Wohnkomplex Rosa by Concord

Rosa von Concord – Ein neuer Wohnkomplex im Herzen von Momišići

Rosa von Concord liegt in einem ruhigen Teil von Podgorica, umgeben von Grün und urbanen Annehmlichkeiten, ist ein moderner Wohnkomplex, der anspruchsvolles Design, Funktionalität und hochwertige Konstruktion verbindet.

Die Architektur des Gebäudes kombiniert die Wärme der natürlichen Materialien mit eleganten dunklen Fassadentönen, ergänzt durch große Glasöffnungen, die viel natürliches Licht und malerische Aussicht auf die Umgebung bieten.

Standort: Momišići, Podgorica

Abschlussdatum: Januar 2027

Baubeginn: bald kommen

Verfügbare Wohnungstypen:

Ein-Zimmer-Wohnungen ab 53m2 – ideal für modernes Wohnen

Zwei-Zimmer-Wohnungen ab 83m2 – perfekt für Familienkomfort

Exklusives Penthouse von 159m2 im 4. Stock – mit einer privaten Terrasse und einer 37m2 grünen Oase, bietet eine einzigartige Mischung aus Ruhe und Luxus

Der Komplex wird High-End-Finishs, Energieeffizienz, Tiefgaragen und gedanklich gestaltete gemeinsame Bereiche, die ein Gefühl von Eleganz und Wärme für den Alltag bringen.

✨ Rosa von Concord – wo Qualität auf Ästhetik trifft, und ein Zuhause wird ein Erlebnis.