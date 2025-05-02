Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

Moderne Villa mit Meerblick zum Preis einer Wohnung — Krimovica

Ein neues Haus mit herrlichem Panoramablick auf die Adria, oberhalb der Strände von Jaz, Trsteno und Ploce.

Das geräumige Layout und die große Dachterrasse machen dieses Haus zu einer idealen Wahl für das Leben am Meer.

• Gesamte Hausfläche: 110 m2

• 3 Schlafzimmer, darunter ein Hauptschlafzimmer mit einem begehbaren Schrank und einem eigenen Bad

• Fußbodenheizung im gesamten Haus

• Geräumiges Wohnzimmer mit Küche und Zugang zum Hof

• Garage und technisches Zimmer (40–50 m2)

• Schwimmbad und Hof (ca. 50 m2)

• Dachterrasse — 120 m2 mit Meerblick und Sonnenuntergang