  2. Montenegro
  Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

, Montenegro
von
$498,932
von
$4,536/m²
;
10
ID: 32958
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Moderne Villa mit Meerblick zum Preis einer Wohnung — Krimovica

Ein neues Haus mit herrlichem Panoramablick auf die Adria, oberhalb der Strände von Jaz, Trsteno und Ploce.

Das geräumige Layout und die große Dachterrasse machen dieses Haus zu einer idealen Wahl für das Leben am Meer.

• Gesamte Hausfläche: 110 m2
• 3 Schlafzimmer, darunter ein Hauptschlafzimmer mit einem begehbaren Schrank und einem eigenen Bad
• Fußbodenheizung im gesamten Haus
• Geräumiges Wohnzimmer mit Küche und Zugang zum Hof
• Garage und technisches Zimmer (40–50 m2)
• Schwimmbad und Hof (ca. 50 m2)
• Dachterrasse — 120 m2 mit Meerblick und Sonnenuntergang

Standort auf der Karte

, Montenegro
Essen & Trinken
Transport


Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
