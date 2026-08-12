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Neubauten in Kolasin, Montenegro

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Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
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Kolasin, Montenegro
von
$175,806
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 28–51 m²
25 Immobilienobjekte 25
Crowne Plaza Kolašin: Ihr Asset in Montenegro, Verwaltet von einer globalen Marke, mit einem garantierten Einkommen von 8% pro Jahr in Euro ab dem Zeitpunkt der PURCHASE🏔️Erster Ort – Das Herz von KolašinEin modernes 4-Sterne-Hotel (insgesamt 11,368 m2) befindet sich im Zentrum des Hauptgebi…
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Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
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Kolasin, Montenegro
von
$824,014
Etagenzahl 2
Mountain Retreat von Dukley ist ein erstklassiger Komplex im Herzen des beliebten Skigebiets Kolasin. Hier befinden sich die neuen Skizentren 'Kolašin 1450' und 'Kolašin 1600', verbunden mit einer Seilbahn. In 'Kolašin 1450' können Skifahrer und Snowboarder 7 Pisten unterschiedlicher Schwier…
Immobilienagentur
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Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
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Kolasin, Montenegro
von
$173,587
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 41–51 m²
2 Immobilienobjekte 2
Crowne Plaza Kolašin ist ein erstklassiges Resort-Hotel unter der Leitung einer internationalen Marke, das sich direkt im Zentrum von Kolašin befindet. Das Projekt wird als modernes Berg-Wellness-Resort konzipiert, das auf ganzjährigen Urlaub, Gesundheitstourismus und Immobilieninvestitionen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.5
275,969
Fertiges Geschäft
50.9
346,783
Immobilienagentur
MD Realty
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TekceTekce
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Kolasin, Montenegro
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$483,975
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
BUY MIT KRYPTO — in Euro verdienen! Zuverlässige Investitionen mit garantiertem Einkommen.Mountain Retreat von Dukley — Ihr Berghaus, das Einkommen erzeugt.Die nördliche Region von Montenegro ist eine Priorität des Regierungsentwicklungsprogramms, um den ganzjährigen touristischen Fluss zu g…
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