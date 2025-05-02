Wohnkomplex Adriatic pearl resort II

Ferienwohnungen mit Meerblick in einem geschlossenen Elitekomplex

Verkauf von Wohnungen mit einem separaten Schlafzimmer in einem privaten Komplex von Premium-Klasse.

Perfekt zum Leben und Investieren.

✨ Über den Komplex:

• Geschlossenes Gebiet

• Parken ist im Preis inbegriffen

• Sunset view fitness 🌇

• SPA-Bereich

• Eigenes Dienstleistungsunternehmen

🏗 Qualität und Komfort:

• deutscher Investor

• Hohe Baustandards

• Warme Böden

• Intelligente Klimaanlagen

• Nachdenkliche Layouts

• Bereits 50% der Wohnungen sind gebucht

💳 Kaufbedingungen:

• Installation bis 2 Jahre ohne Interesse

• Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis beim Kauf

• Keine Kaufsteuer