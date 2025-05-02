Wohnung in einem Neubau FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

Zum Verkauf! Ferienwohnungen mit direktem Meerblick in Bečići!

Ein neues Wohngebäude im Jahr 2020 abgeschlossen — hochwertiger Bau in einer modernen Gegend in der Nähe des Monte Dreams-Komplexes. Das Gebäude ist 80% besetzt.

Das Meer ist nur 800 m entfernt, mit Geschäften und allen notwendigen Infrastruktur in der Nähe.

Verfügbare Optionen:

• 1-Zimmer-Wohnung — 51 m2, Preis 132 600 € (2600 €/Sozial2)

• Apartment mit 2 Schlafzimmern — 63 m2, Preis 166 900 € (2650 €/м2)

Auch für Gebäude im Baugewerbe gibt es keine solchen Preise auf dem Markt. Beeilung — nur noch ein paar Wohnungen!

Die Apartments bieten einen direkten Panoramablick auf die Adria.

Die Wohneinheiten sind zum Wohnen bereit: nur die Installation einer Einbauküche und Möbel ist erforderlich.

Unsere Agentur bietet Dienstleistungen für die Einrichtung und Verwaltung Ihrer Immobilie – vom Innenausbau bis zum Mietmanagement.

Kontaktieren Sie uns heute und wählen Sie Ihre Traumwohnung in Bečići!