Wohnkomplex A new exclusive project on the Budva Riviera

Becici, Montenegro

Neues Wohnhaus im Bau direkt am Strand in Becici im Zentrum von Budva Riviera – der am meisten entwickelte und attraktive touristische Teil der Küste von Montenegro.Hotel hat direkten Zugang zum 2 Kilometer langen Strand, der als die schönste in Montenegro gilt. Zukünftige Wohnungsbesitzer g…