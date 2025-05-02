  1. Realting.com
  Montenegro
  Podgorica
  Wohnkomplex Rosa by Concord

Wohnkomplex Rosa by Concord

Podgorica, Montenegro
$3,457
$3,499/m²
08.10.25
$0
24.09.25
$3,149
BTC
0.0411200
ETH
2.1552734
USDT
3 417.8526761
4
ID: 28096
Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Über den Komplex

English English

Rosa von Concord – Ein neuer Wohnkomplex im Herzen von Momišići

Rosa von Concord liegt in einem ruhigen Teil von Podgorica, umgeben von Grün und urbanen Annehmlichkeiten, ist ein moderner Wohnkomplex, der anspruchsvolles Design, Funktionalität und hochwertige Konstruktion verbindet.

Die Architektur des Gebäudes kombiniert die Wärme der natürlichen Materialien mit eleganten dunklen Fassadentönen, ergänzt durch große Glasöffnungen, die viel natürliches Licht und malerische Aussicht auf die Umgebung bieten.

Standort: Momišići, Podgorica
Abschlussdatum: Januar 2027
Baubeginn: bald kommen

Verfügbare Wohnungstypen:

  • Ein-Zimmer-Wohnungen ab 53m2 – ideal für modernes Wohnen

  • Zwei-Zimmer-Wohnungen ab 83m2 – perfekt für Familienkomfort

  • Exklusives Penthouse von 159m2 im 4. Stock – mit einer privaten Terrasse und einer 37m2 grünen Oase, bietet eine einzigartige Mischung aus Ruhe und Luxus

Der Komplex wird High-End-Finishs, Energieeffizienz, Tiefgaragen und gedanklich gestaltete gemeinsame Bereiche, die ein Gefühl von Eleganz und Wärme für den Alltag bringen.

✨ Rosa von Concord – wo Qualität auf Ästhetik trifft, und ein Zuhause wird ein Erlebnis.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
