  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Lustica

Neubauten zum Verkauf in Lustica

wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
von
$232,819
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Einzigartige Stadthäuser in einem neuen Wohnkomplex werden in einer malerischen Lage auf der Halbinsel Lushtica angeboten.Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden. Das erste Gebäude befindet sich 50 Meter vom Meer entfernt mit einem atemberaubenden Blick auf die Bucht Tivat und die Insel Blumen…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Auf der Karte
Realting.com
Gehen