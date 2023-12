Budva, Montenegro

von €112,300

Wir präsentieren Ihnen ein atemberaubendes Apartment mit 1 Schlafzimmer in dem kommenden Komplex in der Nähe des Zentrums von Budva. Der Komplex besteht aus einer Vielzahl von Apartments auf 1 bis 6 Etagen, um sicherzustellen, dass für jede Präferenz eine Option geeignet ist. Das Apartment mit 1 Schlafzimmer verfügt über eine Gesamtfläche von 40,06 bis 51,88 Quadratmetern und ist mit einer Terrasse ausgestattet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Parkplatz unter dem Gebäude gegen einen Aufpreis von 18.000 bis 20.000 Euro zu erwerben, um den Bewohnern einen einfachen und sicheren Zugang zu ihren Fahrzeugen zu ermöglichen. Die Lage des Komplexes ist ideal. In der Nähe des Zentrums von Budva haben die Bewohner einfachen Zugang zu allen Annehmlichkeiten und Einrichtungen, die die Stadt zu bieten hat. Von Einkaufszentren bis hin zu Supermärkten, Restaurants und Cafés werden Ihnen nie die Optionen ausgehen. Schließlich liegen die Preise für die Wohnungen zwischen 112.300 und 152.600 Euro. Zusammenfassend ist dieses Apartment mit 1 Schlafzimmer eine hervorragende Investitionsmöglichkeit für diejenigen, die eine Immobilie in Budva besitzen möchten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Besichtigung zu planen und die Schönheit dieses kommenden Komplexes aus erster Hand zu erleben.