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Wohnanlage Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
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Alle anzeigen Wohnanlage Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Wohnanlage Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Ulcinj, Montenegro
von
$244,662
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Porta Rai - exklusive Strandresidenzen an der AdriaPorta Rai ist ein neues Premium-Wohn- und Investitionsprojekt an der Küste Montenegros, das sich am legendären Velika Plaža, dem längsten Sandstrand der Adria, befindet. Das Projekt kombiniert einen luxuriösen Bade-Lifestyle, Fünf-Sterne-Res…
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