Neubauten zum Verkauf in Podgorica

Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Izdaje se garsonjera površine 31 m² sa zasebnom kuhinjom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, kod zgrade Palade, smjesten na drugom spratu. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Alle anzeigen Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Montenegro
von
$176,042
A house for sale in the quiet settlement of Ibričevina, in X Crnogorske brigade street, less than two kilometers from the city center. The house area is ​​110 m2, it has a garage and a basement. It is designed as two separate one bedroom apartments, i.e. it has two entrances. The plot area …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade u City kvartu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinje, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispr…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Alle anzeigen Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
von
$822
✨ IZDAJE SE LUKSUZAN STAN – CENTRAL POINT ✨   📐 50 m² – jednosoban 🚗 Garažno mjesto uključeno u cijenu 📍 Top lokacija – Central Point 📅 Useljiv od 10. oktobra 💶 700 € mjesečno
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan na Zabjelu!Stan se nalazi u Zabjelskoj Vektri.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$211,250
Prodaje se renoviran trosoban stan u starogradnji, povrsine 90 m2, na drugom spratu stambene zgrade - Zabjelo. Stan se sastoji od tri spavace sobe, jednog kupatila i jednog toaleta, dnevne sobe, trpezarije i kuhinje.  Stan ima jednu terasu. Orijentacija istok-zapad. Parking je obezbijedjen i…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$45,160
Prodaje se razradjen biznis na odlicnoj lokaciji City Kvart. Lokal je ukupne povrsine 91m2, 73 unutar lokala i 18m2 bašta. Cijena zakupa za ovaj lokal iznosi 1100 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$115,953
Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 52m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$103,278
Prodaje se polunamješten jednosoban stan površine 40m², smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom, na Starom Aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba i kupatilo. Stan posjeduje francuske balkone, koji mu daju dodatnu prozračnost i …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Izdaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 1. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, uključujući smart home tehnologiju, split sistem grijanja i hlađenja, kao i podno grijanje. Ras…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan u Zagoricu.Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,350
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: id…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,335
Prodaje se komforan dvoetažni stan površine 113m², smješten na četvrtom spratu manje stambene zgrade u mirnom i uređenom dijelu Momišića, u neposrednoj blizini klinike Ars Medica.Struktura stana:Donji nivo: prostrana dnevna soba sa izlazom na veliku terasu, izdvojena kuhinja sa sopstvenim ba…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu!Stan je ukupne kvadrature 63m2 od kojih je terasa 18m2!Nalazi se na prvom spratu stambene zgrade!Dostupan je od 10. Juna!U cijenu ukljuceno parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,878
Izdaje se luksuzno opremljen četvorosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 178m2 i jedini je stan na poslednjem spratu.Posjeduje dva garazna mjesta kao i parking pod rampom.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Alle anzeigen Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancel…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$246,458
Prodaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 80m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, dva kupatila i dvije terase. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u mirnom dijelu grada, u bliz…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Montenegro
von
$1,174
Izdaje se prostran i lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 94m2, da sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u naselju Pejton. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, na samo par …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan – Preko Morače (kod Alpe Bara)   📐 Površina: 45 m² 📍 Lokacija: Preko Morače, u blizini Alpe Bara 🏢 Sprat: 5. sprat stambene zgrade (zgrada posjeduje lift) 🚗 Parking: privatno mjesto uključeno u cijenu 💶 Cijena: 450 €   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u mirnom i…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na trećem spratu stambene zgrade, u ulici Crnogorskih Serdara, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Izdaje se namjesten jednosoban stan, površine 50m2, smjesten na prvom spratu privatne kuće, u Zagoricu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne Škole “ Branko Bozovic”.U dvorištu kuće se nalazi i privatno park…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se lijepo namjesten jednosoban stan povrsine 45m2, stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, Stari Aerodrom kod lokala Verse.Cijena: 500€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$3,286
Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kir…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze
Wohnviertel Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze
Wohnviertel Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze
Wohnviertel Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze
Wohnviertel Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze
Alle anzeigen Wohnviertel Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze
Wohnviertel Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze
Podgorica, Montenegro
von
$380,048
U ponudi je stan na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – zona Capital Plaze.Stan ima 77m² i odličnu strukturu: dvije sobe, veliki dnevni boravak, kupatilo i poseban toalet. Prostrana terasa sa zapadnom orijentacijom i stakleni otvori pružaju obilje prirodne svjetlosti i prijatan po…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$206,556
📍 Poslovni prostor na prodaju – centar grada   Prodaje se atraktivan poslovni prostor površine 23 m² (prizemlje) + 18 m² (suteren), ukupno 41 m².   ✅ Dvoetažni prostor ✅ Klimatizovan ✅ Električna rolo zaštita ✅ Opremljen WC-om i kuhinjom   Posebna pogodnost: Prostor je već izdat pouzdanom za…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$23,472
Na izuzetnoj lokaciji uz glavnu magistralu u Donjoj Gorici izdaje se poslovni prostor površine 2.000 m². Objekat je trenutno u fazi izgradnje, a planirani završetak radova predviđen je za septembar 2025. godine.   Prednosti objekta:   Površina: 2.000 m² Lokacija: direktno uz glavnu magistra…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se poslovni prostor Preko Morace!Poslovni je trenutni opremljen kao kafic ali moguce je izdavanje za sve namjene osim restorana!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$446
Izdaje se moderno opremljena garsonjera na Zabjelu u Garden Kompleksu!Garsonjera je ukupne kvadrature 28m2 i nalazi se na 2. Spratu!Stan posjeduje svoje parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz ibavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Na jednoj od najpoželnijih lokacija preko Morače, izdaje se stan od 80m2. Nalazi se u neposrednoj blizini ordinacije Moj Lab, na drugom spratu manje stambene zgrade. Stan je po strukturi dvosoban. Odlikuje ga mirna lokacija i blizina svih važnih sadržaja. Parking mjesto pod rampom
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Prodaje se dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroj Varosi!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na prizemlju zgrade!Stan je potpuno nov i neuseljavan!U cijenu uracunato jedno parking mjesto pod rampom!Nalazi se na odlicnoj lokaciji nedaleko od samog Centra Grada!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Izdaje se jednosoban stan površine 49m² u Central Pointu, smješten u četvrtoj zgradi na četvrtom spratu stambene zgrade sa liftom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini s…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$265,236
Prodaje se dvosoban stan povrsine 64m2 na odlicnoj lokaciji City Kvart. Stan posjeduje multi split sistem i kompletno je opremljen.Stan se nalazi na 6. spratu koji nije poslednji
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$140,833
Na prodaju stan površine 48 m², smješten u zgradi Did Invest, na dobroj lokaciji, idealnoj za urbani i komforan način života.Iako kvadratura djeluje skromno, raspored prostorija je izvanredno organizovan, pa je svaki kvadrat pažljivo iskorišćen, što ovom stanu daje osjećaj prostranosti i lak…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$154,917
Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$125,576
Na prodaju jednosoban stan u privatnom kompleksu od tri zgrade na Zabjelu!   Stan se nalazi na petom spratu zgrade, ciji je investitor Kips Gradnja!   Uz stan dolazi jedno parking mjesto pod rampom!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² na Starom aerodromu, u novoj zgradi Venture, po cijeni od 125.000 €. Stan se nalazi na prvom spratu i orijentisan je ka dvorišnoj strani, što ga čini izuzetno tihim i prijatnim za stanovanje, bez gradske buke. Lokacija je idealna, u blizini se nalaze…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$120,882
Prodaje se dvosoban stan površine 63 m², na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta, u neposrednoj blizini autobuske stanice. Stan je djelimično namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na dobro povezanoj lokaciji, pogodnoj za svakodnevni život ili izdavanje. Cijena stana iznosi 103.000 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,174
Izdaje se trosoban stan površine 90 m² preko puta Ekonomske škole, smješten na prvom spratu. Stan je lijepo namješten i odmah useljiv, a u cijenu zakupa uključena su i dva garažna mjesta. Lokacija je veoma praktična i dobro povezana. Mjesečna kirija iznosi 1.000 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se moderno namjesten jednosoban stan povrsine 45m2 u ulici Ksenije Cicvaric.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.Cijena: 600€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan povrsine 50m2 u novom dijelu City Kvart-a Acton.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42m², smješten na trećem spratu stambene zgrade u City kvartu, iznad K Sporta. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan posjeduje klimu i nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u naselju 1. Maj. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880,208
Jedinstven i šarmantan mini hotel ima 300m2. Izuzetnog stila i opremljenosti, sastoji se od 6 apartmana. Nalazi se na placu od 1.170m2. Nekretnina posjeduje i manji ljetnikovac. Predstavlja sjajnu investiciju i postoji mogućnost zakupa
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se poslovni prostor ukupne kvadrature 40m2 na Pobrezju!Poslovni se nalazi preko puta Doma Zdravlja!Idealan za kancelariju!Namjestaj ostaje u prostoru i buduci zakupac ga moze koristiti!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$193,646
Na prodaju dvosoban stan – Vezirov most, 72m²   Prodaje se prostran i svijetao dvosoban stan od 72m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Vezirov most. Stan je polunamješten, dobro organizovanog rasporeda i pruža odličan balans udobnosti i funkcionalnosti.   📍 Lokacija Stan se n…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica     Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:   Prizemlje: 40 m² Suteren: 40 m²     Karakteristike p…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$258,194
Apartment with an area of ​​86m2 on the top, eighth floor, in the very center of Podgorica, in the immediate vicinity of Independence Square. The apartment offers an exceptional view of the square, Slobode Street, as well as the Millennium Bridge and other nearby buildings. The apartment is …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupne kvadrature 48m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Izdaje se nemjsten dvosoban stan, povrsine 74m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trezarija, dvije spavace sobe, dva kupatila i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadr…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se dvosoban stan ukupne kvadrature 75m2 u City Kvartu.Stan se nalazi na prvom spratu i kompletno je opremljen za zivot.Depozit obavezan!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$126,750
Na prodaju jednosoban stan u izgradnji u Momisicima.Stan je ukuone kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade, ciji je rok zavrsetka kraj 2025te godine!Uz stan dolazi ostava kvadrature 9m2!Obavezna kupovina garaze u iznosu od 15.000€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se potpuno opremljen jednosoban stan u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na 10tom spratu zgrade od ukupnih 13 spratova!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$217,118
Prodaje se jednosoban stan površine 55m², smješten na 6. spratu moderne zgrade Zetagradnje u centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan se prodaje kompletno namješten, sa pažljivo biranim namještaj…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, smjesten na osmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City Keju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Izdaje se jednosoban stan u Momisicima u sklopu kuce!Stan je okrecen i sredjen za useljenje!Posjeduje zaseban ulaz!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja pod…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
🏠 Izdaje se jednosoban stan 📍 Ulica Veliše Mugoše 📐 45 m² ✨ Može za stanovanje ili kancelarijski prostor 💶 Cijena: 500 € 🚪 Odmah useljiv
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,056
Izdaje se jednosoban stan površine 52 m² u zgradi Oaza, smješten na drugom spratu. Stan je moderno namješten, opremljen podnim grijanjem i odmah useljiv. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 900 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Na jednoj od najtraženijih i najmirnijih lokacija u Podgorici, izdaje se moderan trosoban stan površine 95 m², potpuno opremljen i spreman za useljenje.🔹 Struktura: prostran dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, tri komforne spavaće sobe🔹 Dva kupatila za veću udobnost i funkcional…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan površine 47m², smješten na šestom spratu zgrade Zeta gradnje, u City kvartu (ulaz iznad Sicilije). Struktura: ulazni hodnik, prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, moderno i potpuno opre…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 85 m² u Bloku 5, smješten na visokom prizemlju stambene zgrade. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalnog rasporeda. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,056
Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Wohnviertel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Wohnviertel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Wohnviertel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Wohnviertel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Wohnviertel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Wohnviertel Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
Preis auf Anfrage
📍 Izdavanje dvosoban stan – Preko Morače, Podgorica   ✨ Prostran i funkcionalan stan na odličnoj lokaciji!   Površina: 70 m² Struktura: Dnevna soba + kuhinja + trpezarija, dvije spavaće sobe, dvije terase Sprat: 2. sprat (zgrada bez lifta) Stan je komforan, pogodan za porodicu ili bračni pa…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Wohnviertel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade.…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,113
Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m². Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²: Prizemlje: Prostran dnevni boravak Kuhinja sa trpezarijom Tri spavaće sobe Kupatilo Velika terasa…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,174
Izdaje se poslovni prostor površine 60m², smješten u prizemlju stambene zgrade, na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini Sportskog centra Morača.🔹 Površina: 60m²🔹 Prizemlje zgrade – lako dostupan🔹 Ulaz sa tri strane – omogućava fleksibilan raspored i više pristupnih tačaka🔹 Video nadzor – …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,033
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 67m² sa garažnim mjestom, u novoj luksuznoj zgradi pored Hrama. Stan se nalazi na ll spratu, odličnog je rasporeda i spreman je za useljenje do kraja marta. Idealan je za poslovanje, nalazi se na prestižnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja. Posje…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$257,021
Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadr…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,582
Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojeni…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$152,569
Prodaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 41m2, smjesten na petom (poslednji) spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu kvarta, u neposrednoj blizini vrtića, škole, s…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Hütte Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Hütte Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Hütte Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Hütte Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Hütte Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosobna kuca na Pobrezju!Ukljuceni svi racuni i parking, osim struja koja se dodatno placa mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469,444
Prodaje se trosoban stan – 119 m² – City Kvart, Podgorica     Na prodaju prostran, luksuzno namješten trosoban stan površine 119 m², smješten u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – City Kvartu.   Struktura stana:   Prostrani dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom Tri spavaće so…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. I…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$140,833
Prodaje se jednosoban stan – Dalmatinska ulica   📍 Lokacija: Dalmatinska ulica 🏠 Površina: 40 m² 🚗 Privatno parking mjesto uključeno 🏢 Stan se nalazi u prizemlju zgrade   ✨ Cijena: 120.000 €   Idealna prilika za život ili investiciju!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 58m2, smjesten na cetvrtom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 183 m² u City kvartu, potpuno opremljen i spreman za korišćenje. Prostor je pogodan za kancelarije ili slične djelatnosti, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa odličnom povezanošću i svim sadržajima u blizini. Mjese…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$107,972
Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi na Zabjelu. Stan je ukupne kvadrature 43m2 i nalazi se na prvom spratu.Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na mirnoj lokaciji koja je odlicno povezana sa svim djelovima grada.
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$189,773
Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$165,244
Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, d…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$259,896
Na prodaju dvosoban stan u Acton zgradi iza Volija u City kvartu. Nalazi se na cetvrtom spratu. Stan je opremljen namjestajem luksuznih brendova, kao i Bosch bijelom tehnikom. Stolarija je sa troslojnim staklom i elektricnim roletnama. U kupatilu postoji podno grijanje. Postoji mogucnost kup…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatn…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
