meer und Wind, spiegelt sein Design die Ästhetik einer modernen Yacht mit glattem Holzdecking, eckigen Balkonen und einem vertikalen Gitter aus Kupferfarbe, zahlen Hommage an das maritime Erbe. Von der renommierten Architekturfirma Woods Bagot entworfen, verkörpert AERIS die Essenz der klassischen Yacht.

Es gibt verschiedene Arten von geräumigen Luxus-Wohnungen zum Verkauf: 1-Schlafzimmer (ab 104 qm), 2-Schlafzimmer (ab 230 qm), 3-Schlafzimmer (372 qm) und 4 Schlafzimmer-Wohnungen (ab 985 qm).

In der Zwischenzeit, IVO Residences - Aurora bietet 25 Residenzen verwaltet von der Hotelgruppe Rare Finds, ein Mitglied von Kerzner International, bekannt für Hotelmarken wie One&Only, Atlantis und SIRO.



Folgende Wohnungen werden zum Verkauf angeboten:



- Studios (52 qm),

- 1-Zimmer-Wohnungen (ab 86 qm),

- 2-Zimmer-Wohnungen (ab 197 qm),

- 3-Zimmer-Wohnungen (295 m2).

Porto Montenegro ist ein luxuriöses Wohndorf mit einem erstklassigen Yachthafen der Investment Corporation of Dubai (ICD). Die Infrastruktur von Porto Montenegro umfasst einen erstklassigen Yachthafen mit einer ganzen Reihe von Dienstleistungen, das Regent Hotel (5*), eine internationale Schule, Yachtclub, Ruderclub, Pools, Sportkomplex, Tennisplätze, Park, Kreativ- und Businesscenter sowie zahlreiche Restaurants, Weinbars, Geschäfte und Galerien.