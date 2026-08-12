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Neubauten in Gemeinde Budva, Montenegro

;
Budva
16
Sveti Stefan
1
Denjasi Cesminovo
1
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Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
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Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Przno, Montenegro
von
$322,198
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 41–112 m²
13 Immobilienobjekte 13
🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti StefanPremium Ferienwohnungen am Meer mit garantiert 8% JahresrenditeAlivia Hotel & Residences ist ein exklusives Aparthotel im Herzen von Montenegro, in der legendären Bucht von Sveti Stefan. Dies ist mehr als nur ein Zuhause am Meer – es ist ein vollwertig…
Bauherr
Mereha Developments
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Bauherr
Mereha Developments
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Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
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Wohnanlage Flayt
Boreti, Montenegro
von
$166,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 53–67 m²
2 Immobilienobjekte 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8 – 67.0
176,845 – 264,231
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage ЖК Dubovica
Wohnanlage ЖК Dubovica
Wohnanlage ЖК Dubovica
Wohnanlage ЖК Dubovica
Wohnanlage ЖК Dubovica
Budva, Montenegro
von
$96,166
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Neues Wohnkomplex-Boutique-Format in der Gegend von Dubovica, Budva - ein ruhiger grüner Hang nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, weg von der touristischen Hektik, aber mit einem schnellen Ausgang zur gesamten Infrastruktur der Küste. Das Haus ist ein kompaktes 5-stöckiges Gebäude:…
Immobilienagentur
MD Realty
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TekceTekce
Wohnanlage Wohnanlage in Bečići
Wohnanlage Wohnanlage in Bečići
Wohnanlage Wohnanlage in Bečići
Wohnanlage Wohnanlage in Bečići
Boreti, Montenegro
von
$171,527
Ein touristischer Apartmentkomplex in Bečići – einem der gefragtesten Ferienorte an der Budva-Riviera, nur wenige Gehminuten von der Promenade und dem Strand entfernt. Die Architektur des Gebäudes kombiniert Verkleidungen aus Naturstein und Holzpaneelen mit Panorama-Balkonen auf jeder Ebene …
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Montenegro
von
$297,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Ferienwohnungen mit Meerblick in einem geschlossenen ElitekomplexVerkauf von Wohnungen mit einem separaten Schlafzimmer in einem privaten Komplex von Premium-Klasse.Perfekt zum Leben und Investieren.✨ Über den Komplex:• Geschlossenes Gebiet• Parken ist im Preis inbegriffen• Sunset view fitne…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
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Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
von
$191,598
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 52–84 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein brandneues, modernes Wohngebäude im beliebten Ferienort Bečići. Das Gebäude liegt an der Adria, nur 10 Fahrminuten vom Zentrum von Budva entfernt. In der Nähe finden Sie einen Supermarkt und Meeresfrüchterestaurants. Dies ist das fünfte Gebäude in einer Neuentwicklung des gleichen Entwic…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
210,041
Wohnung 3 zimmer
84.0
339,296
Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
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Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Montenegro
von
$1,03M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus-Wohnungen in Dukley Gardens — erste Linie zum Meer!Appartements von 133 m2 mit direktem Blick auf die Adria.Layout: zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer (Badewanne und Dusche), Wohnzimmer mit einem großen Esstisch, Küche mit Geräten und einem Weinschrank ausgestattet.Infrastruktur der We…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
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Wohnanlage New Becici - 60K
Wohnanlage New Becici - 60K
Wohnanlage New Becici - 60K
Wohnanlage New Becici - 60K
Wohnanlage New Becici - 60K
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Wohnanlage New Becici - 60K
Boreti, Montenegro
von
$144,098
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 42–57 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Komplex Bečići 60K ist nicht nur ein Neubau, sondern eine echte Ferienstadt an einem der prestigeträchtigsten Orte der Budva-Riviera. Auf einem Hügel gelegen, nur dreihundert Meter vom Strand entfernt, erstreckt er sich über ein Grundstück von etwa 60.000 m² und besteht aus mehreren mode…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.0 – 57.5
144,215 – 212,201
Wohnung
42.0
152,337
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
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Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Montenegro
von
$634,225
Fläche 295 m²
1 Immobilienobjekt 1
Blizikuće Hills Pool Residences – eine Wohnanlage mit 9 Reihenhäusern an der Budva-Riviera mit Panoramablick auf die Insel Sveti Stefan, das Meer und die Berge. Der Komplex wurde als eine Kombination aus luxuriösem Leben, natürlicher Umgebung und durchdachter Infrastruktur für einen gesunden…
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
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Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Montenegro
von
$152,798
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
ZUM VERKAUF! Apartments mit direktem Meerblick in Bečići!Ein neues Wohngebäude, das im Jahr 2020 fertiggestellt wurde - eine hochwertige Konstruktion in einem modernen Gebiet in der Nähe des Monte Dreams-Komplexes. Das Gebäude ist zu 80% besetzt.Das Meer ist nur 800 m entfernt, mit Geschäfte…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
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Wohnanlage Skyline Becici
Wohnanlage Skyline Becici
Wohnanlage Skyline Becici
Wohnanlage Skyline Becici
Wohnanlage Skyline Becici
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Wohnanlage Skyline Becici
Becici, Montenegro
von
$230,385
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 29–50 m²
4 Immobilienobjekte 4
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0 – 50.0
230,814 – 300,058
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
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Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Montenegro
von
$633,628
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Fläche 78 m²
1 Immobilienobjekt 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
630,122
Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Alle anzeigen Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Becici, Montenegro
von
$144,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
2 Immobilienobjekte 2
Wohnungen zum Verkauf am Meer in Bečići - nur 350 Meter von der Promenade entfernt!Preise ab 81.000 €Apartments in einem neuen Komplex, nur 350 Meter von der azurblauen Küste von Bečići entfernt, in der Nähe der besten Strände, Restaurants und renommierten Hotels wie Splendid und Iberostar 4…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
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Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Alle anzeigen Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Boreti, Montenegro
von
$267,528
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 72–210 m²
5 Immobilienobjekte 5
Anatolia ist ein moderner Wohnkomplex in Bečići an der Budva-Riviera, der auf einer leichten Anhöhe 300–400 Meter vom Meer entfernt liegt. Das Projekt umfasst vier Gebäude mit unterschiedlicher Geschosszahl und vereint eine entwickelte interne Infrastruktur, Panoramablicke auf das Meer und d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
72.0
267,744
Wohnung 2 zimmer
88.0 – 210.0
294,288 – 461,628
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
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Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Radenovici, Montenegro
von
$5,043
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Beginn des Verkaufs von Wohnungen in einem geschlossenen Komplex, im Elite-Dorf von Blizikuche12 km vom Zentrum von BudvaDie Vorteile des Komplexes sind, dass es sich an einem Ort befindet, wo die Windmühle Rosen treffen, wo es eine garantierte Pitchfork auf dem Meer und eine ruhige Nachbars…
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Montenegro Intel city
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Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Becici, Montenegro
von
$217,199
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der Komplex befindet sich am Hang der Budva Riviera, in Bečići, in einem malerischen ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Entfernung von Stadtgeräuschen, sowie eine Fülle von Vegetation schaffen eine Atmosphäre für Entspannung und Ruhe. Die Bergluft erzeugt nicht …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0
260,019
Immobilienagentur
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VALUE.ONE
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Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
von
$162,067
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 47–77 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die neue Wohnanlage "ROYAL CENTRAL RESIDENCE" befindet sich im Herzen von Budva, entwickelt von dem führenden Entwickler der Budva Riviera. Das Projekt zeichnet sich durch seine erstklassige Lage und elegante architektonische Gestaltung aus. Es verfügt über einen modernen Stil, geräumige Zim…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
273,918
Wohnung 2 zimmer
77.0
435,430
Immobilienagentur
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Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Alle anzeigen Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Montenegro
von
$224,703
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 92–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
3 Penthäuser in Bečići auf der 7. Etage mit Panoramablick auf das Meer zu verkaufen Erstklassige Lage in der Nähe des besten Sandstrandes Montenegros, umgeben von 5-Sterne-Hotels. Die drei Penthäuser nehmen eine ganze Etage ein. Von jedem gibt es einen separaten Zugang zum Dach. Auf de…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
92.0
225,044
Wohnung 2 zimmer
120.0 – 140.0
271,206 – 340,450
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
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Rafailovici, Montenegro
von
$768,151
Fläche 107–137 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues modernes Hotel am Ufer. Das Condo-Hotel ist ein modernes Entwicklungsprojekt, das sich bequem in Rafailovici an der Budva Riviera befindet - das am besten entwickelte und attraktivste touristische Reiseziel in Montenegro. Die Apartments befinden sich direkt an der Küste der Adria und a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
107.0
812,465
Wohnung 3 zimmer
137.0
1,00M
Immobilienagentur
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Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
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Wohnanlage Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
von
$232,775
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Das Onia Hills Resort & Residences bietet eine bemerkenswerte Auswahl an 55 Ein-Schlafzimmern und 10 komplett eingerichteten Wohnhäusern mit einem Schlafzimmer von 63 bis 92 Quadratmetern. Jedes Zuhause kombiniert maßgeschneidertes Design, hochwertige Materialien und außergewöhnliche Oberflä…
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Przno, Montenegro
von
$326,914
Jahr der Inbetriebnahme 2026
1 Immobilienobjekt 1
Alivia Hotel & Residences ist ein Premium-Komplex aus Apartments und Hotelinfrastruktur in der Nähe von Sveti Stefan an der Budva-Riviera. Das Projekt vereint Möglichkeiten für den Eigenbedarf, Urlaub am Meer und Mieteinnahmen in einer der prestigeträchtigsten Gegenden an der Küste Montenegr…
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
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Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
von
$885,113
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Fläche 87–172 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues luxuriöses 5-Sterne-Hotel befindet sich in Budva, Montenegro 10 Meter vom Meer entfernt. Das Wahrzeichen des Komplexes ist seine exklusive Lage auf der ersten Linie, Panoramafenster mit Blick auf das Meer und die Anwesenheit einer eigenen Infrastruktur.Insgesamt verfügt das Hotel ü…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
87.0
1,21M
Wohnung 3 zimmer
172.0
2,43M
Immobilienagentur
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Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
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Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Budva, Montenegro
von
$198,511
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
In Budva, in der Gegend von Dubovica Luxury, wurde ein neues Wohnprojekt gestartet, das ein hohes Maß an Komfort und ausgezeichnete Lage kombiniert - nur wenige Gehminuten entfernt sind die Universität und das moderne Einkaufszentrum Mega Mall.Der Komplex ist für 38 Wohnungen verschiedener A…
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MD Realty
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Wohnanlage Belvedere Residence
Wohnanlage Belvedere Residence
Wohnanlage Belvedere Residence
Wohnanlage Belvedere Residence
Wohnanlage Belvedere Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Belvedere Residence
Wohnanlage Belvedere Residence
Boreti, Montenegro
von
$100,323
Fläche 27–199 m²
9 Immobilienobjekte 9
Belvedere Residence in Bečići ist ein moderner Wohnkomplex an der Budva-Riviera, etwa 3 km von Budva entfernt, in fußläufiger Entfernung zum Meer, zur Promenade und zur gesamten touristischen Infrastruktur der Gegend. Der Komplex wurde 2016 eröffnet und wird nicht nur als Ort für saisonale E…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
256,203
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 96.0
421,235 – 444,317
Wohnung
36.0
171,956
Kondominium
27.0
111,945
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Sea view apartments in Budva
Wohnanlage Sea view apartments in Budva
Wohnanlage Sea view apartments in Budva
Wohnanlage Sea view apartments in Budva
Wohnanlage Sea view apartments in Budva
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Wohnanlage Sea view apartments in Budva
Budva, Montenegro
von
$217,976
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 53–78 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ferienwohnungen mit Meerblick in Budva.Eine exklusive Wohnanlage in der renommiertesten Gegend von Budva, nur 550 Meter vom Strand entfernt. Der Komplex kombiniert modernes mediterranes Design, fortschrittliche Bautechnologien und maximalen Komfort für Leben und Entspannung.Schlüsselmerkmale…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
210,827
Wohnung 2 zimmer
78.0
316,519
Immobilienagentur
VALUE.ONE
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VALUE.ONE
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Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Alle anzeigen Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Rafailovici, Montenegro
von
$304,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
1 Immobilienobjekt 1
Luxury Seafront Complex in Becici, BudvaStandort: Becicici, Budva, MontenegroGesamtfläche: 40.800 m2Format: 142 Residenzen und 154 HotelzimmerEin zuverlässiger Entwickler mit einer bewährten Erfolgsbilanz von Projekten in Montenegro.Perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und starkem Investitio…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
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Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
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Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Montenegro
von
$627,443
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Neuer Gated Komplex von Stadthäusern mit 3 und 4 Schlafzimmern.Das Projekt ist in der Budva Riviera, in einem ruhigen abgelegenen Ort Blizikuce, neben Sveti Stefan. Der Bau wird von einem Unternehmen durchgeführt, das mehrere Projekte in Montenegro gebaut und erfolgreich umgesetzt hat. Alle …
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Wohnviertel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Wohnviertel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Wohnviertel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
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Wohnviertel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Becici, Montenegro
von
$124,655
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Apartments in einem neuen Komplex nur 350 Meter von der azure Küste von Bečići, in der Nähe der besten Strände, Restaurants und renommierten Hotels wie Splendid und Iberostar 4*. Hier verbindet sich die Resort-Atmosphäre perfekt mit dem Komfort des Stadtlebens – eine ideale Option für Invest…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage Bellemond Residence
Wohnanlage Bellemond Residence
Wohnanlage Bellemond Residence
Wohnanlage Bellemond Residence
Wohnanlage Bellemond Residence
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Wohnanlage Bellemond Residence
Becici, Montenegro
von
$330,950
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 47–77 m²
3 Immobilienobjekte 3
Bellemond Residence – eine erstklassige Wohnanlage in Bečići Bellemond Residence liegt im Ort Bečići an der Budva-Riviera. Das Gebäude steht in der ersten Reihe – nur wenige Schritte vom Meer entfernt, und jede Bebauung davor ist verboten. Zum Sandstrand sind es nur 150 m, das Zentrum der Al…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0 – 49.0
331,218 – 375,073
Wohnung 2 zimmer
77.0
563,186
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MD Realty
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Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Alle anzeigen Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Montenegro
von
$380,329
Etagenzahl 3
Fläche 64–90 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues exklusives Premium-Class-Projekt an der Budva Riviera im Dorf Reževići.Ein idealer Standort für Investitionen und Leben.Das Projekt befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden der Budva Riviera und bietet eine einzigartige Kombination aus Naturschönheit, Abgeschiedenheit und en…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.0
386,919
Wohnung 2 zimmer
90.0
524,928
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Wohnanlage Lenara Residence
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Wohnanlage Lenara Residence
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Wohnanlage Lenara Residence
43 b, Montenegro
von
$212,754
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 46–133 m²
3 Immobilienobjekte 3
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0
212,926
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 133.0
304,097 – 1,22M
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
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Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
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Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Becici, Montenegro
von
$293,050
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
Fläche 69–116 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue moderne Wohnanlage in Becici - ein idealer Ort für diejenigen, die in der Nähe des Meeres leben möchten und einen schönen Blick auf das Meer genießen möchten. Die Entfernung zum Sandstrand beträgt nur 150 Meter.Der Komplex verfügt über 10 Etagen mit 8 Apartments pro Etage mit Meerblick …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
320,831
Wohnung 2 zimmer
116.0
542,413
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Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
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Boreti, Montenegro
von
$134,418
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 11
Die Wohnanlage in Becicici ist ein einzigartiges Projekt, das harmonisch in die malerischen Berglandschaften, mit herrlichem Meerblick und umgeben von Grünflächen eingebunden ist. Der Komplex befindet sich in einem der attraktivsten Gegenden der Küste von Montenegro, nur wenige Gehminuten vo…
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Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
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Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
von
$100,475
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 46–168 m²
3 Immobilienobjekte 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 168.0
170,101 – 623,641
Wohnung 2 zimmer
93.0
343,451
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Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
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Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$271,038
Etagenzahl 10
Fläche 40 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse in Budva. Der Komplex befindet sich in der Stadt, auf einem malerischen Hügel. Diese Lage bietet Bewohnern bequemen und einfachen Zugang zu Budva umfangreiche Infrastruktur (innerhalb eines 200 Meter Radius finden Sie Geschäfte, Restaurants, Cafés, Sch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0
303,449
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Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
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Budva, Montenegro
von
$583,863
Etagenzahl 15
Fläche 66–119 m²
2 Immobilienobjekte 2
Riviera Wohnanlage und Fünf-Sterne-Hotel - Luxus am Ufer der Adria leben.Riviera ist die Verkörperung des Premium-Lifestyles im Herzen der Budva Riviera. Eine einzigartige Lage direkt am Meer, zeitgenössische Architektur von "İki Design Group" und sorgfältig gestaltete Details schaffen eine …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
66.0
584,998
Wohnung 3 zimmer
119.0
874,208
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Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
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Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
von
$164,636
Der Komplex VUELO SOBRE BECICI (übersetzt aus dem Spanischen als „Flug über Becici“) befindet sich am Hang der Riviera von Budva, in Becici, an einem malerischen, ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Die Entfernung vom Stadtlärm sowie die Fülle der Vegetation scha…
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Touristischer Komplex s apartamentami v Becici
Touristischer Komplex s apartamentami v Becici
Touristischer Komplex s apartamentami v Becici
Touristischer Komplex s apartamentami v Becici
Becici, Montenegro
von
$113,355
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Moderne Wohnanlage in Becici mit Meerblick und eigener InfrastrukturVerkaufen ist eine neue Wohnimmobilie in der prestigeträchtigen Gegend von Becici, nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Der Komplex zeichnet sich durch eine gut durchdachte Architektur, hohe Bauqualität und die Verfügbarkei…
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MD Realty
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Touristischer Komplex Zhiloy kompleks v Bechichi
Touristischer Komplex Zhiloy kompleks v Bechichi
Touristischer Komplex Zhiloy kompleks v Bechichi
Touristischer Komplex Zhiloy kompleks v Bechichi
Touristischer Komplex Zhiloy kompleks v Bechichi
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Touristischer Komplex Zhiloy kompleks v Bechichi
Boreti, Montenegro
von
$192,931
Etagenzahl 6
vom 01.07.2024 bis 07.07.2024 – 10% Rabatt! SUPER-AKTION Willkommen in unserer einzigartigen Wohnanlage in Becici! Unser Komplex liegt am Hang eines malerischen Hügels in einer ökologisch sauberen Gegend und bietet die ideale Kombination aus Ruhe und Komfort. Hier können Sie direkt aus de…
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Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
von
$149,702
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Die Unterkunft befindet sich in einer beliebten Wohngegend mit 2 Schlafzimmern von 60 м2! Общая площадь 60 м², Sonnige Wohnung im Neubau mit 2 Schlafzimmern, 2 Terrassen и 1 Schlafzimmern. Апартаменты лучше всего расположены на 4 этаже с 5 Schlafzimmern на втором этаже. С балконов открывает…
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Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Alle anzeigen Aparthotel Apart otel Garmoniya
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Boreti, Montenegro
von
$217,435
Fläche 44–189 m²
19 Immobilienobjekte 19
Das Harmony Apart Hotel befindet sich im Herzen Montenegros im Elite-Gebiet der Budwan Riviera auf der Halbinsel Zaval, die eine der geschützten Ecken unberührter Natur war. Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Meer und einem sauberen, gepflegten Strand entfernt. Alle Terrassen bieten…
Bauherr
MS Invest
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Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
von
$176,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 64 m²
1 Immobilienobjekt 1
Zum Verkauf steht in einem im Bau befindlichen Haus eine Wohnung von 65 m2 im 1. Stock und verfügt über eine eigene riesige Terrasse von 20 Metern, die nicht im Preis inbegriffen ist 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer Preis qm 2500 m Haus soll 2024 fertiggestellt werden Beim Kauf zahlen Sie ke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
64.0
271,206
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Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 51–78 m²
5 Immobilienobjekte 5
DELUXE ESTATE BUDVA-KomplexDELUXE ESTATE stellt das wichtigste Format des europäischen Marktes dar – gemütlicheAppartements ab 34 m² mit funktionalen Planungslösungen.LageEine der spektakulärsten und bequemsten Lagen in der Stadt Budva.BUDVA gilt zu Recht als eine der schönsten Städte an der…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0 – 55.6
187,719 – 216,196
Wohnung 2 zimmer
78.2
287,744
Bauherr
Deluxe estate Montenegro
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Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
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Becici, Montenegro
von
$2,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
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Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
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Boreti, Montenegro
von
$125,815
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 88–115 m²
5 Immobilienobjekte 5
Wir präsentieren Ihnen einen neuen aufregenden Wohnkomplex im malerischen Feriengebiet Becici. Dieses Projekt verkörpert den Traum eines Hauses am Meer und bietet den meisten Wohnungen einen unvergleichlichen Meerblick. Dieser Komplex wurde mithilfe fortschrittlicher Bautechnologien entwi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
114.7
400,404
Wohnung 3 zimmer
88.0
264,021 – 284,330
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MD Realty
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Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
von
$925,372
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Villa zum Verkauf in einem Elitedorf. In der Nähe, mit unglaublicher Aussicht auf das Meer und die Berge Grundstücksfläche 403 m2 Hausfläche 231 m2 2 Parkplätze Bassier 7×5 m Das Haus wurde unter Berücksichtigung der seismologischen Besonderheiten des Landes aus hochwertigen Materialien…
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Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
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Wohnanlage Vidikovac
Budva, Montenegro
von
$216,750
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Eine 1+1, 2+1, 3+1 Wohnung mit einer Fläche von  52 bis 112 Quadratmeter stehen zum Verkauf in einem im Bau befindlichen modernen Wohnkomplex der Business Plus-Klasse mit einem Swimmingpool und einem geschlossenen Bereich im neuen malerischen Viertel Tivat Donja Lastva. Die Apartments befind…
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Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
von
$228,377
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 78 m²
1 Immobilienobjekt 1
#zu verkaufen #Budva #Neubau WOHNUNGEN ZU VERKAUFEN im BUDVA CENTAR? Lage: Das Zentrum von Budva Zum Meer und zur Altstadt : 5 Minuten zu Fuß Die Elite-Wohnanlage BUDVA CENTAR liegt auch in unmittelbarer Nähe zu Touristenattraktionen (Luxusstrände, Restaurants, Einkaufskomplex TQ …
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Clubhaus Verona house
Clubhaus Verona house
Clubhaus Verona house
Clubhaus Verona house
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Budva, Montenegro
von
$117,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Verkauf in einem neuen abgeschlossenen Haus, Vorort von Budva Lastva6 Appartements von 79 m2,3 Schlafzimmer und Wohnzimmer mit 2 Bädern und einem PoolGeschäfte in der Nähe, Technomax, TankstelleEinkaufszentrum 10 MinutenDie 3 Prozent Steuer wird vom Käufer bezahlt!Preis 107,500 Euro
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