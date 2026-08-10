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Neubauten in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
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Wohnanlage Kub
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Wohnanlage Kub
Krasici, Montenegro
von
$577,514
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Moderne Wohnanlage an der AdriaküsteEin Wohnkomplex der neuen Generation. Die Architektur des Projektes ist harmonisch in die Naturlandschaft eingeschrieben und schafft eine Atmosphäre von Ruhe und Gemütlichkeit. Der Morgen hier beginnt mit den hellen Farben der Morgendämmerung über das Meer…
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Wohnanlage
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Wohnanlage
Donja Lastva, Montenegro
von
$159,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive Mini-Stadt bestehend aus sechzehn Häusern zu bauen. Dieser Komplex zeichnet sich durch seine hervorragende Lage aus, einschließlich seiner Nähe zu Porto Montenegro, sowie Schulen und Kindergärten, wod…
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Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
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Tivat, Montenegro
von
$1,70M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einführung von Synchro Yards - das lang erwartete neue Wohnviertel von Porto Montenegro, entworfen für diejenigen, die Luxus, Komfort und Inspiration schätzen.Direkt am Wasser gelegen, ist dieser Bereich die Nummer eins in der Popularität in Porto Montenegro. Im neuen Viertel erwarten Sie ei…
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Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
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Residenz Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
von
$405,029
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wir freuen uns, Ihnen einen exklusiven Wohnkomplex im malerischen Vorort Tivat in Donja Lastva zu präsentieren. Nur 7 Wohnungen in einem geschlossenen geschützten Bereich garantieren ein hohes Maß an Privatsphäre und Komfort.Die Vorteile des Komplexes:Lage: erste Küste, Panoramablick auf das…
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MD Realty
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Wohnanlage Marina Village
Wohnanlage Marina Village
Wohnanlage Marina Village
Wohnanlage Marina Village
Wohnanlage Marina Village
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Wohnanlage Marina Village
Radovici, Montenegro
von
$455,489
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 37–417 m²
14 Immobilienobjekte 14
Marina Village — Küstenviertel von Luštica Bay Marina Village — Küstenviertel innerhalb von Luštica Bay, erbaut um eine moderne Yachthafenanlage und eine Uferpromenade am Meer. Es ist der erste vollständig realisierte Teil des Projekts Luštica Bay, in dem bereits eine vollwertige Infrastrukt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.3 – 75.7
456,558 – 1,04M
Wohnung 2 zimmer
79.7 – 115.5
1,04M – 1,44M
Wohnung 3 zimmer
107.5
1,96M
Wohnung 4 zimmer
234.5 – 416.5
2,49M – 5,21M
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Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
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Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Radovici, Montenegro
von
$778,607
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 3
Fläche 86–147 m²
4 Immobilienobjekte 4
Neue Sammlung von Residenzen in The Peaks Luštica Bay!Die neue Residenzensammlung von The Peaks befindet sich in der Bucht von Luštica, einem der renommiertesten Reiseziele an der Adriaküste. Am Eingang zu Montenegros erster und einziger Golf-Community gelegen, bietet die Anlage eine einziga…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
86.0
787,129
Wohnung 2 zimmer
96.0 – 147.0
1,22M – 1,96M
Wohnung 3 zimmer
129.0
1,64M
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Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$195,870
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 42–76 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wohnanlage in einer malerischen und komfortablen Gegend von Tivat.Ein moderner Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einer der schönsten und komfortablen Gegenden von Tivat. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die eine Kombination aus Komfort, Qualität und erstkla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.3
157,581
Wohnung 2 zimmer
76.0
317,857
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Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
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Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Montenegro
von
$490,207
Etagenzahl 3
Fläche 101–138 m²
2 Immobilienobjekte 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
101.0
1,32M
Wohnung 3 zimmer
138.0
2,01M
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Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
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Radovici, Montenegro
von
$1,00M
Etagenzahl 2
Willkommen im ersten Golf Resort mit einem 18-Loch-Golfplatz in Montenegro - The Peaks Lustica Bay!Dieser einzigartige Ort bietet perfekte Bedingungen für Golfer aller Ebenen. Der in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designer Gary Player entworfene Golfplatz The Peaks besticht durch seine …
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Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
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Wohnanlage Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
von
$118,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Apartments in Raten mit einer ersten Zahlung von 50%.Zum Verkauf 2-Zimmer-Wohnungen, 51.19m2 mit Bergblick oder Meerblick, NEXUS in Kavache (Tivat) in Raten oder für eine volle Menge.Neue Wohnanlage in Kavache (Tivat) modernes Haus für 43 Wohnungen, mit einem geschlossenen Bereich.Zusätzlich…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
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Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
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Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
von
$577,514
Fläche 130–328 m²
3 Immobilienobjekte 3
Eine neue hochmoderne Wohnanlage der Premiumklasse im Jugendstil auf der Halbinsel Lustica im Dorf Krasici. Sie können zwischen zweigeschossigen Duplex-Wohnungen oder eingeschossigen Lofts mit Zugang zum Pool wählen. Auf dem Gebiet der Anlage gibt es einen privaten Innenhof mit einem Ruheber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
157.0
611,671
Wohnung 2 zimmer
129.6
585,664
Villa
328.0
1,50M
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Wohnanlage The Peaks
Wohnanlage The Peaks
Wohnanlage The Peaks
Wohnanlage The Peaks
Wohnanlage The Peaks
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Wohnanlage The Peaks
, Montenegro
von
$985,487
Jahr der Inbetriebnahme 2029
3 Immobilienobjekte 3
The Peaks — die erste Golf-Residenz in Montenegro The Peaks ist das prestigeträchtigste und privateste Viertel innerhalb des groß angelegten Resortkomplexes Luštica Bay auf der Halbinsel Luštica, zwischen der Adria und der Bucht von Kotor. Das Projekt wurde als einzigartige Kombination aus L…
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Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$787,883
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 99–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxus-Wohnungen mit privaten Pools in einer exklusiven Entwicklung in Tivat.Diese einzigartigen Apartments, die für die anspruchsvollsten Käufer konzipiert sind, verfügen über private Pools und sind Teil eines exklusiven Projekts in einem neuen Stadtteil von Tivat. Dies ist die zweite Phase …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.0 – 134.0
787,129 – 1,10M
Wohnung 3 zimmer
140.0
894,160
Immobilienagentur
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Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$754,199
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 180 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues exklusives Projekt moderner Luxusvillen in einem der vielversprechendsten Küstengebiete – nur 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac. Dies ist ein Ort, wo durchdachtes Design, hohe Baustandards und atemberaubende Panoramablick einen einzigartigen Raum für Leben und Entspannung s…
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Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
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Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
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Radovici, Montenegro
von
$365,595
Etagenzahl 3
Einführung von Heights – eine exklusive Sammlung von Studios, Apartments und Penthäusern auf den Pisten zwischen Centrale und Montenegros erster Golfplatz.Hier verschmelzen elegante Architektur, Panoramablick und ein warmes mediterranes Ambiente zu einem einzigen Premium-Lifestyle.Die wichti…
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Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
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Tivat, Montenegro
von
$406,695
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 47–81 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in einem Premium Wohnkomplex in einem neuen Bezirk von Tivat unter Radisson Blu Management!Der Komplex ist nach internationalen 5-Sterne-Hotelstandards konzipiert. Es besteht aus zwei separaten Gebäuden und umfasst 33 Markenhäuser.Jedes Gebäude ist mit einer Dachlounge und einem P…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
411,370
Wohnung 2 zimmer
81.0
713,815
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Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Wohnanlage Premium complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$593,292
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 47–243 m²
5 Immobilienobjekte 5
Premium-Komplex im Zentrum von Tivat.Ein moderner Premium-Wohn- und Geschäftskomplex im Herzen von Tivat, nur wenige Minuten vom berühmten Hafen von Porto Montenegro entfernt. Das Projekt richtet sich an diejenigen, die einen hohen Lebensstandard, moderne Architektur, entwickelte Infrastrukt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0 – 73.0
601,038 – 866,882
Wohnung 2 zimmer
110.0
1,32M
Wohnung 3 zimmer
171.0
2,20M
Wohnung 5 zimmer
243.0
4,57M
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Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$183,045
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 44–72 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues Wohnhaus in den Vororten von Tivat, in der Kava, nur wenige Autominuten vom Zentrum von Tivat entfernt.Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner genießen Blick auf das Meer und die Stadt. Panoramafenster bieten viel Licht in den Zimmern, dank der sonnigen S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0
183,297
Wohnung 2 zimmer
72.0
298,011
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Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
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Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
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Tivat, Montenegro
von
$236,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
TivatWohnungen zum Verkauf in einem exklusiven Komplex, nur wenige Gehminuten von Porto Montenegro und dem Zentrum von Tivat.Eigenschaften:Blick auf den grünen Župa ParkModerne Architektur nahtlos in die Natur integriertGeräumige, helle Apartments mit TerrassenGated Komplex mit Landschaftsge…
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Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
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Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$659,461
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 236–286 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sommer Sonderangebot!Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einem neuen Stadtteil von Tivat. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Erhebung umgeben von Grün, in der Nähe aller städtischen Infrastruktur. Die Entfernung zum Meer beträgt 400 Meter. Panoramafenster bieten…
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Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$163,012
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Ein neuer Wohnkomplex im Herzen des malerischen Vororts von Tivat, nur wenige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt.Der Komplex besteht aus sechs einzigartigen Gebäuden mit 54 Wohnungen von 37 bis 76 m2, bietet eine Vielzahl von Layouts, die sowohl für individuelles Wohnen als auch für größe…
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Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Wohnanlage Boka Verde
Tivat, Montenegro
von
$276,667
Jahr der Inbetriebnahme 2028
1 Immobilienobjekt 1
Boka Verde — ein moderner Wohnkomplex in Tivat Boka Verde ist ein neuer Premium-Wohnkomplex in einer der begehrtesten Lagen von Tivat, gegenüber dem Župa-Park und nur wenige Minuten vom Meer, dem Stadtzentrum und dem Yachthafen Porto Montenegro entfernt. Das Projekt basiert auf dem „Stadt-Pa…
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Wohnanlage Tivat Gardens
Wohnanlage Tivat Gardens
Wohnanlage Tivat Gardens
Wohnanlage Tivat Gardens
Wohnanlage Tivat Gardens
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Wohnanlage Tivat Gardens
Tivat, Montenegro
von
$124,885
Jahr der Inbetriebnahme 2026
1 Immobilienobjekt 1
Der Komplex «Tivat Gardens» ist eine exklusive, geschlossene Wohnanlage im modernen Architekturstil. Sie liegt in einem ruhigen Gebiet in der Nähe des Stadtparks von Tivat und des prestigeträchtigen Yachthafens Porto Montenegro, sodass die Bewohner Zugang zu Spazierwegen sowie zu gehobenen R…
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Wohnanlage Parkside Residence
Wohnanlage Parkside Residence
Wohnanlage Parkside Residence
Wohnanlage Parkside Residence
Wohnanlage Parkside Residence
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Wohnanlage Parkside Residence
Mrcevac, Montenegro
von
$116,121
Jahr der Inbetriebnahme 2027
1 Immobilienobjekt 1
Die Wohnanlage Parkside Residences befindet sich im Stadtteil Mrčevac in Tivat. Das Projekt liegt auf einer Anhöhe inmitten mediterraner Grünflächen, etwa 2 km vom Stadtzentrum entfernt und in der Nähe der Küste der Bucht von Tivat. Dank der Lage auf einer Höhe von etwa 100 Metern über dem M…
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Wohnanlage Heights
Wohnanlage Heights
Wohnanlage Heights
Wohnanlage Heights
Wohnanlage Heights
Alle anzeigen Wohnanlage Heights
Wohnanlage Heights
, Montenegro
von
$449,723
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 45–108 m²
4 Immobilienobjekte 4
HEIGHTS — Panorama-Residenzen über der Marina Village in Luštica Bay HEIGHTS ist ein neues Wohngebiet in Luštica Bay, das auf einer Anhöhe zwischen dem Stadtteil Centrale und dem ersten Meisterschaftsgolfplatz von Gary Player Design in Montenegro liegt. Dank der einzigartigen Lage bieten die…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.8
610,285
Wohnung 2 zimmer
92.4
835,674
Wohnung 3 zimmer
107.9
996,336
Kondominium
44.5
450,778
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Wohnanlage Dumidran 149-5
Wohnanlage Dumidran 149-5
Wohnanlage Dumidran 149-5
Wohnanlage Dumidran 149-5
Wohnanlage Dumidran 149-5
Wohnanlage Dumidran 149-5
Mrcevac, Montenegro
von
$184,252
Jahr der Inbetriebnahme 2027
1 Immobilienobjekt 1
Die Wohnanlage Dumidran 149-5 ist ein modernes, exklusives Projekt in Tivat, gelegen im Stadtteil Mrčevac, unweit des Stadtzentrums, von Porto Montenegro und dem internationalen Flughafen Tivat. Das Projekt umfasst nur 5 Wohnungen, was Privatsphäre, Komfort und eine ruhige Wohnatmosphäre gar…
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Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
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Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$312,902
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 56–102 m²
3 Immobilienobjekte 3
Dies ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Tivat, direkt gegenüber von einem grünen Park mit schattigen Gassen und Stränden. Das Projekt kombiniert den Komfort des urbanen Lebens mit der Nähe der Natur und schafft einen einzigartigen Raum für Leben, Entspannung und Harmonie.Architektur u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0
317,907
Wohnung 2 zimmer
101.0 – 102.0
461,544 – 479,388
Immobilienagentur
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Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
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Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Tivat, Montenegro
von
$449,786
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 67–99 m²
2 Immobilienobjekte 2
Vero&Versa Residenzen — Premium Wohnungen im Herzen von Porto-Montenegro.Vero&Versa Residences ist ein neues Premium-Wohnungsprojekt im Herzen von Porto Montenegro, nur wenige Schritte vom Meer, dem Yachthafen, Geschäften, Wellness-Center, Kultur- und Unterhaltungsmöglichkeiten und dem volle…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.0
619,531
Wohnung 2 zimmer
99.0
960,505
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Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
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Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$114,562
Etagenzahl 6
Fläche 44–109 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein neues Projekt in Tivat, nur 2,5 km vom Stadtzentrum und Porto-Montenegro entfernt, umgeben von viel Grün und wunderschönen Landschaften. Die Entfernung zum Meer beträgt nur 800 m. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner einen Panoramablick auf das Meer und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0
177,653
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 109.0
361,432 – 612,596
Immobilienagentur
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Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
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Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$115,160
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 53–124 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0 – 88.0
280,003 – 410,671
Wohnung 2 zimmer
71.0 – 124.0
370,043 – 569,888
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Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$138,626
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
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DOO MNG Built
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Wohnanlage The final collection of residences Mirta in Marina Village
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Radovici, Montenegro
von
$416,250
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 3
Fläche 41–160 m²
5 Immobilienobjekte 5
Die letzte Sammlung von Residenzen Mirta in Marina Village!Mirta ist die neueste und letzte Wohnsammlung in Marina Village, dem bekanntesten Viertel der Luštica Bay. Über dem Yachthafen gelegen, bietet die Entwicklung eine einzigartige Gelegenheit, Immobilien in einer etablierten und sehr be…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 62.0
651,895 – 751,297
Wohnung 2 zimmer
94.0
1,21M
Wohnung 3 zimmer
160.0
2,18M
Wohnung
41.0
421,882
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Wohnanlage Aria Residence
Wohnanlage Aria Residence
Wohnanlage Aria Residence
Wohnanlage Aria Residence
Wohnanlage Aria Residence
Wohnanlage Aria Residence
Wohnanlage Aria Residence
Mrcevac, Montenegro
von
$186,462
Jahr der Inbetriebnahme 2027
1 Immobilienobjekt 1
Aria Residences ist ein moderner Wohnkomplex der Premiumklasse in Tivat, der in einem der bequemsten Stadtviertel liegt. Das Projekt vereint sechs separate Gebäude mit einer begrenzten Anzahl an Wohnungen, ein geschlossenes, gepflegtes Gelände und einen hohen Baustandard, wodurch ein komfort…
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MD Realty
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Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
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Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$340,175
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 70–131 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnkomplex am Meer in Tivat.Eine moderne Premium-Klasse Wohnanlage mit Meerblick und direktem Zugang zum Strand. Dies ist ein Elite-Angebot in einer der malerischsten Gegenden von Tivat. Stilvolle Architektur, atemberaubende Ausblicke auf die Adria, hochwertige Oberflächen und eine hervorra…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0 – 83.0
340,973 – 396,685
Wohnung 2 zimmer
131.0
647,272
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Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
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Radovici, Montenegro
von
$491,351
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Etagenzahl 2
Fläche 70–338 m²
8 Immobilienobjekte 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
572,142
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 118.0
674,434 – 1,57M
Villa
184.0 – 338.0
2,53M – 3,98M
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Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$398,638
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
New Gated Cottage Community mit 30 Häusern, 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac.Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 23.000 m2. Alle Häuser bieten einen Panoramablick auf die Tivat Bay.Folgende Häuser stehen zum Verkauf zur Verfügung:• Zweistöckiges Stadthaus (Typ A) – 120 m2 mit ein…
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Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
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Wohnanlage Horizon
Radovici, Montenegro
von
$668,819
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 51–138 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lustica Bay - Horizon Horizon — ein neues erstklassiges Wohnviertel innerhalb von Luštica Bay, gelegen auf einer Anhöhe zwischen der Adria und dem zukünftigen Meisterschaftsgolfplatz. Das Projekt wurde als private mediterrane Gemeinschaft mit Panoramablick auf das Meer, den Yachthafen und di…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.1
670,388
Wohnung 3 zimmer
138.3
2,01M
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
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Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
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Tivat, Montenegro
von
$205,984
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 50–81 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der neue multifunktionale Komplex befindet sich im renommierten Donja Lastva Gebiet von Tivat, auf flachem Boden. Die Entfernung zum Meer und zur Promenade ist nur 550m, und zu Porto-Montenegro ist es 1,5 km. Der Komplex ist von allen notwendigen Infrastruktur für ein komfortables Leben und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
229,101
Wohnung 2 zimmer
65.0 – 81.0
283,956 – 416,470
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Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
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Radovici, Montenegro
von
$360,758
Etagenzahl 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
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Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$881,695
Fläche 69–281 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neue exklusive Wohnanlage - die Dreams von Dukley befindet sich in unmittelbarer Nähe von Porto Montenegro.Es umfasst drei Wohnungsblöcke und einen Dachpool. Jedes Gebäude verfügt über luxuriöse Apartments und geräumige Penthouses, die perfekt mit hochwertigen Möbeln, Armaturen und Armaturen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
865,726
Wohnung 2 zimmer
116.0
1,94M
Wohnung 3 zimmer
281.0
4,05M
Gewerbefläche
81.0 – 164.0
3,26M – 3,42M
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Wohnanlage Centrale
Wohnanlage Centrale
Wohnanlage Centrale
Wohnanlage Centrale
Wohnanlage Centrale
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Wohnanlage Centrale
, Montenegro
von
$363,238
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 39–97 m²
9 Immobilienobjekte 9
Centrale — das neue Zentrum des Lebens in Luštica Bay Centrale in Luštica Bay ist ein Viertel, das nicht als klassisches Resortviertel am Meer, sondern als vollwertiges mediterranes Zentrum für das ganzjährige Leben geschaffen wird. Hier ist alles auf den täglichen Komfort ausgerichtet: auto…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.2 – 69.0
364,090 – 525,908
Wohnung 2 zimmer
96.9
751,297
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MD Realty
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Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Montenegro
von
$295,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Zum Verkauf steht eine Zweizimmerwohnung mit einer Fläche von 67 Quadratmetern in einem modernen Wohnkomplex der Business-Plus-Klasse mit Swimmingpool und umzäuntem Bereich im neuen malerischen Viertel Tivat Donja Lastva. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 5-stöckigen Gebäudes. Die …
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Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
von
$716,352
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 288 m²
1 Immobilienobjekt 1
Bauherr
Lastva Park Residential Complex
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Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Tivat, Montenegro
von
$146,926
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Ich biete Wohnungen in einem im Bau befindlichen Komplex zum Kauf an ? Тиват Die Wohnungen befinden sich in ruhiger Lage, umgeben von einem Pinienwald. В отеле Nähe gibt es Geschäfte, Рестораны, Saubere Strände и престижные Viertel Porto Черногория. Durch die günstige Lage des Hauses und den…
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Montenegro Intel city
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Hüttendorf
Hüttendorf
Tivat, Montenegro
von
$6,42M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser zum Verkauf in der Premium-Wohnanlage Lastva Park, Tivat.   Elite-Gebiet von Donja Lastva, umgeben von viel Grün und mit Blick auf das Meer und die Berge   ?Fläche 154 bis 204 m² 3 Etagen ?2,3 Schlafzimmer ?4 Badezimmer ?Küche ?Terrasse mit Panoramablick ?Garage fü…
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Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Alle anzeigen Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
von
$184,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Eva Residence building is located in nicest and quiet area of Tivat city (Montenegro)surrounded with luxurious villas and residential complex . Building consist 10 apartments of which is 6 one bedroom , 3 duplex two bedroom and 1 penthouse with two bedroom and roof top terrace .    …
Bauherr
Kraft Construction
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Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$145,776
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Я знаю, что такое Кауф от Apartments im Rahmen eines komplexen Projekts vorgenommen. ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в ценовом сосновом лесу. В современном Geschäftsregion есть рестораны, рестораны, öffentliche Verkehrsmittel und ein öffentlicher Bereich в der Nähe von Montreal be…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
279,714
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