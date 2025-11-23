  1. Realting.com
Neubauten zum Verkauf in Gemeinde Podgorica

Podgorica
2
Wohnanlage Rosa by Concord
Wohnanlage Rosa by Concord
Podgorica, Montenegro
von
$3,481
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Rosa by Concord – A New Residential Complex in the Heart of Momišići Located in a peaceful part of Podgorica, surrounded by greenery and urban amenities, Rosa by Concord is a modern residential complex that blends sophisticated design, functionality, and top-quality construction. The b…
CONCORD NEKRETNINE
Wohnanlage Brick House by Concord
Wohnanlage Brick House by Concord
Wohnanlage Brick House by Concord
Wohnanlage Brick House by Concord
Wohnanlage Brick House by Concord
Ludvika Kube, Montenegro
von
$2,851
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
The perfect combination of elegance, comfort, and functionality — ideal for a modern lifestyle — are just some of the features of our new project, “BRICK HOUSE.” It consists of 12 apartments designed according to the highest standards of modern living. The project offers exclusivity a…
CONCORD NEKRETNINE
