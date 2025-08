Wohnkomplex New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat

Neue exklusive Wohnanlage - die Dreams von Dukley befindet sich in unmittelbarer Nähe von Porto Montenegro.

Es umfasst drei Wohnungsblöcke und einen Dachpool. Jedes Gebäude verfügt über luxuriöse Apartments und geräumige Penthouses, die perfekt mit hochwertigen Möbeln, Armaturen und Armaturen ausgestattet sind.

Egal, ob Sie eine Hauptresidenz, ein Ferienhaus oder ein Investitionsobjekt suchen, The Dreams by Dukley bietet einen unvergleichlichen Lebensstil in Bezug auf Komfort, Komfort und Qualität.

Das Projekt kommt mit modernster Technologie und hochwertigen Materialien zum Leben, wobei es besonders auf Nachhaltigkeit und feinste Details zu achten ist, um den Bewohnern das ultimative Lebenserlebnis zu bieten.

Dienstleistungen & Services:

Privater Concierge

Dachboden Infinity Pool

Private Sicherheit

Tiefgarage

Dedizierte Lagereinheiten

Smart Home System

Das grundlegende Finishing-Paket beinhaltet ein elegantes Innendesign, mit der Möglichkeit, zwischen zwei Stilen - Italienisch und Nordic. Zusätzlich kann auf Anfrage jede Wohnung möbliert und mit Armaturen und Armaturen von höchster Qualität ausgestattet werden.

Ideale Infrastruktur

Der Komplex befindet sich neben dem luxuriösen Mega-Yachthafen von Porto Montenegro und in günstiger Nähe zu internationalen Schulen und Flughäfen in Tivat, Podgorica und Dubrovnik.

Vibrant Wohngemeinschaft

Neben dem preisgekrönten Yachthafen bietet Porto Montenegro ein charmantes Wohndorf, das fünf Sterne Regent Hotel, luxuriöse Boutiquen, Geschäfte, Restaurants und Sport- und Freizeiteinrichtungen, die das ganze Jahr über eine lebendige internationale Gemeinschaft anziehen.

Garantierte Kapitalrendite

Durch die Investition in die Dreams durch Dukley-Projekt, können Sie ein garantiertes Einkommen von 6% pro Jahr auf die investierten Fonds für die ersten 3 Jahre nach dem Kauf erhalten.

Ein einwandfreier Service

Mit dem Eigentum an der Immobilien in the Dreams von Dukley, haben Sie einen engagierten Concierge-Service und Sicherheit, die Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung stehen.