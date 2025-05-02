  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Denjasi Cesminovo
  4. Wohnkomplex Adriatic pearl resort II

Wohnkomplex Adriatic pearl resort II

Denjasi Cesminovo, Montenegro
von
$297,069
von
$4,891/m²
;
3
ID: 27326
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.02.26

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Denjasi Cesminovo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Русский Русский

Ferienwohnungen mit Meerblick in einem geschlossenen Elitekomplex

Verkauf von Wohnungen mit einem separaten Schlafzimmer in einem privaten Komplex von Premium-Klasse.

Perfekt zum Leben und Investieren.

✨ Über den Komplex:

• Geschlossenes Gebiet

• Parken ist im Preis inbegriffen

• Sunset view fitness 🌇

• SPA-Bereich

• Eigenes Dienstleistungsunternehmen

🏗 Qualität und Komfort:

• deutscher Investor

• Hohe Baustandards

• Warme Böden

• Intelligente Klimaanlagen

• Nachdenkliche Layouts

• Bereits 50% der Wohnungen sind gebucht

💳 Kaufbedingungen:

• Installation bis 2 Jahre ohne Interesse

• Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis beim Kauf

• Keine Kaufsteuer

Standort auf der Karte

Denjasi Cesminovo, Montenegro
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
