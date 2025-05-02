Wohnkomplex Neksus

Nexus, Kawach. Premium-Klasse Wohnungen am Meer mit einer Aufenthaltserlaubnis. Installation. Lieferung 2026

Text der Mitteilung:

Premium Wohnkomplex Nexus in Montenegro ist eine Investition in den Lebensstil der Adria.

Der Komplex befindet sich in der exklusiven Gegend von Kavach (Boka Kotor) - es ist nur 5 Minuten vom Flughafen Tivat und 10 Minuten zum historischen Zentrum von Kotor. Die perfekte Balance zwischen Privatsphäre in der Natur und der Verfügbarkeit aller touristischen Infrastruktur.

📍 Ort:

Tivat Flughafen - 5 Autominuten

Kotor (Alte Stadt) – 10-15 Minuten

Hafen Novi - das Zentrum von Yachting

First-Class Adria Strände zu Fuß erreichbar

🏛 Architektur und Konzept:

Elegante Linien, Panoramaverglasung und organische Integration in die Landschaft. Die Fenster bieten Blick auf die Berge und die Adria. Dies ist nicht nur eine Wohnung, sondern ein persönliches Resort auf europäischer Ebene.

✨ Die Infrastruktur im Komplex:

✅ Ganzjähriger Panoramapool (Erwachsene + Kinder) mit Meerblick

✅ Restaurant mit Autorküche

✅ Coworking und Lounge Bereiche für Arbeit und Erholung

✅ Gemütliche Gärten, Wanderwege, Spielplatz

✅ Tiefgarage mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge

✅ Geschlossener Bereich, Videoüberwachung 24/7

✅ Professionelles Management-Unternehmen (Service, Reinigung, Concierge)

📐 Planung:

Geräumige Apartments mit durchdachten Layouts. Hohe Qualität der Konstruktion, moderne Technologien, die Möglichkeit der individuellen Veredelung.

💎 Warum es eine profitable Investition ist:

Aufenthaltserlaubnis von Montenegro - der Kauf von Immobilien gibt das Recht, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Der wachsende Markt - Kavach und Tivat - ist ein Punkt der Attraktion für Touristen und Investoren, die Preise wachsen stetig. Liquidität - Wohnungen in Premium-Komplexen sind immer gefragt für Miete. Management - Sie können durch den Strafgesetzbuch und erhalten passive Einkommen in Euro.

💰 Kaufbedingungen:

Installation vom Entwickler zu günstigen Konditionen

Möglichkeit der Zahlung in Rubel / Kryptowährung / Bargeld

Volle rechtliche Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion

🗓 Lieferung des Komplexes: 2026

Bereit zu bieten: