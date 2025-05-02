  1. Realting.com
  Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.

Kolasin, Montenegro
$483,975
$6,629/m²
9
ID: 32928
Letzte Aktualisierung: 25.11.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Kolašin
  • Stadt
    Kolasin

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

BUY MIT KRYPTO — in Euro verdienen! Zuverlässige Investitionen mit garantiertem Einkommen.

Mountain Retreat von Dukley — Ihr Berghaus, das Einkommen erzeugt.

Die nördliche Region von Montenegro ist eine Priorität des Regierungsentwicklungsprogramms, um den ganzjährigen touristischen Fluss zu gewährleisten.

Durch die Investition in die Immobilien unseres Komplexes erhalten Sie:
• Garantiertes Einkommen von 24 % Ihrer Investitionen in den ersten 3 Jahren
• Volle Liquidität und Investitionsstabilität
• Elite-Lebensstandards umgeben von Bergen und Natur

Die Zahlung mit Kryptowährung ist möglich. Dukley ist der erste Entwickler in Montenegro, der Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC und andere Top-Kryptowährungen für Immobilien akzeptiert. Konvertieren Sie Ihre digitalen Vermögenswerte in Elite-Eigenschaft.

Ihre Option:
Duplex Loft — 73 m2
Preis: 420.000 €
Anzahlung verfügbar.

Ein ruhiger Bergrückzug, wo elegantes Design atemberaubende Panoramablicke trifft. Das Wohnzimmer, die Küche und zwei Ebenen mit einer offenen Galerie schaffen den perfekten Raum für Entspannung und Inspiration.

Standort auf der Karte

Kolasin, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Realting.com
