  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Denjasi Cesminovo

Neubauten zum Verkauf in Denjasi Cesminovo

wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
TOP TOP
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Montenegro
von
$297,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Ferienwohnungen mit Meerblick in einem geschlossenen ElitekomplexVerkauf von Wohnungen mit einem separaten Schlafzimmer in einem privaten Komplex von Premium-Klasse.Perfekt zum Leben und Investieren.✨ Über den Komplex:• Geschlossenes Gebiet• Parken ist im Preis inbegriffen• Sunset view fitne…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen