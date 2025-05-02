  1. Realting.com
  Wohnung in einem Neubau FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

Wohnung in einem Neubau FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

Becici, Montenegro
von
$152,798
von
$2,996/m²
;
10
ID: 32929
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.11.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Becici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Zum Verkauf! Ferienwohnungen mit direktem Meerblick in Bečići!

Ein neues Wohngebäude im Jahr 2020 abgeschlossen — hochwertiger Bau in einer modernen Gegend in der Nähe des Monte Dreams-Komplexes. Das Gebäude ist 80% besetzt.
Das Meer ist nur 800 m entfernt, mit Geschäften und allen notwendigen Infrastruktur in der Nähe.

Verfügbare Optionen:
• 1-Zimmer-Wohnung — 51 m2, Preis 132 600 € (2600 €/Sozial2)
• Apartment mit 2 Schlafzimmern — 63 m2, Preis 166 900 € (2650 €/м2)

Auch für Gebäude im Baugewerbe gibt es keine solchen Preise auf dem Markt. Beeilung — nur noch ein paar Wohnungen!

Die Apartments bieten einen direkten Panoramablick auf die Adria.

Die Wohneinheiten sind zum Wohnen bereit: nur die Installation einer Einbauküche und Möbel ist erforderlich.

Unsere Agentur bietet Dienstleistungen für die Einrichtung und Verwaltung Ihrer Immobilie – vom Innenausbau bis zum Mietmanagement.

Kontaktieren Sie uns heute und wählen Sie Ihre Traumwohnung in Bečići!

Becici, Montenegro
