Wohnkomplex Adriatic pearl resort II

Ferienwohnungen mit Meerblick in einem geschlossenen Elitekomplex
Verkauf von Wohnungen mit einem separaten Schlafzimmer in einem privaten Komplex von Premium-Klasse.
Perfekt zum Leben und Investieren.
✨ Über den Komplex:
• Geschlossenes Gebiet
• Parken ist im Preis inbegriffen
• Sunset view fitness 🌇
• SPA-Bereich
• Eigenes Dienstleistungsunternehmen
🏗 Qualität und Komfort:
• deutscher Investor
• Hohe Baustandards
• Warme Böden
• Intelligente Klimaanlagen
• Nachdenkliche Layouts
• Bereits 50% der Wohnungen sind gebucht
💳 Kaufbedingungen:
• Installation bis 2 Jahre ohne Interesse
• Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis beim Kauf
• Keine Kaufsteuer